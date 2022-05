Tijd is een interessant fenomeen; soms verstrijkt hij naar ons gevoel tergend langzaam, terwijl hij op andere momenten voorbijvliegt. Tegelijk tikt het klokje meedogenloos seconde na seconde, met uiterste regelmaat verder. Natuurkundig gezien is tijd dan weer relatief, waardoor datzelfde klokje dankzij gravitationele tijddilatatie in de kelder langzamer tikt dan op zolder.

Het antwoord op de vraag 'Hoe laat is het?' is van nogal wat factoren afhankelijk, zoals waar diegene die de vraag krijgt, zich op aarde bevindt en hoe precies het antwoord moet zijn op de vraag. Anno 2021 is de noodzaak om goede afspraken te hebben over de tijd belangrijker dan ooit. Wereldwijd zijn er namelijk honderden miljoenen systemen die moeten weten hoe laat het is, van pc en smartphones tot servers en internet-of-thingsapparaten.