Binnenkort gaat het back-to-schoolseizoen weer van start, het jaarlijkse hoogtepunt van de laptopverkopen waarin velen hun nieuwe metgezel voor school of studie uitzoeken. Je kunt kiezen voor een Windows-laptop of voor een van Apples nieuwe MacBooks, maar in het onderwijs zijn Chromebooks op basis van Googles ChromeOS de afgelopen jaren populair geworden. Dan doelen we vooral op het Nederlandse basis- en middelbaar onderwijs, waar leerlingen soms een apparaat van school krijgen, maar een Chromebook kan ook interessant zijn voor het hoger onderwijs. Specifiek voor school ontworpen Chromebooks kosten in de winkel soms zelfs maar tweehonderd euro, maar die hebben dan wel erg basale specificaties, zoals een klein 11"-TN-scherm met een lage resolutie en een stokoude, trage processor.

In dit artikel bekijken we drie Chromebooks die zijn gericht op consumenten, die net iets meer te besteden hebben. Het zijn convertibles, dus ook als tablet te gebruiken, en een stuk luxer uitgevoerd dan apparaten uit de absolute budgetklasse. We hebben er ook op gelet dat de gebruikte hardware niet te oud is; Chromebooks lopen over het algemeen lang door in de winkels. Duur zijn ze alsnog niet. De prijzen fluctueren nogal, maar op het moment van schrijven is de Acer Chromebook Spin 513 het goedkoopst. Het door ons geteste model CP513-1H-S3CL kost 444 euro, maar is onder een andere naam voor 399 euro beschikbaar. Een equivalente versie met Belgisch azerty-toetsenbord is voor 499 euro verkrijgbaar.

De HP Chromebook x360 14b-cb0480nd is met 449 euro nipt duurder, maar ook van deze laptop bestaat een versie van 399 euro met dezelfde specificaties. Een azerty-versie lijkt er niet te zijn. Het duurst van de drie is de Samsung Galaxy Chromebook 2 360 12,4", die nu 529 euro kost, maar eerder beschikbaar was voor 479 euro. Van dit model zijn geen andere configuraties verkrijgbaar, maar wel een variant met Belgisch toetsenbord.

Waarom een Chromebook?

Het voordeel van een Chromebook zit hem naast de lage kostprijs in het gebruiksgemak. Het apparaat is binnen enkele seconden opgestart, waarvoor je niet eens op een knop hoeft te drukken: door de rotatiesensor in de meeste Chromebooks, zo ook de modellen in dit artikel, gaat hij automatisch aan als je hem openklapt. De eenvoudige interface herinnert her en der aan Android, en als er toch wat mis mee gaat, herstel je hem binnen enkele minuten naar fabrieksinstellingen. Updates worden automatisch op de achtergrond toegepast, waarbij alle modellen in dit artikel tot minstens 2029 worden bijgewerkt. Omdat je data in de cloud wordt opgeslagen, tenminste wanneer je gebruikmaakt van de voorgeïnstalleerde Google-diensten op het apparaat, wordt het risico op gegevensverlies beperkt.

Om ChromeOS redelijk goed te kunnen draaien, is geen snelle hardware noodzakelijk, de reden dat dit soort apparaten zo goedkoop kunnen zijn. Alle drie de laptops in dit overzicht zijn passief gekoeld, zodat je nooit naar een loeiende ventilator hoeft te luisteren. ChromeOS is niet perfect: zo brengt het gebruik van Google-diensten privacyrisico's met zich mee, waardoor het bedrijf voor Nederlandse scholen nu zelfs een speciale versie van ChromeOS moet leveren met minder gegevensverzameling. Het systeem is bovendien niet zo krachtig als Windows. Puur voor ChromeOS zijn er weinig applicaties beschikbaar, maar het systeem kent de nodige geitenpaadjes om meer apps te kunnen gebruiken. Zo kunnen Linux-applicaties in een virtuele machine worden gedraaid, en vind je de welbekende Play Store van waaruit je Android-apps kunt downloaden. Omdat deze applicaties niet primair bedoeld zijn voor ChromeOS, kan het zijn dat ze niet (goed) werken, waarbij ze de beperkte rekenkracht van het apparaat ook kunnen overvragen.