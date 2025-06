Belangrijk voor de luchtvaart

Titel Microsoft Flight Simulator 2024 Platform Windows, Xbox Series X/S Ontwikkelaar Asobo Studio Uitgever Xbox Releasedatum 19 november 2024 Ik had waarschijnlijk heel oud kunnen worden zonder te weten dat als de bliksem inslaat in een van de pijnbomen in het Grand Canyon National Park, de ene boom van binnen uitbrandt en de andere boom alleen wat schors verliest, maar er daarna vooral sterker van wordt. Ook de informatie dat president Teddy Roosevelt een eigen geluidsdichte eetkamer had binnen de eetzaal van het El Tovar Hotel, omdat Roosevelt en zijn gasten met hun lawaai andere gasten vaak tot last waren, is niet bepaald essentiële informatie. Met dank aan een previewtrip voor Flight Simulator 2024, die in de omgeving van de Grand Canyon gehouden werd, weet ik dat nu wel. Gelukkig was er buiten een rondleiding langs de randen van de Grand Canyon ook ruim aandacht voor de nieuwe game van Asobo Studio, die vanaf 19 november beschikbaar is voor Windows en de Xbox Series X en S. Microsoft Flight Simulator is een game als weinig andere. De game streeft een bijzonder hoog niveau van simulatie na en daar staat de serie al decennia om bekend. Details die niet al standaard in de game zitten worden door andere bedrijven gemaakt en door duizenden, zo niet miljoenen gamers alsnog in de game toegevoegd. Die extra content kan gratis zijn, maar bedrijfjes kunnen hun content ook in de game verkopen. Zo zijn in de loop der jaren allerlei bekende en minder bekende leveranciers van content ontstaan, die allemaal verschillende soorten content toevoegen aan de game. Denk daarbij aan extra toestellen en vliegvelden, maar ook aan ondersteunende systemen die bepaalde elementen van de game beter maken, zoals bijvoorbeeld Air Traffic Control. De ondersteuning voor dat soort systemen kan altijd beter, maar het is al erg bijzonder dat dit mogelijk is. Honderden meewerkende bedrijven Hoe bijzonder dat is, is een van de dingen die me goed duidelijk werden tijdens het previewevemenent in Tusayan, Arizona. Er waren namelijk niet alleen medewerkers van Asobo zelf aanwezig, maar ook enkele mensen van thirdpartydevelopers die ook al enige jaren content maken voor Flight Simulator. Die mensen maakten ooit extra content als hobby, maar zagen dat zo succesvol worden, dat zij hun normale baan hebben opgezegd en zich fulltime zijn gaan richten op het maken van aanvullende content voor 'MSFS'. Bij welke andere game gebeurt dit? Welke maker laat andere partijen toe om in-gamecontent te verkopen via een winkel in de game zelf? Microsoft en Asobo doen dit dus wel en dat is te merken. Jorg Neumann, namens Microsoft verantwoordelijk voor Flight Simulator, schat in dat er zo'n 10.000 items aan extra content zijn gemaakt voor Flight Simulator 2020. Die content komt bij een groot aantal makers vandaan. Neumann schat in dat er ongeveer 400 tot 500 bedrijfjes zijn verbonden aan Flight Simulator. Zij vullen aan, maar Asobo zet de basis neer en met Microsoft Flight Simulator 2024 verschijnt er in november dus weer zo'n nieuwe basis. Daarin zijn allerlei nieuwe en verbeterde elementen te vinden, die we op de komende pagina's uiteraard met je doornemen. Wat tijdens de presentaties en interviews echter opvalt, is dat de makers sterke relaties onderhouden met de grote bedrijven uit de luchtvaartwereld. Neumann zit regelmatig om tafel met grote luchtvaartmaatschappijen en de ontwikkelaars zijn ook kind aan huis bij fabrikanten als Boeing. Daar is volgens Neumann een heel goede reden voor. "De wereld komt 800.000 piloten tekort", lacht Neumann. "Hoe de wereld werkt, hoe onze economie werkt, is afhankelijk van luchtvaart en daarmee dus ook van piloten. Boeing ziet Flight Simulator dus als belangrijk uithangbord en potentiële instapplek voor nieuwe piloten. Wist