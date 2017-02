Door Julian Huijbregts, woensdag 22 februari 2017 13:26, 26 reacties • Feedback

BMW heeft een levensgrote replica gemaakt van een hoverbike die eerder als Lego Technic-model werd uitgebracht. Het Hover Ride Design Concept, dat niet echt kan zweven, staat in Lego World in de Deense hoofdstad Kopenhagen.

Lego bracht begin dit jaar samen met BMW een Lego Technic-bouwpakket aan van de BMW R 1200 GS Adventure. Met de 603 bouwsteentjes uit die doos kan de motor gemaakt worden, maar er is ook een alternatief model mogelijk dat eruit ziet als een futuristische hoverbike.

BMW heeft van die hoverbike een replica gemaakt op ware grootte. In de replica zitten onderdelen die ook voor de productie van de daadwerkelijke motor worden gebruikt. Daarnaast zijn er verschillende onderdelen die alleen voor het project zijn gemaakt.

In de persfoto's die BMW heeft gemaakt, lijkt het concept daadwerkelijk te zweven. In werkelijkheid is dat niet het geval. Het concept staat momenteel in Lego World in Kopenhagen en zal daarna op andere locaties staan, waaronder in BMW Welt.