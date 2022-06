Win gratis kaarten voor Developers Summit 2022 en zoek vertier op de playground!

De Tweakers Developers Summit 2022 vindt nu echt bijna plaats: op 23 juni 2022 is het zover, in DeFabrique in Utrecht. In dit artikel laten we zien wat je allemaal op de playground - zeg maar de beursvloer - kunt verwachten. Naast alle keynotes en masterclasses is er heel veel te doen bij de diverse stands op de vloer, en je kunt er allerlei leuke goodies scoren.

De aanwezige partners KPMG, Jumbo, politie, Schuberg Philis, NS, Prodrive, Capgemini, DDA, Bol.com, Rijksoverheid, Aegon, F5, KPN, OutSystems en ASR hebben allemaal hun eigen stands. Daarnaast is Tweakers zelf uiteraard aanwezig om met jullie in gesprek te gaan. In het artikel hieronder lees je hier meer over en … we geven kaarten weg! Hoor je niet bij de winnaars? Niet getreurd, er is nog steeds een handjevol kaarten te koop.

Natuurlijk zijn de keynotes verdraaid interessant en mag je een aantal masterclasses zeker niet missen. Maar tussendoor wil je gewoon even over de playground struinen om een kijkje te nemen bij - of een praatje te maken met - een van de vele bedrijven die de Tweakers Developers Summit 2022 mede mogelijk maken. Zo kun je in gesprek gaan met mensen van onder andere Bol.com, KPMG, F5, KPN, Capgemini en de politie, om over van alles en nog wat van gedachten te wisselen.

DDA verzorgt een breinbrekende mobiele text-based adventuregame , genaamd BE-1337 waarin je door een dag van een back-end developer in een agency loopt , NS neemt zijn eigen, zelfontworpen tech arcadekast mee, Prodrive showt zijn eigen AGV-robot en KPN organiseert een typing challenge.

Bij de stand van Aegon kun je je laten onderdompelen in een heuse VR-experience waarbij je letterlijk de hoogte in gaat: bezoekers mogen virtueel maar levensecht over een plankje richting een ‘afgrond’ lopen. Tijdens die VR-ervaring worden je hartslag en stressniveau gemeten. Dit levert levert ongetwijfeld genoeg stof op voor discussie na afloop.

Tweakers-stand, eten & drinken

Tweakers is dit jaar zelf met een stand aanwezig op de playground. Productowners, developers en redactieleden leggen hun oor te luister bij bezoekers, om bijvoorbeeld te horen wat er kan worden verbeterd aan de website. Redactieleden modereren talks en ook community manager Moonsugar is van de partij.

De hele dag door worden bezoekers voorzien van drinken en eten. De lunch is traditiegetrouw een van de hoogtepunten en tussen de verschillende sessies door haal je bij Schuberg Philis een lekkere bak koffie, vervaardigd door een echte barista. Aan het einde van de dag sluiten we het evenement als vanouds af met een borrel om er gezellig en inhoudelijk over na te praten.

Maak vijf keer kans op Developers Summit 2022 tickets én neem een +1 mee!

Tweakers Partners heeft een leuke actie op touw gezet: we mogen deze week vijf kaarten weggeven! Wil jij kans maken op een gratis ticket voor dit evenement? Klik dan op de poll hieronder. Wie weet krijg jij een gratis kaartje. En omdat het natuurlijk altijd leuker is om met een vriend, vriendin of collega langs te komen, mag je gratis een +1 meenemen. Gewonnen kaarten mogen overigens niet worden ingewisseld voor al gekochte kaarten.

Winactie Dev. Summit Poll Ja, ik wil graag kans maken op een gratis ticket met +1 voor de Developers Summit 2022

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan

De opties zijn uitgeschakeld omdat je niet ingelogd bent

* Vrijdag 17 juni wordt de winnaar bekendgemaakt.

Geen kaarten gewonnen? Zo koop je reguliere kaarten

De reguliere tickets (299 euro) zijn nog steeds te koop, al komt het einde van de stapel rap in zicht. Mocht jouw werkgever de tickets betalen, dan wordt er uiteraard een factuur voor de administratie bijgevoegd. Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met partners.

Kijk hier voor het privacybeleid van Tweakers: https://tweakers.net/info/algemene-voorwaarden/privacy/

* We volgen het COVID-19-beleid vanuit de overheid dat in juni 2022 voor evenementen geldt. Mocht het evenement in juni niet door kunnen gaan vanwege eventuele maatregelen, dan worden de kosten van je ticket gerestitueerd.