je dat de helft van alle piloten in de wereld ooit is begonnen met Microsoft Flight Simulator?" Elektrische toestellen Zo kan de game dus een belangrijke rol spelen in de toekomst van de luchtvaart, maar daar zit anno 2024 wel een scherp randje aan. Vliegen staat immers meer en meer te boek als iets dat we minder zouden moeten doen, met het oog op de toekomst van de aarde. Ook dat aspect staat de makers helder voor de geest, waarbij ze soms ook worden geholpen door luchtvaartmaatschappijen. Neumann geeft een voorbeeld: "Ik zat om tafel met Air France om een overeenkomst te sluiten over het gebruik van hun liveries, want die zijn beschermd en je mag ze niet zomaar gebruiken. In die gesprekken vroegen zij mij: wat doen jullie in de game eigenlijk met de brandstofmix en het verbruik? Air France zet sterk in op groene initiatieven en wil dat ook graag in de game terugzien. Dat is een voorbeeld, maar we stimuleren bijvoorbeeld ook de ontwikkeling van milieuvriendelijkere toestellen. Zo zullen er vier elektrische toestellen in Microsoft Flight Simulator 2024 zitten, waarvan er eentje zelfs nog gebouwd moet worden." Dat is natuurlijk niet waar Microsoft Flight Simulator primair om draait. Wat wel? Nou, het neerzetten van de meest ambitieuze sim ooit gemaakt. Nee, wie dacht dat Asobo er een bescheiden strategie op nahoudt, komt bedrogen uit. Microsoft Flight Simulator moet luchtvaart met al zijn diverse takken realistischer dan ooit neerzetten, in en boven een wereld die de ontwikkelaars omschrijven als de 'digitale tweeling' van de aarde. Meer toestellen, meer luchthavens, maar vooral meer verschillende soorten luchtvaart, meer bezigheden met meer specifieke missiedoelen en meer grafische toeters en bellen: dat is wat Microsoft Flight Simulator 2024 op tafel moet leggen.

Betere simulatie en een slankere client

Verschillende onderdelen die Asobo en meewerkende andere ontwikkelaars aan Flight Simulator willen toevoegen, hebben als overeenkomst dat ze nogal wat extra data met zich meebrengen. Dat is een probleem, want MSFS 2020 was al immens met een kale installatie van 100GB. Daar kwamen dan nog talloze updates en extra content bovenop. Dat zorgde voor een limiet aan hoeveel Asobo er nog aan toe zou kunnen voegen. Er was dus andere oplossing nodig en die is voor Microsoft Flight Simulator 2024 gevonden. Waar de vorige game sommige delen al ophaalde vanuit de cloud en in de game verwerkte, doet het nieuwe spel dit voor vrijwel alles. Vliegtuigen, vliegvelden, landmarks, meshes, textures: alles komt vanuit de cloud en wordt via een rolling cache in de game verwerkt. De game maakt hierbij uiteraard gebruik van Azure, waarover Xbox nog niet zo heel lang geleden zei dat het voor flinke verbeteringen zou gaan zorgen in games. Wellicht is Flight Simulator 2024 de eerste game waarbij we dat duidelijk zien. Client van 23GB De nieuwe manier van de data naar de game brengen heeft legio voordelen, maar ook een vrij duidelijk nadeel. Gamers zonder breedbandinternetverbinding hebben een probleem. Dat zal in Nederland niet zo snel aan de orde zijn, maar in andere landen mogelijk wel. De tijd moet uitwijzen hoe dat zal werken. Heb je de juiste verbinding wel, dan zijn er natuurlijk ook voordelen. Om te beginnen spreekt Asobo van een 'thin client', die helpt de minimumspecs laag te houden. Daarnaast is de game sneller geïnstalleerd en te gebruiken. De time to launch wanneer je de game installeert en wilt spelen is gereduceerd naar vijf minuten, met een installatie van 23GB. Dat was voorheen een stuk langer. Ook fijn: updates downloaden hoeft niet meer, want die updates worden verwerkt in de data die naar je client gestuurd wordt. Tijdens het previewevenement was Microsoft Flight Simulator 2024 natuurlijk ook speelbaar. Ik heb even gespeeld met het laden van verschillende gebieden, waarbij ik af en toe ook even terugkeerde naar een zone waar ik kort daarvoor