Microsoft stelt Crackdown 3 uit tot 2018

Microsoft heeft bekendgemaakt dat het de game Crackdown 3 uitstelt tot het voorjaar van 2018. De game zou eigenlijk dit jaar op 7 november uitkomen. Het bedrijf zegt dat het de ontwikkelteams meer tijd wil geven. Microsoft stelde de game al eerder uit.

Microsoft meldt het uitstel aan Polygon. Een woordvoerder zegt tegen de site: "We zijn zeer enthousiast over het spel, dus daarom is het moeilijk om de releasedatum te verplaatsen. We willen er echter voor zorgen dat we de juiste game uitbrengen, van goede kwaliteit en op het juiste moment." Daar voegt ze aan toe dat er een 'balans' gevonden moet worden tussen de spelmodi van de campagne, multiplayer en co-op. Daar zouden de ontwikkelteams Reagent Games, Sumo Digital en Cloudgine nu meer tijd voor krijgen.

De woordvoerder legt verder aan de site uit dat de game een 'ambitieus project' is, onder meer door de 4k-gameplay en de open wereld. Bij de ontwikkeling van de game zou het visuele aspect extra aandacht krijgen, volgens Polygon hadden spelers tijdens de aankondiging op de afgelopen E3 kritiek op het feit dat de game er niet bijzonder goed uitzag. Microsoft zegt dat het bij de beelden om een preview ging en dat er nog aan de game gewerkt wordt. Crackdown 3 had eigenlijk tegelijkertijd met de Xbox One X moeten uitkomen.

Het is niet de eerste keer dat Microsoft de game uitstelt; oorspronkelijk werd Crackdown 3 in 2014 aangekondigd en zou het in 2016 uitkomen. Destijds zei het bedrijf dat er meer tijd nodig was om de multiplayer af te maken. Op de E3 in juni werd de releasedatum van 7 november bekendgemaakt.

De E3-trailer