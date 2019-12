Netflix test Downloads For You om automatisch aanbevolen content binnen te halen

Netflix is begonnen met het testen van een nieuwe functie die Downloads For You heet. Wanneer de functie wordt ingeschakeld, haalt Netflix tijdens wifi-verbindingen automatisch een aantal aanbevolen films en afleveringen van series binnen die de gebruiker nog niet gezien heeft.

Downloads For You, het eerst opgemerkt door AndroidPolice, is een uitbreiding van de instelling Smart Downloads die Netflix in juli van dit jaar in zijn apps introduceerde. Die functie zorgt ervoor dat een uitgekeken aflevering wordt verwijderd, en dat het volgende deel automatisch wordt binnengehaald.

Downloads For You gaat nog een stap verder en downloadt op de achtergrond ook materiaal waar de gebruiker niet om heeft gevraagd, maar dat wel aansluit bij zijn smaak. Achterliggende gedachte is dat Netflix-abonnees zo altijd iets te kijken hebben, ook wanneer er geen of een zeer matige mobiele dataverbinding beschikbaar is.

Gebruikers bepalen via de instellingen van Netflix zelf of deze aanbevolen content wel of niet automatisch wordt gedownload. Ook kunnen zij instellen hoeveel opslagruimte hiervoor gereserveerd dient te worden. De standaardwaarde is een gigabyte, wat ongeveer overeenkomt met vier uur aan kijkvoer.

Bij de series en films die de Netflix-app via Downloads For You binnenhaalt, verschijnt ook een korte samenvatting, info over het genre en nog wat andere gegevens. Het is volgens AndroidPolice niet helemaal duidelijk tot welke versies van de Netflix-app de nieuwe functie al is doorgedrongen. De website trof Downloads For You in elk geval aan op twee toestellen met de recentste bètaversie van de Netflix-app op Android, te weten versie 7.38.0 build 17 34627.