al was geweest. Dan merk je dat de rolling cache zijn werk goed doet: elementen die nog in die cache zitten, laden merkbaar sneller. Het laden van een gebied gaat nu nog gepaard met wat wachttijd, waarbij je steeds een stukje verder inzoomt. Dat effect moet uiteindelijk verdwijnen. Asobo is nog druk bezig met optimalisatie. Het langzaam inzoomen is natuurlijk gewoon een wat mooier laadscherm, maar dat mooiere laadscherm moet straks wel iets vloeiender ogen dan het in deze vroege versie deed. Desondanks was ik erg te spreken over hoe snel de wereld steeds geladen werd. Het voelt nu logisch om verder in te gaan op de technische kant van de game, maar bij Flight Simulator kun je eigenlijk alles onder de technische kant scharen. Je kunt immers flink de diepte ingaan met allerlei systemen die op diverse manieren te maken hebben met het besturen van een vliegtuig of het managen van een vlucht. Dat kun 'je' misschien wel, maar ik niet echt. Zelfs een gameredacteur kan niet alles spelen en Flight Simulator is niet een van mijn sterkere kanten. Geen nood: gelukkig hebben we een actieve community met heel wat MSFS-spelers, die de nodige vragen hebben gesteld. De antwoorden op die vragen, zoals of 'ATC' nu eindelijk eens echt goed gedaan wordt, vindt je verderop in deze preview. Hier gaan we eerst nog even door met het technische deel waarvan ik een stuk meer snap, namelijk de grafische kant van het spel. Levensecht Wellicht heb je de trailer van Microsoft Flight Simulator 2024 voorbij zien komen. Prachtige beelden, bijna te mooi om waar te zijn. Of die beelden helemaal kloppen, is lastig te zeggen, maar het feit dat ik twijfel zegt eigenlijk al genoeg: MSFS 2024 is een prachtige game. Dat zit hem in de toestellen zelf, maar vooral in de wereld daaromheen. Asobo gebruikt photometric lighting om de omgevingen een uiterlijk te geven dat een stuk levensechter is en het resultaat is bij vlagen verbluffend. De ontwikkelaars toonden een reeks foto's van locaties met daarnaast de in-gameversie en dat zat ontzettend dicht bij elkaar. Realistischere lichtinval verandert alles. Het geeft mistbanken of wolken de juiste gloed, simuleert zonlicht door bomen en ga zo maar door. Side-by-sidevergelijkingen van dezelfde plekken in MSFS 2020 en MSFS 2024 lieten tenslotte nog eens goed zien wat voor sprong vooruit hier gemaakt wordt. Daar speelt met name de grond een heel grote rol in. Die grond is niet altijd belangrijk geweest. Microsoft Flight Simulator draaide niet altijd om luchtvaart die zich dicht bij de grond afspeelt. Dat is de laatste jaren al veranderd en die verandering zet in deze 2024-editie verder door, met allerlei missies die van spelers vragen dat ze dicht bij de grond blijven. Dat betekent dat het detailniveau van alles op de grond belangrijker is dan ooit. Dat heeft Asobo goed begrepen, want MSFS 2024 heeft vierduizend keer zoveel driehoekjes in de modellen van de omgevingen waarboven je vliegt. Daarnaast is de kwaliteit en complexiteit van de textures flink omhoog gegaan. Daar komt bij dat er nu gewerkt wordt met 3d-displacementmapping. Simpel gezegd was een veld met grote stenen erin in de vorige game een platte texture, waar je gewoon op kon landen. Met 3d-displacementmapping verschijnen die grote stenen ook daadwerkelijk als grote objecten waar je met je vliegtuig niet zomaar overheen kunt rijden. Het oogt niet alleen realistischer, het is realistischer. Microsoft Flight Simulator 2020 versus 2024, waarbij 2020 steeds links staat Realistischere wereld De wereld zelf wordt op verschillende manieren realistischer weergegeven. Asobo spreekt daarbij van de static world, de dynamic world en de living world. De statische wereld is alles wat min of meer vastligt. Denk daarbij aan verbeterde elevation maps, steden en andere onderdelen, zoals bossen, bergen enzovoort. Hier speelt Bing een belangrijke rol en Asobo werkt ook samen met Vexcel