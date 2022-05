Dit zijn de winnaars van de European Hardware Awards 2022

Dit jaar deed Tweakers voor de tweede keer mee met de European Hardware Awards. Een verkiezing waarbij techredacteuren uit negen Europese landen hun stem uitbrengen om zo in maar liefst 44 productcategorieën één product uit te roepen als het beste van het afgelopen jaar.

Dit is de negende keer dat de European Hardware Awards uitgereikt worden. Normaliter gebeurt dat op een fysiek evenement tijdens de Computex-beurs in Taipei, maar omdat het vanwege de pandemie nog steeds heel moeilijk is om Taiwan binnen te komen, is ervoor gekozen om net als vorig jaar een virtuele uitreiking te doen.

De European Hardware Association bestaat uit Hardwareluxx uit Duitsland, KitGuru uit het Verenigd Koninkrijk, Cowcotland uit Frankrijk, Geeknetic uit Spanje, Hardware Upgrade uit Italië, LAB 501 uit Roemenië, PurePC uit Polen, IO-Tech uit Zweden en dus ook Tweakers. Bij elkaar werken bij deze sites meer dan 100 redacteuren die zich specialiseren in het reviewen van techproducten. In de afgelopen weken zijn de redacteuren van Tweakers samen met hun Europese collega's via twee stemronden eerst tot een selectie van genomineerden gekomen en uiteindelijk per categorie tot één winnaar. Hieronder vind je ze allemaal.