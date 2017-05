Door Julian Huijbregts, dinsdag 2 mei 2017 17:09, 1 reactie • Feedback

Submitter: runelaenen

De Belgische online-handelsplaats Kapaza sluit per 13 mei. De url is verkocht aan 2dehands.be, dat in handen is van eBay. Het gaat echter niet om een bedrijfsovername. Kapaza noemt niet waarom de website sluit, maar zegt dat het de 'enige optie' is.

Kapaza meldt het sluiten van de handelsplaats in een nieuwsbrief aan zijn gebruikers. Daarin staat: "Het was een erg moeilijke beslissing, maar na alles te hebben overwogen, blijkt het afsluiten van Kapaza de enige optie."

In de e-mail raadt het Kapaza-team gebruikers aan om na 13 mei gebruik te maken van 2dehands.be, een website die net als het Nederlandse Marktplaats in handen is van eBay. Volgens de VRT is de url kapaza.be verkocht aan 2dehands.be, na een toenadering van Kapaza.

Volgens statistieken van Alexa staat Kapaza op dit moment op de 31e plaats van de populairste websites in België. Concurrent 2dehands.be staat tien plekken hoger. Kapaza werd in 2003 opgericht en in 2008 voor 20,25 miljoen euro overgenomen door de Noorse mediagroep Schibsted.