Imaging, een bedrijf dat gespecialiseerd is in luchtfoto’s en georuimtelijke data. De makers claimen dat de aarde nooit gedetailleerder in een game is gestopt dan in Flight Simulator 2024 en ik ben geneigd hen te geloven. Onderdeel van de statische wereld is bijvoorbeeld ook het in kaart brengen van alle luchthavens voor gliders. Daar was geen database van, dus heeft Asobo die zelf aangelegd: het zijn er meer dan tweeduizend. Ook alle 940 olieplatforms en ongeveer 80.000 helipads zijn in kaart gebracht en daarvan zijn er 10.000 nagemaakt en in de game gestopt. Daarnaast zijn er meer dan een miljoen hoge obstakels in de game verwerkt, die eerder wellicht ontbraken. Het volgende stapje is voor de dynamic world, met daarachteraan meteen de living world. Die dynamische wereld gaat over de manier waarop de wereld om je heen verandert. Dat kan door je eigen acties zijn, maar ook door dingen die vanzelf gaan. Zo zal de kleur van een bos veranderen op basis van de seizoenen. Wolken veranderen natuurlijk ook zelf en hier zien we onder meer een nieuwe type wolk: de zogenaamde 'cirrus clouds'. Dat is die lichte sluierbewolking die je hoog in de lucht vindt en die wel wat weg heeft van losgetrokken plukjes haar. De nieuwe lichteffecten en verbeterde wolkendichtheid zorgen voor mooie plaatjes, met als je echt mazzel hebt bijna zwarte wolkenpartijen die donder en bliksem in zich kunnen hebben. Daarop heb je weinig invloed. Net zo mooi is echter dat je landingen nu sporen achterlaten. Landingsbanen en taxiroutes vertonen sporen van de banden van vliegtuigen en als je op sneeuw of gras landt, verschijnt ook daarin een spoor. Het zijn kleine, ogenschijnlijk onbelangrijke details, die veel bijdragen aan de geloofwaardigheid van de game. De living world is heel letterlijk te nemen. Dat begint met het aanmaken van je eigen personage, waarbij Asobo zijn best heeft gedaan het mogelijk te maken om personages uit alle windstreken te creëren. Het team heeft zelfs samengewerkt met de Verenigde Naties om te zorgen dat alle afkomsten en etniciteiten vertegenwoordigd zijn in de game. Dat moet je ook kunnen zien bij vliegvelden, waar reizigers met een voor de regio kloppend uiterlijk rondlopen, voorzien van kleding die past bij de regio en het seizoen. Dieren uit Planet Zoo Misschien nog wel leuker is dat de makers een groot aantal dieren hebben toegevoegd aan de game. Mocht je die dieren zien en denken: "Goh, wat een herkenbaar model", dan kan dat kloppen. Asobo heeft aangeklopt bij Frontier Developments voor de modellen van de dieren uit Planet Zoo. Het zijn in Microsoft Flight Simulator dus op een gekke manier dezelfde diertjes die je kent uit de dierentuinen van Planet Zoo. Zo kunnen we nog wel even doorgaan met manieren waarop Asobo de wereld van Flight Simulator 2024 steeds meer verandert in, inderdaad, een digitale tweeling van onze eigen wereld. Zo zien auto's er een stuk gedetailleerder uit, wat ook weer een flinke sprong vooruit is ten opzichte van 2020. De makers werken daarnaast samen met Spire, dat elke dertig seconden de locatie van elk schip doorgeeft, wat dan in de wereldstatus van de game wordt verwerkt. Denk daar even over na: elk schip, elke dertig seconden. Hetzelfde geldt trouwens voor 91 procent van het wereldwijde vliegverkeer. Dit is een punt waarvan ik me afvraag of iedereen dit voldoende beseft. Microsoft Flight Simulator 2024, maar 2020 deed dat ook al, simuleert de wereld en geeft je in de game een zo nauwkeurig mogelijke kopie. Zo vertelde een van de makers ons dat hij precies tijdens een zonsverduistering ging vliegen in een deel van de Verenigde Staten waar die verduistering goed te zien was. In zijn eigen woonplaats was de verduistering niet goed zichtbaar, maar op de juiste plek in Flight Simulator dus wél. Ergens heel logisch, maar toch: goed om dat detailniveau in de manier waarop de echte wereld wordt nagebootst even aan te stippen.

