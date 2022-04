Sommige Xbox One-insiders kunnen DTS:X-audio voor koptelefoons testen

Een beperkt deel van de Xbox Insiders die tot de Alpha Skip-Ahead-groep behoren, kunnen de DTS Sound Unbound-app uitproberen. Daarmee komt de DTS:X for Headphones-functie beschikbaar, wat het geluid via een koptelefoon een ruimtelijk 3d-effect moet geven.

Normaal gesproken is er een licentie nodig om gebruik te kunnen maken van de DTS Sound Unbound-app, maar Microsoft laat weten dat het gebruik tijdens de huidige testperiode gratis is. In januari vorig jaar zei Steven Wilssens, destijds werkzaam bij Microsofts audio-onderdeel, dat de komst van DTS-ondersteuning naar de Xbox One nog slechts een kwestie van weken zou zijn. Het is niet bekend waarom het pas anderhalf jaar later beschikbaar komt voor de beperkte testgroep.

Zodra de app eenmaal breed beschikbaar is voor iedereen, zal er waarschijnlijk een bedrag voor moeten worden neergeteld, net zoals dat nu het geval is voor de concurrerende Dolby Accces-app in combinatie met koptelefoons.

DTS:X en Dolby Atmos zijn object-based geluidsformaten waarbij het geluid niet wordt gevormd door de luidsprekergegevens, maar op basis van objecten. Daarmee is het mogelijk het geluid ruimtelijker te laten klinken. Deze formaten zijn vooral geschikt voor receivers die het ondersteunen, in combinatie met bijvoorbeeld 5.1.2-speaker-set-ups, maar Dolby Labs en DTS maken het ruimtelijkere geluid via de genoemde apps ook beschikbaar voor koptelefoongebruikers, ook al gaat het dan eigenlijk altijd om stereokoptelefoons.

Waarschijnlijk betekent de komst van de DTS Sound Unbound-app op de Xbox One ook dat er ondersteuning komt voor DTS:X-geluidsweergave met receivers en soundbars die het ondersteunen. De Dolby Access-app doet dit ook voor Dolby Atmos, wat in combinatie met een receiver en een speaker-set-up gratis is te gebruiken; er moet alleen betaald worden om Atmos voor koptelefoons te gebruiken. Er is sinds april 2017 al ondersteuning voor DTS:X en Dolby Atmos via bitstream als een blu-rayfilm wordt afgespeeld op de Xbox One.