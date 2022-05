Wijziging in forum Tablets en telefoons - Development-iteraties #233/234

In de afgelopen periode hebben we een volgende stap gezet in het verbeteren van de forumindeling. Deze keer is het 'Tablets en telefoons'-forum aangepakt. Ook hebben we onze eigen security.txt gepubliceerd. Hieronder lees je wat er is veranderd.

Wijziging in forum Tablets en telefoons

In een paar eerdere stappen voerden we al veranderingen door in de indeling van het Tweakers-forum. Om actuele thema's meer aandacht te geven en populaire ontwikkelingen op techgebied beter te ontsluiten, hebben we de nieuwe hoofdgroep 'Wonen en Mobiliteit' geïntroduceerd en gingen we met de kam door het 'Computers'-forum.

Omdat het belangrijk is dat het forum meegroeit met jullie als gebruikers, hebben we nu de hoofdgroep Tablets en telefoons onder handen genomen. Na overleg met de crew en de bezoekers hebben we besloten om de volgende aanpassingen te doen:

Aankoopadvies Tablets en Telefoons -> Aankoopadvies en leveringen smartphones en tablets

Android-smartphones -> Android-smartphones en tablets

iPhones en iPads -> iPhones, iPads en Apple Watch

Telecomproviders en leveringen -> Telecomproviders

Wearables, Accessoires en Overige -> Smartwatches, sporthorloges en overigen

De volgende forums verdwijnen en worden samengevoegd met een ander forum

Overige smartphones -> Smartwatches, sporthorloges en overigen

Android-tablets -> Android-smartphones en tablets

Overige tablets -> Smartwatches, sporthorloges en overigen

De naam van de hoofdgroep is gewijzigd van 'Tablets en telefoons' in 'Smartphones, tablets en smartwatches'.

In 'Telecomproviders en leveringen' zaten topics over leveringen die verplaatst zijn naar 'Aankoopadvies en leveringen smartphones en tablets'. Dat is gedaan op basis van het trefwoord 'levertijden' in de topictitel.

Security.txt

Eind april schreef de redactie over security.txt in dit artikel. Security.txt is een standaard, voorgesteld door een groep ontwikkelaars, die het makkelijker maakt om beveiligingsfouten te melden. In het daarop volgende Plus-artikel 'Security.txt wil orde brengen in de chaos van responsible disclosure' werd in de comments terecht gevraagd hoe we daar bij Tweakers over denken.

Beveiliging staat bij ons hoog in het vaandel. Ook denken we dat het eenvoudiger maken van het melden van problemen een goed idee is. Daarom hebben we inmiddels onze eigen security.txt gepubliceerd. Hoewel onze Responsible Disclosure in zowel het Nederlands als het Engels is opgesteld, zal deze pagina voor niet-Nederlandstaligen wat lastiger te vinden te zijn. We denken dat we met het publiceren van de security.txt de weg voor 't melden van problemen nog eenvoudiger maken.

Bugfix