Vluchten plannen en avionics

Natuurlijk is een goed uitziende game lang niet genoeg om een goede Flight Simulator-game te hebben. Het succes daarvan zit misschien wel veel meer in de diepgang en de nauwkeurigheid van de simulatie. Dit is voor mij het lastigste onderdeel van de game. Ik weet zelf niet veel over de techniek en de systemen die horen bij luchtvaart en dus ook bij Microsoft Flight Simulator. Gelukkig kom je met inlezen een eind en nog gelukkiger hebben we een best actief topic over Microsoft Flight Simulator 2024, waarin een aantal communityleden hun vragen over de nieuwe game konden stellen. Air Traffic Control en flightplanning Daarbij zaten veel vragen over ATC, oftewel: Air Traffic Control. Veelgehoorde kritiek op de 2020-versie van de game is dat de ATC regelmatig de mist inging. Communityleden Dirtyrockers en F55 hadden dan ook vragen over de toekomst van ATC in de game. Daarop gaf Sebastian Wloch, medeoprichter en directeur van Asobo, een interessant antwoord. Volgens hem liggen veel van de problemen die aan de ATC werden toegeschreven, in werkelijkheid helemaal niet aan dat spelonderdeel, maar aan een gebrekkig systeem rond flightplanning. Dat is een van de vele onderdelen die Asobo voor deze 2024-release heeft aangepakt. Het moet allemaal leiden tot de compleetste verzameling van toestellen en luchtvaartsystemen, die goed moet zijn voor de meest realistische 'pilotenervaring' die mogelijk is in een game. Dat begint in de ogen van Wloch met het beter kunnen plannen van vluchten. Dat was voorheen alleen mogelijk met tools die gamers van buiten de game moesten halen. Dat verandert met Flight Simulator 2024. Er zit een heel flightplanningsysteem in de game, dat virtuele piloten alle details van hun vlucht laat plannen. Dat kun je zo ingewikkeld of simpel maken als je zelf wilt. De een zal simpelweg wat waypoints aanklikken en dat voldoende vinden; de ander stort zich op de bergen informatie die de game heeft over luchthavens en de bijbehorende procedures, op het performanceplan, brandstofplan, payloadplan en ga zo maar door. Je kunt al die zaken via de zogeheten Electronic Flight Bag in de cockpit opvragen en de noodzakelijke informatie dan synchroniseren met de avionics aan boord van het toestel dat je gaat besturen. Avio-wattes? Avionics, oftewel: de elektronische systemen aan boord van een vliegmachine. Het gaat dan eigenlijk om alles dat er gebeurt in de cockpit, dus communicatie, navigatie, de schermen en de informatie daarop en het aansturen van allerlei computersystemen. Per toestel kan het systeem dat aan boord gebruikt wordt behoorlijk verschillen. Microsoft Flight Simulator 2024 bevat meer dan tien verschillende systemen. Welke? Nou, de makers ratelden er in hoog tempo een aantal op, maar namen als 'Garmin G1000 NXI', 'G3X Touch' of 'Honeywell Primus Epic 2' zeggen mij natuurlijk niet zo heel veel. Ze zitten er echter wel allemaal in en dan nog een heel aantal. Zoals ook de Garmin G3000 en die ken ik toevallig al wel een beetje. Zelf een stukje vliegen Oké, even een kort uitstapje naar iets dat niet direct met de game te maken heeft, maar ergens ook wel. Dat het previewevenement nabij de Grand Canyon werd gehouden, is te verklaren doordat het iconische gebied een belangrijke rol speelt bij een van de nieuwe manieren waarop Asobo nieuwe gamers aan hoopt te spreken. Daar komen we verderop nog op terug. Het leek de ontwikkelaars echter ook wel een aardig idee als de aanwezigen wat gevoel kregen bij wat vliegen inhoudt. Ik mocht dan ook niet alleen een stukje met een Cirrus Vision Jet meevliegen, ik mocht het toestel zelfs een stukje besturen. Ik kan je vertellen: dat is erg indrukwekkend. Leuk, maar ook eng: je bent je ineens erg bewust van het feit dat er naast jezelf nog vier andere mensen aan boord zijn, die maar moeten hopen dat jij geen gekke dingen doet. Oké, het valt mee: het