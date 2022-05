Dev. Summit: Chinese strafkampen blootleggen en serious smarthomes met Femme

De Tweakers Developers Summit 2022 (op 23 juni 2022 in DeFabrique in Utrecht) komt langzaam dichterbij! Nu het volledige programma rond is, kunnen we steeds meer uit de doeken doen.

Strafkampen blootleggen

De Brits-Rotterdamse Alison Killing toont dat architectuur over veel meer kan gaan dan alleen het ontwerpen van gebouwen. In 2010 richtte ze een studio op voor ontwerp en onderzoek op het gebied van architectuur, genaamd Killing Architects. Dankzij de werkzaamheden van haar bureau kon Killing haar expertise in forensische analyse van architectuur en satellietbeelden van gebouwen gebruiken om geheime kampen in China bloot te leggen. Die kampen, in de regio Xinjiang, zouden zijn gebouwd om Oeigoeren, Kazakken en andere moslimminderheden gevangen te zetten. Samen met verslaggeefster Megha Rajagopalan en programmeur Christo Buschek won Killing in 2021 de Pulitzerprijs voor internationale verslaggeving.

Zo creëer je een hems

‘Onze eigen’ Femme Taken gaat het op de Developers Summit hebben over energiemanagement in woningen, bedoeld voor mensen die goed in de materie van smarthomes zitten. Door elektrificatie en verduurzaming van de energieproductie loopt het elektriciteitsnet tegen zijn grenzen aan. Eén van de oplossingen is slim energiemanagement en het flexibiliseren van het energiegebruik van warmtepompen, laadpunten en thuisaccu’s. In deze sessie laat Taken zien hoe je je smarthome uitbouwt tot een home energy management system (hems) dat een actieve bijdrage levert aan het optimaliseren van energiekosten, het bestrijden van netcongestie en het beter benutten van duurzame energie.

