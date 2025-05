Cisco sluit Technical Assistance Center in België en ontslaat 124 werknemers

Cisco ontslaat in België een kwart van zijn personeel. Het bedrijf sluit het Technical Assistance Center, vanwaar het ondersteuning biedt aan Europese gebruikers. Het bedrijf zegt dat het 'efficiënter wil worden'.

Door de sluiting van het ondersteuningscentrum verdwijnen er 124 banen, schrijft Datanews. Dat is meer dan een kwart van de in totaal 432 werknemers die Cisco in België heeft. Eerder dit jaar vond wereldwijd al een grote ontslagronde plaats bij Cisco.

De banen verdwijnen door de sluiting van het Technical Assistance Center, dat de technische dienstverlening voor veel klanten in heel Europa verzorgt. Cisco geeft aan dat het de ontslagen doorvoert vanwege de efficiëntie, maar geeft daar verder geen verklaring voor. "Dit zal ons toelaten de efficiëntie in onze onderneming te verhogen, onze klantendienst en -ervaring te optimaliseren, en te investeren in strategische groeimogelijkheden", zegt het bedrijf tegen Datanews.