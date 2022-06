Terugblik: tweakers testen Samsung Galaxy 22 en Samsung Galaxy 22 Ultra

Begin maart deden Tweakers Partners en Samsung een oproep voor deelnemers aan een testpanel dat de Samsung Galaxy S22 en Samsung Galaxy S22 Ultra aan de tand ging voelen. Dat was niet aan dovemans oren gericht; jullie hebben massaal gereageerd. Vier tweakers gingen met de Galaxy S22 aan de slag, en vier anderen namen de Galaxy S22 Ultra onder handen. De opvallendste bevindingen van het testpanel hebben we voor je samengevat.

Je kunt er aan het begin van ieder jaar je smartwatch op gelijkzetten: Samsung brengt rond die tijd steevast zijn nieuwe serie flagship-smartphones op de markt. De vouwbare modellen van het bedrijf winnen weliswaar aan populariteit, maar de S-serie blijft vooralsnog de meest succesvolle reeks binnen het smartphone-aanbod van Samsung.

Om te kijken of het meest recente aanbod ook aanslaat bij de Tweakers-community, organiseerden Tweakers Partners en Samsung een testpanel voor acht deelnemers. De acht tweakers die werden geselecteerd, hebben ruim de tijd gehad om met de nieuwe S22 en S22 Ultra aan de slag te gaan. Zoals je van communityleden mag verwachten, heeft dat zeer uitgebreide reviews opgeleverd. Daarbij werden aspecten zoals de scherm- en camerakwaliteit, prestaties en accuduur besproken.

Samsung Galaxy S22: compacte kracht?

Als het om het scherm en design gaat, benoemt het testpanel als eerste de afmetingen van de Galaxy S22. De S22 is kleiner en lichter dan de S21 en weegt 167 gram. De keuze van Samsung om de telefoon compacter te maken, valt onder andere goed bij NextGenOscar. Over het scherm zelf - een 6,1 inch groot super-hdr amoledscherm met een verversingssnelheid van 120Hz - is hij enthousiast. De kleuren spatten volgens NextGenOscar van het scherm en het biedt heldere beelden. “De 120Hz-modus zorgt echter wel voor extra accugebruik”, waarschuwt de tweaker daarbij.

Nu we het toch over de accu hebben: daar is panellid Ragabash kritisch over. Hij vindt dat de accuduur simpelweg te kort is. Als je met een volle accu aan een werkdag begint, is het een uitdaging om hem gedurende die dag niet tussentijds te moeten laden, ook als je de smartphone weinig gebruikt. Ook tester -36- stipt de accu aan: “Als je veel onderweg bent, is het niet handig om meerdere keren per dag je telefoon te moeten laden.”

Voor bijna iedereen doet een smartphone ook dienst als fototoestel, en op dat vlak stelt de S22 niet teleur. Hij is uitgerust met een 50-megapixel-groothoekcamera, 12-megapixel-ultragroothoekcamera, 10-megapixel-telelens en 10-megapixel-selfiecamera. Gezamenlijk zorgen ze voor mooie foto’s en filmpjes, waarbij ook fotografie in het donker een goed resultaat oplevert, aldus het testpanel. RagaBaSH is tevreden over de kwaliteit; met name de zoomfunctie kan hem bekoren. NextGenOscar vindt de camera’s zelfs uitmuntend: “Helaas ben ik geen expert in fotografie, maar ik kan wel zeggen dat de foto’s er helder en scherp uitzien, vooral als ik ze vergelijk met de foto’s die ik met mijn iPhone 13 maak.” Als foto’s en video’s belangrijk voor je zijn, zit je met de S22 dus goed en dan is volgens -36- de aanschafprijs goed te verantwoorden.

Samsung Galaxy S22 Ultra: de Note is hoog?

Bij het design en de functionaliteit van de Galaxy S22 Ultra heeft Samsung duidelijk zijn Note-serie in het achterhoofd gehouden. De directe invloed van dat toestel valt in de smaak bij het testpanel, waarbij het scherm, net als bij kleine broer S22, een blikvanger is.

Tester Doruzie vindt dat de Ultra is uitgerust met een “supermooi amoledscherm met een fantastische kleur- en diepe zwartweergave. Het scherm kan extreem fel worden ingesteld en is in direct zonlicht makkelijk af te lezen. De verversingssnelheid van 120Hz is een mooie bijkomstigheid. Alle beelden vloeien mooi over het scherm.” Tweaker mythia deelt die mening: “Het scherm, de resolutie en de verversingssnelheid zijn zoals ik gewend ben, en ik zal waarschijnlijk nooit meer genoegen nemen met minder.”

Op het scherm kun je je foto’s aanschouwen. Aan de camera’s - een aan de voorkant, vier aan de achterkant - zou het niet mogen liggen, met de 108-megapixel-groothoekcamera als zwaarste geschut. “De foto’s zijn erg goed en gedetailleerd, ook bij minder licht, en het inzoomen werkt fantastisch.” Tester Jhuroen is te spreken over de kwaliteit: “De foto’s zijn erg goed en gedetailleerd, ook bij minder licht, en het inzoomen werkt fantastisch.” Doruzie vindt dat video’s scherp en stabiel in beeld komen. Volgens hem is de selfiecamera ook dik in orde. “Als je op zoek bent naar een telefoon met een goede camera, staat deze wat mij betreft in de top van 2022.” Mythia vindt het wel vreemd dat het camera-eiland aan de achterkant de daadwerkelijke camera's blootlegt.

Ook de accuduur gaat over de tong bij het testpanel. Tester Jhuroen vindt de accuduur prima. Hij hoefde de smartphone maar een keer in de twee dagen op te laden, “maar als je veel camerawerk doet (foto’s en filmen), is de accu een stuk sneller leeg.” Doruzie haalt nog betere resultaten. “Bij gewoon gebruik gaat de accu zo’n twee à drie dagen mee. Als je de telefoon intensief gebruikt, red je net-aan twee dagen. In stand-by gaat de telefoon een kleine week mee.”

Overall conclusie S22 & S22 Ultra

Het testpanel is in algemene zin positief over beide flagships, al scoort de S22 Ultra duidelijk beter dan de ‘standaard’ S22. De S22 Ultra kan zelfs rekenen op twee vijf-sterrenwaarderingen.

De algemene indruk die de S22 achterlaat, is er een van een compacte, fijne smartphone met een erg mooi scherm maar met een wat korte accuduur en her en der wat kleine haperingen.

Over de S22 Ultra is het testpanel lovend. De conclusie van tester mythia vat het gevoel rond de Ultra goed samen: “Het nieuwe flagship-model van Samsung zorgt ook dit jaar weer voor vuurwerk. Een prachtig amoledscherm, goede camera's en rappe hardware zorgen dat deze telefoon zeker een aantal jaren mee kan. De ingebouwde S-pen is een zeer welkome toevoeging.”

