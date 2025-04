Gazelle komt met goedkopere versies Avignon-e-bikes

Gazelle heeft twee nieuwe Avignon-e-bikes gepresenteerd met lagere adviesprijzen dan de eerder dit jaar uitgebrachte C380-versie. Ten opzichte van de duurdere variant zijn de nieuwe versies voorzien van handmatige versnellingen en een minder sterke motor.

Gazelle Avignon C8 HMB Connect

De nieuwe versies zijn 500 en 700 euro goedkoper dan de duurdere variant. De Avignon C8 HMB en HMB Connect hebben beide een Bosch Active Line Plus-motor met een koppel van 50Nm, iets minder dan de Bosch Performance Line-motor met een trekkracht van 65Nm in de C380. De C8-fietsen hebben bovendien Shimano Nexus 8-versnellingen, waar de duurdere C380 een Enviolo Trekking Manual-versnelling heeft die traploos werkt.

De middenmotor krijgt zijn vermogen van een accu met een capaciteit van 500Wh en dat is volgens Gazelle goed voor een bereik van 55km in de Turbo-modus tot 145km in de Eco-stand. Optioneel kunnen klanten upgraden naar een 625Wh-accu, die het 80km tot 175km volhoudt en 200 euro duurder is.

De Avignon C8 komt er in een reguliere versie en in een Connect-variant. Die 200 euro duurdere variant heeft een bluetooth-module om de fiets te verbinden aan de Gazelle-app. De app is behalve voor statistieken ook handig voor diefstalbeveiliging. Daarvoor is een data-abonnement inbegrepen bij de prijs, waarbij je hulp krijgt bij het opsporen van de fiets. Dat abonnement loopt vier jaar.

De Avignon C8 komt per direct uit voor een prijs vanaf 3799 euro, terwijl de Connect-versie 3999 euro kost. De C380 van eerder dit jaar heeft een adviesprijs van 4499 euro.