Geodata en iac-management: nieuwe sprekers op de Developers Summit 2022

We hebben leuk nieuws! We kunnen wederom de namen van een aantal sprekers voor de Developers Summit 2022 bekendmaken. Naast aanwezige partners KPMG, Jumbo, Politie, Schuberg Philis, NS, Prodrive, Capgemini, DDA, Bol.com, Rijksoverheid, Aegon, F5, KPN en OutSystems, verzorgen Justin Halsall van Record Once, Kristof Goossens van GitLab en Maarten van Hulzen & Maartje Holtslag van Esri Nederland workshops en talks. Benieuwd naar wat deze sprekers gaan onthullen? Lees snel verder!

Mocht je nog geen kaarten hebben voor dit toffe evenement dat op 23 juni 2022 in DeFabrique in Utrecht plaatsvindt, koop ze dan snel. Check daarvoor de informatie onderaan dit artikel.

Een digitale tweeling

Justin Halsall is start-upfounder, software-engineer en organisator van conferenties, met een voorliefde voor technologie en webdevelopment. Daarnaast is hij moderator bij pitch-events, technologie- en techconferenties en hackaton-veteraan. Als oprichter van Record Once ondersteunt Justin technologiebedrijven. Door slimme technologie in te zetten, helpt Record Once om instructievideos te creëren die altijd up-to-date zijn.

In zijn talk ‘Hacking the browser to digital twin our users’ gaat hij dieper in op gebruikers en hoe we het beste van hen kunnen leren. Dat gebeurt wat hem betreft níet door enquêtes, analytics of focusgroepen. Hoe dan wel? Door een digital twin te maken van hun ervaringen. Halsall praat je bij over hoe je zulke digital twins opzet en wat voor creatieve toepassingen dat mogelijk maakt.

Fantastic IaC security attacks and where to find them

Kristof Goossens is solutions architect bij GitLab. Gezien zijn achtergrond in softwaretesting en quality assurance weet hij dat er geen problemen zijn, maar alleen uitdagingen en onverklaarbare eigenschappen. Om die dezelfde reden werkt hij graag samen met leden van de gemeenschap om deze uitdagingen aan te pakken. Buiten het werk is hij vrijwilliger als CoderDojo-coach, waardoor hij zich bezig kan houden met Arduinos, Raspberry en andere leuke zaken om ‘zijn’ innerlijke kind tevreden te houden.

Tijdens zijn sessie gaat Goossens in op de verschillende risico’s van infrastructure as code en kijkt hij naar iac-managementtools zoals Terraform, cloudproviders en deployment-platformen die zijn gebaseerd op containers en Kubernetes. Tijdens de Development Summit gaat hij voor elk van de scenario’s in op hun gevaren, tools, integraties en best practices om risico’s te verminderen.

Geodata in development

In hun werk zijn Maartje en Maarten dagelijks bezig met het toepassen van geografie in het IT-landschap. Esri is wereldwijd marktleider in technologie voor geografische informatiesystemen, oftewel gis. Meer dan 350.000 organisaties werken dagelijks met de innovatieve technologie van Esri. In hun talk ‘De kracht van geodata in (web)development’ nemen Maartje en Maarten hun luisteraars mee in de wereld van mapping en location services. Het duo laat zien wat de kracht en uitdagingen van geodata zijn en hoe mensen het kunnen gebruiken in applicaties. Op die manier komen historie en toekomst samen.

Zo koop je je kaarten

De reguliere tickets (299 euro) zijn nog steeds te koop. Mocht jouw werkgever de tickets betalen, dan krijg je uiteraard een factuur voor de administratie meegestuurd. Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met partners.

* We volgen het COVID-19-beleid vanuit de overheid dat in juni 2022 voor evenementen geldt. Mocht het evenement in juni niet door kunnen gaan vanwege eventuele maatregelen, dan worden de kosten van je ticket gerestitueerd.