Polaroid-camera kan animated gif uitwerpen

Een hobbyist heeft een camera op basis van de Raspberry Pi met het ontwerp van een Polaroid-model gemaakt, die geen foto's uitwerpt, maar een lcd-cartridge. De cartridge toont een opgenomen fragment als korte animated gif.

De man, Abhishek Singh of kortweg shekit, noemt zijn ontwerp Instagif NextStep. Hij liet zich inspireren door het uiterlijk van de Polaroid OneStep, of Polaroid Land Camera 1000, een opvallende camera van halverwege de jaren zeventig, met kenmerkende regenboogprint. In plaats van foto's moest de Instagif bewegende beelden uitsturen, zo was het idee van shekit.

Hij baseerde de camera op een Raspberry Pi 3 met Raspberry Pi Cam V2 en een sd-kaart van 8GB. Bij een druk op de knop neemt de camera een gif van drie seconden op, die het systeem vervolgens via een ad-hocnetwerk serveert, zodat de cartridge deze kan downloaden.

Die cartridge bevat een Raspberry Pi Zero en een 2,8"-lcd met een 400mAh-accu. Zodra de cartridge uit de camera gehaald wordt, start er een fade-in om de gif zichtbaar te maken, net zoals het bij de Polaroid even duurt voor de foto zichtbaar is.

Het lastigst was het uitwerpmechanisme, schrijft shekit. Hij koos uiteindelijk voor een systeem met wieltjes. De behuizing maakte hij met 3d-printers: de Projet 7000 SLA en de Ultimaker 2+. Bij het opnemen van een nieuwe gif, wordt de oude overschreven.