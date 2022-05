Tweakers Developers Summit 2022: het programma is rond!

We hebben jullie de afgelopen weken regelmatig geïnformeerd over de Tweakers Developers Summit 2022 die op 23 juni 2022 plaatsvindt in DeFabrique in Utrecht. We kunnen nu met gepaste trots melden dat het volledige programma rond is!



Naast aanwezige partners KPMG, Jumbo, politie, Schuberg Philis, NS, Prodrive Technologies, DDA, Bol.com. KPN, Capgemini, F5 en Aegon zijn er tal van mastersclasses, is Tweakers zelf van de partij om met jullie in discussie te gaan, en zijn er gave keynotes. Zo zullen onder meer Felienne Hermans van de Universiteit Leiden, David Mattin van New Worlds Same Humans, en Dylan Beattie, oprichter van Rockstar, het grote podium betreden.

Het programma voor de Tweakers Developers Summit (klik voor vergroting)

De menselijke maat in de metaverse

In 2022 heeft iedereen het over de metaverse; de hype is er nog steeds. Wat betekent de opkomst van deze werelden voor onze gezamenlijke toekomst? En welke kansen biedt de metaverse? In zijn lezing ‘The worlds to come’ neemt trendwatcher David Mattin je mee in een rondleiding door de virtuele en gesimuleerde werelden van de toekomst. De kern van zijn boodschap? Als we ons in deze virtuele werelden begeven, zijn we nog steeds dezelfde mensen met dezelfde fundamentele menselijke behoeften.

Mattin is de oprichter van New Worlds Same Humans, een nieuwsbrief over trends, technologie en de maatschappij die elke week naar 20.000 abonnees gaat.

Wat gebeurt er in je brein als je programmeert?

In deze sessie legt Felienne Hermans, associate professor aan de Universiteit Leiden, uit hoe je brein informatie verwerkt en hoe die principes zijn toe te passen op het lezen en schrijven van code. Wil jij nog effectiever code lezen en schrijven? Met een beter begrip van cognitie lukt dat zeker.

Hermans is universitair hoofddocent bij het Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS) van de Universiteit Leiden, waar ze de PERL-groep leidt die onderzoek doet naar programmeren voor iedereen. Daarnaast werkt ze een dag per week op de VU als vakdidacticus informatica in de ULO en geeft ze een ochtend per week programmeeronderwijs op Lyceum Kralingen in Rotterdam.

The Art of Code

Software en technologie hebben elk aspect van de wereld waarin wij leven veranderd. Enerzijds zijn er de 'mission critical' applicaties - de code die onze banken, ziekenhuizen, luchthavens en telefoonnetwerken bestuurt. Anderzijds is er de code die we allemaal dagelijks gebruiken om op het web te surfen, films te bekijken of spreadsheets te maken; niet zo kritisch, maar nog steeds code die problemen oplost en diensten levert.

Hoe zit het echter met de code die alleen bestaat omdat iemand hem wilde schrijven? Code die alleen gemaakt is om mensen te laten lachen, glimlachen of misschien zelfs dansen? Wellicht zelfs code die helemaal niets doet? Code die alleen maar is gemaakt om te zien of dit mogelijk is? Die vragen stelt Dylan Beattie tijdens zijn keynote ‘The Art of Code’.

Beattie is een consultant, softwareontwikkelaar en internationaal keynote-spreker. Hij bouwt sinds de jaren ’90 datagedreven webapplicaties en is de ontwerper van de programmeertaal Rockstar.

Masterclasses over cyberdreigingen en schone software

Twee masterclasses lichten we graag voor je uit. De eerste is die van Jaya Baloo, van Avast. In zijn talk onder de naam ‘Our Secure Future’ worden verschillende cyberdreigingen besproken en laat Baloo zien hoe we ons hierop moeten voorbereiden om een veiligere toekomst te creëren.

Pauline Vos neemt luisteraars mee in ‘DevCorp: an interactive adventure’, een interactieve workshop met een dikke knipoog.

Stel, je bent een software-ontwikkelingsconsultant die naar DevCorp is geroepen met een missie. Wat begon als een hippe, informele start-up heeft nu eisen van investeerders waar men aan moet voldoen. Het bedrijf rekent op jou om te helpen een scale-up te worden. Hoe laat je het bestaande team groeien en hoe onderhoud je de codebase?

Deze interactieve lezing, bedoeld voor ontwikkelaars van elk niveau, geeft je een aantal waardevolle technische en soft skills mee om te gebruiken tijdens je professionele reis. Met behulp van een heus stemsysteem beslist het publiek, en het zal moeten leven met de gevolgen van die keuze. Deze masterclass is gebaseerd op een mix van persoonlijke ervaring, agile-methodologie en software-ontwerpprincipes, en kan dus op verschillende manieren eindigen.

Vos is freelance software-engineer en consultant, en gevestigd in Amsterdam. Ze heeft een passie voor het ontwerpen van goede, schone software.

Vraag Tweakers het hemd van het lijf!

Tweakers is dit jaar met een stand aanwezig op de playground. Productowners en developers zullen de Tweakers-bezoekers vragen wat volgens hen allemaal moet worden verbeterd aan de website, en redactieleden modereren talks en staan open voor discussies met de community. Je bent van harte welkom om langs te komen!

