Valve brengt Steam Chat-app uit voor Android en iOS

Valve heeft een aparte app uitgebracht voor de vorig jaar geïntroduceerde chatfunctionaliteit binnen Steam. Deze gratis Steam Chat-app geeft gebruikers toegang tot verschillende chatfuncties in de Steam-client.

Valve zegt dat de app 'vele belangrijke functies' van de chat in de Steam-client bevat, waaronder een vriendenlijst, de mogelijkheid om groepschats op te starten, het versturen van uitnodigingslinks via sms of e-mail en de optie om de meldingen per vriend, groepschat of chatkanaal aan te passen. De nieuwe app is beschikbaar voor zowel Android als iOS.

Het bedrijf achter Steam zegt dat het momenteel ook werkt aan nieuwe toevoegingen en verbeteringen van de Steam-chatapp, zoals voicechat. Wanneer deze spraakfunctionaliteit beschikbaar komt is echter niet duidelijk. Valve zegt dat de komst van een eigen Steam Chat-app betekent dat de algemene Steam Mobile-app beveiligingsupgrades krijgt, waaronder opties om qr-codes te gebruiken voor inloggen.

Steam kreeg in juli vorig jaar een nieuwe chatfunctionaliteit in de client op de pc; deze is nu grotendeels beschikbaar in de mobiele app. Het weergeven van media als video's, tweets en gifs is ook overgeheveld naar de app.