'Niet te patchen lek in can-standaard maakt auto's van alle merken kwetsbaar'

Onderzoekers van de Polytechnische Universiteit van Milaan en het beveiligingsbedrijf Trend Micro hebben een lek ontdekt in de can-standaard, die onder meer in auto's wordt toegepast. Dit is volgens hen niet te patchen en kan misbruikt worden om dos-aanvallen uit te voeren op autosystemen.

Trend Micro publiceert de resultaten van het onderzoek in een blogpost. Daarin beschrijven de onderzoekers dat hun aanval zich richt op de can-standaard, die in de jaren tachtig door Bosch is ontwikkeld en aan het einde van dat decennium in de eerste productieauto's werd toegepast. Deze wordt in auto's gebruikt om onderlinge communicatie tussen componenten of ecu's mogelijk te maken, bijvoorbeeld de aansturing van de motor, de airbags, de vergrendeling en andere veiligheidssystemen.

Communicatie op het can vindt plaats door middel van berichten die ook wel 'frames' worden genoemd. De onderzoekers schrijven dat ook foutmeldingen hiervan gebruikmaken. Een foutmelding komt voor als een apparaat op het netwerk een waarde leest die niet overeenkomt met de verwachte waarde. In dat geval kan het desbetreffende frame teruggeroepen worden, waardoor het genegeerd wordt. Dit gebeurt vaker. Het kan echter ook voorkomen dat een apparaat te veel fouten produceert. In dat geval wordt dat apparaat in een 'bus off'-status geplaatst, waardoor het is afgesloten van het netwerk.

De aanval richt zich op deze functionaliteit, die ervoor moet zorgen dat een defect apparaat wordt geïsoleerd. De onderzoekers waren in staat om een speciaal apparaat op de can-bus aan te sluiten en daarmee bepaalde frames op het netwerk opnieuw te gebruiken en nieuwe frames te injecteren. Op die manier lukte het om apparaten in de bus off-status te zetten, wat gevaarlijke situaties kan opleveren.

Om de aanval uit te voeren is fysieke toegang vereist. Daarover zeggen de onderzoekers in een technische paper dat het vooral bij auto's vaker voorkomt dat iemand fysieke toegang heeft, bijvoorbeeld bij reparaties, het uitlenen van een auto of het voertuig door iemand anders laten parkeren. Daar komt bij dat de kwetsbaarheid ook op afstand is uit te voeren als een ander lek toegang geeft tot de ecu van een auto. Charlie Miller, een onderzoeker die betrokken was bij de Jeep-hack in 2015, zegt dat hij het uitvoeren van een hack op afstand zeer moeilijk acht.

De onderzoekers noemen in dezelfde paper een aantal mogelijke aanvalsscenario's, zoals het uitschakelen van actieve veiligheidssystemen, bijvoorbeeld het automatisch remmen bij collisiedetectie. Daarnaast zou het in bepaalde auto's mogelijk zijn om een dos-aanval op het gaspedaal uit te voeren, waardoor de bestuurder de auto niet meer kan verplaatsen. Een derde scenario beschrijft het voorkomen van het afsluiten van de deuren, waarvoor binnen enkele minuten een exploit te schrijven zou zijn.

Het oplossen van de kwetsbaarheid is moeilijk, omdat voor een totale oplossing is vereist dat de can-standaard wordt aangepast en dat deze nieuwe versie vervolgens wordt geïmplementeerd. Dat zou een volledig nieuwe generatie auto's vereisen, aldus het onderzoek. Er zijn in de tussentijd wel tegenmaatregelen te nemen, zoals detectie van kwaadaardige fouten op het netwerk, een systeem dat aangesloten apparaten detecteert of bijvoorbeeld netwerksegmentatie en encryptie op het can. Ook het beperken van toegang tot ODB II-poorten kan helpen.

De onderzoekers stellen dat, hoewel hun onderzoek zich op auto's richt, er ook gevolgen zijn voor andere sectoren waarin de can-standaard wordt toegepast. Bijvoorbeeld in treinen, de luchtvaart, maritieme toepassingen, gebouwautomatisering en ziekenhuizen. Het Amerikaanse Cert heeft al eerder voor de kwetsbaarheid gewaarschuwd.