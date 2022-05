Podcasters gezocht voor testpanel: review de UC8000 Podcast AI Audio Mixer

Nieuwe platformen, overnames, exclusiviteitsdeals … er zijn veel ontwikkelingen gaande in de wereld van de podcasts. Enerzijds schieten nieuwe varianten als paddenstoelen uit de grond, anderzijds worden podcasts steeds professioneler en kom je als podcaster niet meer weg met rammelend geluid of storende echo’s. Met de UC8000 Podcast AI Audio Mixer bedient ATEN podcastmakers met een naar eigen zeggen slim apparaat dat beginnende podcasters of audiomakers alles biedt om hun podcast naar een hoger niveau te tillen.

Of de UC8000 daadwerkelijk zo slim en veelzijdig is als de producent belooft

ATEN is al jaren leverancier van IT-connectiviteits- en beheeroplossingen, waaronder geïntegreerde kvm-, professionele AV- en energiesystemen. Het bedrijf richt zich nu ook op podcastmakers, en de UC8000 wordt door ATEN dan ook beschreven als een all-in-one-oplossing die het maken van je podcast moet vergemakkelijken. De UC8000 biedt tot zes audio-ingangen. De dsp en AD/DA-converter zorgen voor een audio-output van 24bit/96kHz via de USB-C-connector. Het apparaat heeft twee XLR combi-jackingangen voor microfoons en een 3,5mm grote TRRS-ingang voor smartphone-audio. Ook de USB-C-connector kan worden gebruikt als bron.

Verschillende functies

De mixer biedt een keur aan podcastgerichte functies. Zo kun je met de aanwezige effectknoppen acht verschillende stings, jingles of stukjes achtergrondmuziek afspelen. Om de audiocreatie van gebruikers te verfijnen, beschikt de MicLIVE 6-CH ook over de mogelijkheid om de stem van een gebruiker te variëren, middels 24 Voice FX-programma's.

Als de standaard meegeleverde effecten niet bevallen, kun je ze uiteraard vervangen door eigen geluidjes en jingles. De AI-knop verdient daarbij een speciale vermelding. Als je hem ingedrukt houdt en gesproken tekst als voorbeeld opneemt, wordt er een optimaal EQ-profiel gemaakt dat past bij het timbre van je stem. Of je het daar als spreker mee eens bent, zal uit de testen moeten blijken, maar deze functie kan zeker van pas komen. Ook handig is dat de auto-duckingfunctie het volume van eventuele achtergrondmuziek verlaagt als iemand spreekt, zodat de stem van de spreker tijdens de opnamen altijd luid en duidelijk is te horen.

De mogelijkheden van de OnAir-app

Met de software valt het nodige te doen. De OnAir-app verdeelt de kanalen in strips, zodat je gemakkelijk toegang hebt tot opties voor niveau-aanpassingen en muting. Met de instelbare compressor kun je het dynamische bereik van een (zang)stem finetunen. Bovendien zijn de parameters en EQ-instellingen van de vocale effecten aan te passen. Dit is ook de plek waar je je eventuele jingle-pads wilt aanpassen. In de app zet je bijvoorbeeld je effect in een loop, pas je het volume aan of laad je samples en zelfgemaakte jingles in.

Tweakers-testpanel en de UC8000 Podcast AI Audio Mixer

Ben jij geïnteresseerd in audio en podcasts en lijkt het je leuk om een review te schrijven over de UC8000 Podcast AI Audio Mixer?

Van de vijf deelnemende tweakers maakt er één kans om de UC8000 Podcast AI Audio Mixer te winnen! Na afloop van het testpanel vindt de loting plaatst die bepaalt wie de mixer mag houden. De overige vier deelnemers krijgen als dank voor hun deelname een ATEN USB-C multiportdock met Power Pass-Through (de UH3237).

