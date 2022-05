Acer timmert de laatste tijd flink aan de weg met zijn ConceptD-merk. De laptops en inmiddels ook desktops en monitoren zijn gericht op creatievelingen, en daartoe voorzien van een wat 'beschaafdere' vormgeving dan de gaminglaptops uit de Predator-serie. Je vindt wel dezelfde krachtige hardware en natuurlijk luxe displays met de belofte van een goede kleurweergave. Goedkoop is dat allemaal niet. Het gros van de ConceptD-laptops in onze Pricewatch kost meer dan 2000 euro, waarbij het topmodel zelfs voor 5000 euro van eigenaar wisselt.

Voor minder kapitaalkrachtige kunstenaars heeft Acer de ConceptD 3-serie in het leven geroepen. Die machines kosten nog altijd ver boven de 1000 euro en vallen daarmee bepaald niet in de categorie 'budgetlaptops', maar ten opzichte van de dure topmodellen in de ConceptD 5-, 7- en 9-series valt het het allicht nog mee. Natuurlijk zijn de 'instappers' in de ConceptD-serie op diverse punten uitgekleed ten opzichte van de duurdere apparaten, maar toch kun je ook voor dit bedrag al een bijzonder systeem in huis halen. Neem de ConceptD 3 Ezel, die we in deze review aan de tand voelen. Zoals de naam al zegt, is de convertible laptop voorzien van het bijzondere Ezel-scharnier, dat Acer begin 2020 (her)introduceerde op zijn high-end ConceptD 7 Ezel. Je kunt het scherm daarmee in zes standen voor je neerzetten, waarbij Acer ook het goedkopere model heeft voorzien van een touchscreen met peninvoer om die flexibiliteit optimaal te benutten.

Uiterlijk

De behuizing van de ConceptD 3 Ezel is gemaakt van een legering van aluminium en magnesium. Dat maakt het een lekker stevig apparaat dat zich niet gemakkelijk laat buigen of indrukken in het midden. Je voelt dat het systeem van metaal is doordat de laptop bij de eerste aanraking koud aanvoelt, maar je ziet het misschien niet direct, omdat Acer het geheel heeft voorzien van een keramische coating. De matte laag verbergt vingerafdrukken redelijk effectief en voelt fijner aan dan blank metaal, maar doordat hij zo wit is, zie je stofjes wel snel terug op je systeem. Mocht je geen fan zijn van deze kleurstelling, dan heb je pech, want er is geen andere kleurvariant van deze laptop.

Hoewel de sneeuwwitte kleur van de ConceptD 3 Ezel opvalt tussen de over het algemeen grijs-zwarte concurrentie, is de dubbele scharnierconstructie met afstand het bijzonderste aspect aan deze laptop. Het openklappen van het apparaat gaat helemaal zoals gebruikelijk, waarbij de onderkant een klein beetje wordt opgetild door de rubberen nokjes op de scharnieren voor betere airflow. Bij de ConceptD 3 Ezel kun je het scherm door middel van een tweede scharnier in andere standen zetten. Je moet het daarvoor eerst losmaken van de magneetjes waarmee het aan het onderste gedeelte wordt vastgehouden, en die zijn best stevig. Hoewel het openen van het scherm als laptop zo soepel verloopt dat je het met één hand voor elkaar krijgt, heb je twee handen nodig om het scherm vervolgens los te maken.

Je kunt het scherm als het ware laten zweven boven de toetsen of het als een tekentafel schuin voor je neerzetten. De constructie is stabiel genoeg om in de meeste posities goed te blijven staan. Zeker de tekentafelstand is in de praktijk handig, bijvoorbeeld als je even snel met de pen wil werken. Bij andere convertibles zonder afneembaar scherm moet je het hele systeem omkeren en overschakelen naar de tabletmodus als je de pen goed wil gebruiken.

Ook de ConceptD 3 Ezel kan zich voordoen als tablet als je het scherm helemaal omkeert op het onderste gedeelte en dat vervolgens dichtklapt, waarbij een ander stel magneetjes het paneel weer laat 'plakken'. Bijster overtuigend is de tabletvermomming echter niet. De ConceptD 3 Ezel is 2,1kg zwaar en 2,5cm dik, wat zelfs voor een apparaat met deze specificaties niet bepaald slank is. Bovendien kan het scherm niet plat liggen tegen de behuizing in tabletstand doordat het onderste gedeelte ertussenin blijft zitten. De tabletfunctie is dus meer een mooi extraatje.