systeem heeft allerlei beveiligingen. Zo trekt het vliegtuig zichzelf automatisch recht als je het toestel in een hoek van meer dan, ik geloof, dertig graden probeert te trekken. Verder? Het voelde zwaarder dan ik zou hebben verwacht. Gewichtiger. Het vliegen zelf bleek eenvoudig genoeg: op de display voor me was een magenta icoon en een geel icoon te zien. Magenta geeft aan wat je koers moet zijn, geel is wat je aan het doen bent. Je vliegt dus goed als je het gele icoontje precies op het magenta icoontje weet te houden. Naar een scherm kijken en twee icoontjes op elkaar zien te houden? Dat is gewoon gamen, dat kan ik wel. Dus vliegen kan ik kennelijk ook gewoon. Fijn om te weten! Even voelen hoe het écht is, in een Cirrus Vision Jet, onder begeleiding van piloot Mike Alle gekheid op een stokje: het feit dat het vliegen mij zo makkelijk werd gemaakt, is dus een gevolg van goede flightplanning. Alles tot aan de te maken bochten toe werd keurig aangegeven op het scherm, soms zelfs met een countdown naar de volgende bocht. Een betere manier om het belang van goede flightplanning weer te geven is eigenlijk niet denkbaar. Het is ook meteen een mooie manier om mensen mee te geven hoe het voelt om een vliegtuig te besturen. De Vision Jet bestuur je met een sidestick, niet met een yoke, dus wat dat betreft is de ervaring niet meteen representatief voor veel andere toestellen, maar even het gevoel van de bewegingen van een vliegtuig ervaren is wel iets magisch. Besturing? Natuurlijk is het de bedoeling dat dat gevoel ook in de game terugkomt. In hoeverre dat zo is, hangt af van hoe je de game speelt. Er zijn weinig games die je zo kunt uitbreiden als Flight Simulator, zowel in de vorm van extra software als in de vorm van hardware. De een zal rustig rondjes vliegen met een controller, de ander zweert bij een yoke, een stick of zelfs een compleet nagebouwde cockpit: even een lijnvluchtje EHAM - KJFK pakken op de allerbest mogelijke manier. De ander snapt daar weinig van, start de game op en vliegt even een rondje over Londen, New York of gewoon zijn eigen huis. Ik vind het moeilijk om veel te vinden van de besturing van Microsoft Flight Simulator 2024. Ik heb de Xbox-versie van de vorige editie wel even gespeeld, maar alleen met een controller en zeker niet heel lang. Op basis van die beperkte ervaringen kon ik niet al te veel verschillen ontdekken in de besturing van Microsoft Flight Simulator 2024. Ik laat dit te zijner tijd dan ook over aan meer ingewijde spelers, die dit spel een stuk beter kunnen waarderen als de luchtvaartsimulator die het kan zijn.

Meer actie en Career Mode

Voor fanaten die inderdaad zo dicht mogelijk bij echte luchtvaart willen komen, biedt Flight Simulator al jaren prima uitkomst. Natuurlijk kunnen er zaken beter. Het integreren van flightplanning in de game is een belangrijke stap, maar nog steeds zullen hardcore spelers veel systemen en andere content van third parties gebruiken om de game realistischer maken. Er is echter ook een heel andere groep gamers. Zij zijn helemaal niet bezig met optimaal realisme, maar willen gewoon lekker vliegen en dat hoeft allemaal niet overdreven moeilijk te zijn. Die groep is stiekem groter dan de groep die we zien als de ‘echte Flight Simmers’. Asobo schat in dat ongeveer een derde van de gamers in de simgroep valt en dus twee derde in de groep die het allemaal iets minder serieus neemt. Voor die groep bevat Microsoft Flight Simulator 2024 een aantal leuke vernieuwingen. Career Mode Er was volgens de ontwikkelaars namelijk een duidelijke roep om meer content die draait om het halen van specifieke doelen en behoefte aan een rode draad in de game. Die is er nu, in de vorm van een Career Mode. In die modus maak je een eigen piloot aan, die je voorziet van een uiterlijk en een thuisbasis. Je kunt overal ter wereld beginnen, op elk klein vliegveld dat je zo ongeveer