De top van gaming & e-sports op Dutch Tech Fest, zaterdag 18 juni in Eindhoven

Nederland is een nieuw festival rondom gaming en e-sports rijker: Dutch Technology Festival 2022, voorheen bekend onder de naam Dutch Technology Week. De organisatie pakt groots uit, met een uitgebreid programma waarin de nadruk ligt op gaming en e-sports. Het mooie is dat tweakers kans maken op gratis tickets! Lees snel verder hoe je hiervoor in aanmerking kunt komen.

De top van gaming en e-sports: League of Legends, Minecraft en meer

Op zaterdag 18 juni ontmoeten bezoekers bekende en getalenteerde gamers, shoutcasters, presentatoren, creators en e-sporters uit de Benelux. Gamende tweakers of ouders met gamende kids zijn van harte welkom om talks bij te wonen, diverse e-sportswedstrijden live te volgen of om oog in oog te staan met Tim Kolijn (die Eindhoven volledig nabouwde in Minecraft) en mee te doen in toffe Minecraft-challenges. De twee beste spelers uit de voorrondes mogen in de finales live on-stage strijden om de felbegeerde Minecraft Showdown-beker.

E-sporters & creators: Ali Riza Aygün, Qucee & JoostSpeeltSpellen

Niet alleen in de Eredivisie gaf PSV dit seizoen tot het einde van de titelstrijd goed partij, ook virtueel is PSV sterk vertegenwoordigd. De PSV e-sports FIFA-teamspelers Ali Riza Aygün en Dennis Verhoeven tonen op het festival hun vaardigheden, in een speciale showcase. Geen fan van voetbal? Geen probleem. Diverse bekende creators – grote namen als Qucee, JoostSpeeltSpellen, Duncan en Linktijger – zijn ook van de partij. Zij nemen het met veel humor tegen elkaar op in de nog altijd enorm populaire games Fortnite en Rocket League. Wie hun streams een beetje volgt en hun content regelmatig kijkt, weet dat dit gegarandeerd vuurwerk op gaat leveren.

Spektakel verwacht tijdens League of Legends-showmatch

Het spektakelstuk van de avond is de League of Legends-showmatch waarbij in een best of three de twee Titanen uit Nederland en België - The Agency (voorheen bekend als Echo Zulu) en KRC Genk - in een zinderende strijd met elkaar de degens kruisen. Onder leiding van de shoutcasters Woonglol (Omar Woong) en Boomin (Denis Melnikov) worden de wedstrijden van live commentaar voorzien, wat moet zorgen voor een échte arena-beleving.

‘Bezoekers mogen een heus spektakel verwachten, compleet met een spectaculaire opkomst van de teamspelers, vlammen en confettiregens.' Jeroen Steijvers, operationeel manager van The Agency: “Bezoekers mogen een heus spektakel verwachten, compleet met een spectaculaire opkomst van de teamspelers, vlammen en confettiregens. Tijdens de laatste onderlinge confrontatie hebben we helaas verloren van KRC Genk, dus we hebben nog een appeltje met ze te schillen. Moge de beste winnen! Een dergelijke showmatch, met de beste LoL-teams uit de Benelux die voor een groot publiek tegen elkaar strijden, is vrij uniek. Ondanks dat het een vriendschappelijke wedstrijd betreft, zullen de spanning en de geldingsdrang er van beide kanten niet minder om zijn.”

Kaartjes en ticketprijzen Gaming & E-sports @ Dutch Technology Festival

Het dagprogramma op zaterdag 18 juni duurt van 13.00 tot 17.00 uur, het avondprogramma van 17.30 – 23.00 uur. Een kaartje kost € 6,50 per programma; voor een all-day-kaartje betaal je € 12,50. Voor het geld hoef je het dus zeker niet te laten.

Onderdeel van Dutch Technology Festival

Gaming & E-sports is onderdeel van het Dutch Technology Festival dat op zaterdag 11 juni en tussen woensdag 15 en zaterdag 18 juni plaatsvindt in en rondom Eindhoven. Bezoekers komen ogen, oren én handen te kort op dit techfestival in Eindhoven. Sommige activiteiten zijn gratis, voor andere betaal je een klein bedrag.

Vervelen hoef je je in juni een week lang in ieder geval niet. Het festival, dat technologie letterlijk én figuurlijk in het zonnetje zet, trapt af op zaterdag 11 juni met een avontuurlijk kijkje in de keuken bij techbedrijven in de Brainport Eindhoven Regio, tijdens de High Tech Ontdekkingsroute. Hier leert iedereen - jong en oud, professionals en studenten - over nieuwe technologische ontwikkelingen en innovatieve hoogstandjes. De route loopt langs de High Tech Campus, Brainport Industries Campus, het Philips Museum, Thermo Fisher, High Tech Helmond de Peel en VDL ETG.

Escape rooms en AR

Tussen 15 en 18 juni is er een bomvolle line-up voor jong en oud gerealiseerd, met onder andere Quiz Night XL (quizzen met 1400 man tegelijk, in teams van vijf), Mission Tech (speciaal bedoeld voor kinderen) en het uitgebreide Nights of The Nerds. Tijdens deze bijzonder aangename nerdy activiteit ontdekken festivalgangers de wereld van muzikale robots, partyspellen, cardgames, autonome raceauto’s, drones, het produceren van beats, coding, escape rooms, programmeren en augmented reality. Alles met een en hetzelfde doel: laten zien dat technologie leuk is en oplossingen biedt voor vraagstukken in sectoren als de zorg en op het gebied van mobiliteit en duurzame energie.

10 x maak samen met een vriend of vriendin kans op tickets Gaming & Esports

Tweakers Partners & Dutch Technology Festival hebben de handen ineengeslagen voor een toffe actie. Jullie maken kans op twintig kaarten voor het Gaming & E-sports-onderdeel op zaterdag 18 juni. Het betreft tien keer een ‘plus 1’: je maakt dus kans op een ticket voor jezelf én voor een vriend of vriendin. Het enige dat je moet doen, is onderstaande poll invullen.

Geen kaartjes gewonnen? Dan kun je voor een bescheiden bedrag alsnog kaartjes kopen (zie hierboven in de lopende tekst).

Meer informatie over het Gaming & E-sports-event vind je hier. Ga naar de website van het Dutch Technology Festival voor info over dit festival als geheel.

