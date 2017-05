Door Olaf van Miltenburg, donderdag 4 mei 2017 14:12, 6 reacties • Feedback

Stichting Stop Internetoplichting, dat meer dan tien jaar de fora OpgelichtOpInternet en daarna OpgeletOpInternet beheerde, stopt ermee. Volgens het team is de bewustwording toegenomen en weten bezoekers het Landelijk Meldpunt Internetoplichting goed te vinden.

Bijna tien jaar geleden ging het forum Opgelichtopinternet.nl online en in 2008 richtten de beheerders de stichting Stichting Stop Internetoplichting op. Doel was om gebruikers bewust te maken van risico's en mogelijke problemen bij het doen van aankopen op internet. Gebruikers konden details over aankoopproblemen in topics melden, waarna anderen hulp en advies konden geven. De stichting bracht organisaties, online betalingsproviders, hosters en advertentiesites onder andere op de hoogte van nieuwe methoden van oplichting. In 2012 werd de naam van het forum aangepast in Opgeletopinternet.nl.

"De veranderende omgeving heeft ons doen besluiten onze huidige online activiteiten via het forum OpgeletOpInternet.nl per 1 juli aanstaande te beëindigen", meldt de stichting nu. Volgens de teamleden zijn de bewustwording en alertheid onder consumenten inmiddels sterk verbeterd en neemt het aantal meldingen en malafide sites sterk af, onder andere door de komst van het Landelijk Meldpunt Internetoplichting. "Door hun samenwerking met banken, hosters en advertentiesites kan er snel gehandeld worden bij internetoplichting wat duidelijk zijn vruchten afwerpt", aldus de stichting.

Per 1 juli staat OpgeletOpinternet in onderhoud en zal er alleen nog te lezen zijn hoe consumenten veilig kunnen handelen op Marktplaats en waar ze op moeten letten bij online winkelen. Het team laat de mogelijkheid open dat anderen het beheer over het platform overnemen.

In 2009 stopte een ander particulier initiatief om de veiligheid van online shoppen te verbeteren: Internetoplichting sloot zijn deuren nadat de rechter de beheerders veroordeelde tot het verwijderen en verwijderd houden van een topic over Trendylaarzen. Het bedrijf achter Trendylaarzen eiste dit wegens een beschuldiging van oplichting.