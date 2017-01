Door Julian Huijbregts, woensdag 18 januari 2017 16:09, 9 reacties • Feedback

Cryorig komt met twee nieuwe 140mm-ventilatoren. De QF140 is verkrijgbaar in een Silent-variant en in een Performance-uitvoering. Beide modellen hebben vloeistoflagers en ge´ntegreerde rubbers om trillingen te absorberen. De fans gaan zo'n 18 euro per stuk kosten.

Volgens Cryorig hebben de QF140-ventilatoren een ontwerp waarbij meer lucht via de hoeken binnen kan komen. Dat moet zorgen voor meer aanvoer van lucht en daardoor de totale airflow vergroten. Hetzelfde 'Quad Air Intake'-systeem gebruikte de fabrikant ook op zijn QF120-fans.

De pwm-fans hebben een variabel toerental. De stille variant draait 200 tot 1000 rondjes per minuut. Het Performance-model, dat meer lucht kan verplaatsen, doet 600 tot 1850rpm. Volgens de fabrikant is het stille model vrijwel onhoorbaar, ook als hij op maximale toeren draait.

Cyrorig levert de fans met bevestigingsschroeven en een molex-adapter, voor een adviesprijs van 14,99 euro exclusief btw. Met btw is dat ongeveer 18 euro. Wanneer de fans in de winkels liggen, is nog niet bekend.