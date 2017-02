Door Sander van Voorst, dinsdag 21 februari 2017 09:14, 7 reacties • Feedback

Een YouTuber met de naam LowSpecGamer heeft Half Life 2 zodanig aangepast dat het draait op een Compute Stick van Intel. Hij ging echter nog een stukje verder en onderzocht wat de laagst mogelijke instellingen voor de game uit 2004 zijn.

Om de game draaiend te krijgen op het apparaatje met een Atom-cpu van 1,83Ghz, 2GB werkgeheugen en Intel HD Graphics, was het eigenlijk alleen nodig om de game op de laagste instellingen te zetten. De minimale systeemeisen van Half Life 2 vragen namelijk om een processor met 1,7GHz en 512MB werkgeheugen, naast bijvoorbeeld een ATI Radeon 9500. Op die manier was het mogelijk om tussen de 40 en 60fps te halen op 720p.

Omdat dit nog niet laag genoeg was, ging LowSpecGamer op zoek naar de allerlaagste instellingen van de game. Hij heeft zijn configuratiebestand online gezet, zodat ook anderen kunnen genieten van de allerlaagste instellingen. Enkele highlights van zijn veranderingen zijn het uitschakelen van alle decals, het forceren van DirectX 7, maar ook het uitschakelen van tanden en ogen van de personages voor dat kleine beetje extra prestatiewinst.

Ook het uitschakelen van breekbare objecten helpt een beetje, al zorgt dat er wel voor dat kapotgeschoten kisten gewoon verdwijnen. Door al deze tweaks was de gamer uiteindelijk in staat om meer dan 140fps te halen, wat de vraag oproept op wat voor soort hardware de game verder nog speelbaar is.