kunt bedenken, dus zelfs Hilversum is een optie. Je krijgt de basisprincipes aangeleerd en zet daarna stapjes om je licentie te halen en die uit te breiden, zodat je steeds andere soorten missies en met andere toestellen kunt vliegen. Dat maakt de game niet alleen gevarieerd, het zorgt er ook voor dat je credits verdient en zo een mooie carrière opbouwt als commercieel piloot. Dat klinkt op zich best leuk, maar ik heb wel vraagtekens bij de uitvoering en dat is niet alleen omdat mijn piloot letterlijk door de grond heen zakte bij de eerste scène van de hele modus. De stemmen van de personages in de Career Mode zijn namelijk gegenereerd met AI en dat is behoorlijk hoorbaar. Dit zijn niet de bijna niet van echt te onderscheiden stemmen die we soms al horen - luister de Tweakers Podcast van vandaag maar eens - maar gewoon saaie, nep klinkende stemmen. Dat ondermijnt de hele modus een beetje, want in een Career Mode wil je toch gegrepen worden door iets dat je drijft om langer door te spelen. Misschien zijn de missies wel zo leuk en is de opbouw zo goed dat het niet uitmaakt dat de presentatie te wensen overlaat, maar zonde is het natuurlijk wel. Top Gun-achtige actie Die missies zijn zeer gevarieerd. Het begint met vlieglessen in simpele vliegtuigjes, maar later gaat het alle kanten op. Zo ver zijn we in de Career Mode nog niet gekomen, maar via losse missies kun je een aardig idee krijgen van wat voor soort content deze game te bieden heeft. Het is een veelzijdig pakket met bijvoorbeeld missies waarin je met een vliegtuigje een reclamebanner moet oppikken, die volgens een bepaalde route moet rondvliegen, om hem daarna weer los te laten. Elders is er een missie waarin je in een gevechtstoestel een route door een landschap moet vinden waarmee je op een zo laag mogelijke hoogte vliegt. Je zoekt dan naar een weg door ravijnen, zodat je niet over de hogere pieken van de heuvels heen hoeft. Daar gaat het niet om snelheid, maar dat is wél het doel bij een time trial door de Grand Canyon, die je afwerkt in een straaljager. Flight Simulator-goeroes hebben er waarschijnlijk niets mee, maar dit Top Gun-achtige stuk van de game vind ik heerlijk. Minder serieus, lekker snel, lekker actievol. De scores die je behaalt in deze missies kun je trouwens ook nog in leaderboards terugvinden en Flight Simulator 2024 kent zelfs een heuse Challenge League met seizoenen en de mogelijkheid om je op te werken tot de hoogste lagen van het digitale vliegtuigracen. Wie het liever rustig aan doet, kan uit de voeten met de missies in World Photographer. Hier krijg je meestal niet alleen de opdracht om een bepaalde plek, gebouw of dier te fotograferen, maar ook om dat op een specifieke manier te doen. Denk aan: neem een foto van de Indonesische tempel Borobudur terwijl jouw helikopter precies boven het centrum van de tempel hangt en zorg dat je de zon in de achtergrond hebt. Het is een leuke manier om de wereld rustig te verkennen en ook een manier om een van de nieuwe features van Flight Simulator 2024 uit te proberen. Je kunt nu namelijk ook landen, uit je vliegtuig stappen en te voet verder gaan. Dit is nodig voor diverse fotomissies, maar kan ook gewoon leuk zijn. VR Een laatste spelonderdeel dat ik nog even heb kunnen uitproberen is VR. Dat had wat voeten in de aarde, want de set-up deed niet meteen wat hij moest doen. Uiteindelijk heb ik een paar minuten rond mogen kijken boven Londen. Dat was mooi en ik heb het idee dat er visueel een stap gezet is vanaf de vorige game, maar daarmee ben ik zelf niet heel bekend, dus dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Het was in elk geval gaaf om in een vliegtuigje met grote ramen naar beneden te turen en alle Londense landmarks te spotten. Natuurlijk is de grafische kwaliteit daarbij niet gelijk aan die in de normale modus, maar ik vond het tof genoeg om af en toe eens uit te proberen.