Aansluitingen

De ConceptD 3 Ezel heeft een lekker breed aansluitingengamma. Links zitten een HDMI 2.0-poort, een Mini DisplayPort-aansluiting (v1.4) en een USB-C-poort met Thunderbolt 3. Via al die aansluitingen kun je externe beeldschermen verbinden met een maximale resolutie en refreshrate tot 8k/60Hz in het geval van de Mini DisplayPort en Thunderbolt-poort, en maximaal 4k/60Hz via de HDMI-poort. De mogelijkheden om de ConceptD 3 Ezel ook te gebruiken als hart van een 'desktopopstelling' met een losse monitor, muis en toetsenbord, laten dus erg weinig te wensen over.

Aan de rechterkant van de laptop zitten twee USB 3.0 type-A aansluitingen met een maximale doorvoersnelheid van 5Gbit/s. Daarachter zit een gigabit-ethernetpoort, iets wat niet veel laptops meer hebben, hoewel het bij high-end gaminglaptops wel gebruikelijker is. Rechts kun je ook je bedrade koptelefoon inpluggen en tussen de 3,5mm-ingang en de USB-poorten tref je nog een fullsize-sd-kaartlezer. Een fijne voorziening die helaas maar al te vaak wordt weggelaten, maar die zeker creatievelingen die bezig zijn met fotobewerking, van pas kan komen.

Toetsenbord, touchpad en stylus

Het toetsenbord van de ConceptD 3 Ezel is voorzien van oranje verlichting, een typisch ontwerpkenmerk van de ConceptD-serie. De verlichting is wat ongelijkmatig verdeeld en kan alleen aan of uit. De toetsen zijn vlak en hebben lekker veel travel. De feedback tijdens het indrukken had wat ons betreft nog iets steviger gemogen, maar het is prima tikken.

Ondanks de relatief grote 15"-behuizing heeft het toetsenbord een indeling zonder losse numpad. Acer heeft wel één extra rij toetsen toegevoegd aan de rechterzijkant, voor mediafuncties. Ook zijn er een toets voor Alt-Tab en een knop waarmee je standaard een colorpicker opent, die werkt in alle toepassingen die op het scherm staan. Je kunt er ook een ander door Acer meegeleverd softwarepakket mee openen: ConceptD Palette. Heel veel heeft dat programma niet om het lijf. Je kunt er de systeemstatus mee checken, het kleurprofiel van het scherm aanpassen en enkele instellingen wijzigen, zoals de functie van de extra knop op het toetsenbord. Wat meegeleverde software betreft vind je verder onder meer de Facebook Messenger-app. Dergelijke reclame is gebruikelijk op een instapnotebook, maar past naar ons idee niet bij het segment waarin ConceptD-modellen meedoen.

De Acer Active Stylus (rechts) naast de Apple Pencil 2

De metalen Acer Active Stylus kun je linksvoor in de behuizing opbergen, waar het pennetje tegelijk wordt opgeladen. Volgens Acer is 15 seconden laden genoeg voor 90 minuten werktijd. Op de zilvergrijze pen zit een tuimelknop die je laat rechtsklikken en gummen. In vergelijking met bijvoorbeeld de tweedegeneratie-Apple Pencil, die we voor de foto naast de Acer-stylus hebben gelegd, is het pennetje van de ConceptD-laptop behoorlijk dun. Wij vinden een dikker exemplaar prettiger. Mocht je dat ook vinden, dan kun je ook een andere Wacom AES 1.0-pen gebruiken op het scherm.

De verwisselbare punt van het meegeleverde pennetje is zo te voelen gemaakt van plastic, waarmee het wat makkelijker over het scherm kan glijden dan een pen met rubberen tip. Dat is vooral bij schrijven prettig en tijdens het tekenen hadden we het gevoel nog steeds genoeg controle te hebben over de pen, dankzij de lichtruwe matte afwerking van het scherm. Die maakt ook dat het scherm wat meer aanvoelt als papier dan het gemiddelde, gladde touchscreen. Zoals de meeste pennetjes die tegenwoordig bij laptops en tablets worden geleverd, ondersteunt de stylus 4096 drukniveaus, zonder kantelgevoelig te zijn. De registratie verloopt dus prima, maar iets als een iPad Pro biedt naar ons idee een nog betere tekenervaring.

De touchpad is lekker groot en afgewerkt met Gorilla Glas, net als het scherm. Dat voelt fijn aan bij het gebruik van multitouchgebaren, die netjes worden opgepikt. Het klikje van de ingebouwde muisknoppen is netjes gedempt, maar had naar ons idee iets directer mogen zijn. Je kunt het oppervlak vrij ver indrukken voordat je de muisknop bereikt. De webcam is een standaard hd-ready exemplaar met een niet meer dan gemiddelde beeldkwaliteit. Hij zit tenminste wel in de rand boven het scherm, zodat je onder een zo goed mogelijke hoek in beeld wordt gebracht. Biometrisch inloggen kan via de vingerafdrukscanner, die is verwerkt in de powerknop, linksvoor op de behuizing. De ConceptD 3 heeft ook nog een tweede powerknop, die onderdeel is van het toetsenbord.