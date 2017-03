Door Olaf van Miltenburg, donderdag 2 maart 2017 19:31, 29 reacties • Feedback

De drie iPhones die Apple naar verluidt in de tweede helft van dit jaar uitbrengt, ondersteunen snelladen op basis van USB Power Delivery, maar via de Lightning-poort van Apple. Dat meldt een analist die het vaak bij het juiste eind heeft wat betreft Apple-geruchten.

De komst van usb-snelladen via de Lightning-connector komt van de bekende 'Apple-analist' Ming-Chi Kuo van KGI Securities, schrijft MacRumors. Zijn bericht volgt op een gerucht van de Wall Street Journal van dinsdag, die claimde dat de iPhones over een usb-c-connector in plaats van de Lightning-aansluiting gaan beschikken.

Dit is niet het geval volgens Ming-Chi Kuo. Apple zou de Lightning-poort willen behouden omdat deze iets dunner is dan usb-c en Apple verdient aan licenties voor Lightning-accessoires. Wel claimt hij dat Apple USB Power Delivery gaat implementeren. Hij denkt dat Apple van chips van Texas Instruments voor het stroombeheer en van Cypress voor de stroomlevering gebruik gaat maken. Dankzij een afwijkende accu, zou de iPhone met oled-scherm sneller kunnen laden dan de andere twee modellen. De Power Delivery-standaard omvat vijf niveaus met verschillende stroomsterktes en verschillende spanningen, met 100W als maximum.

Of ook de snelheid van Lightning omhoog gaat, meldt het bericht niet concreet maar Ming-Chi Kuo denkt van niet omdat de hogere usb-snelheid een 'niche applicatie voor de iPhone' zou zijn. De Lightning-aansluiting ondersteunt bij iPhones en iPads nog snelheden die vergelijkbaar zijn met die van usb 2.0, van theoretisch 480Mbit/s. De 12,9"-versie van de iPad Pro ondersteunt echter wel de usb 3.0-snelheid van 5Gbit/s en ook kan deze tablet snel geladen worden met behulp van een Lightning-naar-usb-c-kabel.