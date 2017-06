Door Julian Huijbregts, dinsdag 13 juni 2017 19:13, 3 reacties • Feedback

Nintendo heeft een lange trailer vrijgegeven voor de twee komende uitbreidingen voor The Legend of Zelda: Breath of the Wild. De dlc's zijn alleen verkrijgbaar middels de Expansion Pass die 20 euro kost. De eerste dlc verschijnt op 30 juni.

In de video laat Nintendo met name de eerstkomende uitbreiding zien, met de titel The Master Trials. In mei gaf Nintendo al details over de komende dlc, maar nu laat het bedrijf ook bewegende beelden zien. De eerste dlc bevat onder andere de Zwaardproef-uitdaging bij bepaalde heilige plekken, waar spelers golf na golf van vijanden moeten verslaan in 45 kamers.

Van de tweede uitbreiding, The Champions' Ballad, is met name concept art te zien in de trailer. In deze uitbreiding spelen de vier Champions een rol: Daruk, Mipha, Revali en Urbosa. Nintendo maakte ook bekend dat er Amiibo-figuurtjes komen van deze Champions.

De tweede uitbreiding verschijnt in het najaar en een meer specifieke releasedatum heeft Nintendo nog niet bekendgemaakt. Om de uitbreidingen te bemachtigen moeten spelers de Expansion Pass kopen, die kost 19,99 euro.