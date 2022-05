Van businesscase tot digitale oplossing: hoe Deloitte aan digitale waarde bouwt

Een passie voor ‘purpose’ is wat engineers en andere specialisten bij Deloitte Consulting typeert. Ze maken de vertaalslag van ideeën die soms nog erg vaag zijn, naar werkende oplossingen die waarde toevoegen en een goede experience bieden.

Nauwe samenwerking met grote (IT-)partijen zoals Salesforce, SAP en Apple maakt dat Deloitte als internationaal bedrijf de grote technologische ontwikkelingen op de voet volgt. “We hebben directe contacten met deze partijen en dat is eigenlijk best bijzonder”, zegt Rinse Mallee, senior manager in het Mobile-team van Deloitte. “Het draait bij ons team vooral om de gebruikers waarvoor wij oplossingen ontwikkelen. Klanten waarmee we samenwerken, hebben gemeen dat ze sterk gericht zijn op het creëren van een goede experience voor hun eindgebruikers. Dat kun je bijvoorbeeld realiseren met een mobile app.”

Zo bouwde het team een oplossing die postbezorgers helpt bij het bepalen van slimme bezorgroutes, maar ook een app waarmee verkoopmedewerkers van een beddenwinkel hun bed kunnen configureren. Een andere app was bedoeld voor supermarktmedewerkers; hiermee hebben zij in de winkel toegang tot productinformatie, nieuws, taken en een kennisbank, om goede service te leveren aan de klant. Een ander goed voorbeeld is een digital human (een virtueel personage) die de eindgebruiker uitleg geeft over medicijngebruik. “Wij streven ernaar om een ecosysteem voor eindgebruikers te creëren, vol met technologische oplossingen die inzetbaar zijn voor uiteenlopende doelen”, aldus Rinse. “Met de juiste experience en met tools waarvan je nooit het idee hebt dat je ze krijgt opgelegd maar die je écht graag wil gebruiken, omdat ze je helpen.”

Agile aanpak met focus op automation

Een goede tool heeft geen overbodige onderdelen, maar enkel de functies die jij nodig hebt en veel gebruikt. Het moet dus geen Zwitsers zakmes worden waarbij de helft van de tools niet wordt gebruikt en dat "Een uitdaging is dat we

werken met data uit uiteenlopende bronnen, zoals sensoren met verschillende communicatiepatronen en

-protocollen." niet eens in je broekzak past. Klopt alles, dan is het je favoriete gereedschap en heb je het het liefst altijd binnen handbereik. Met de kracht van technologie bereikt niet alleen de individuele gebruiker, maar ook zijn of haar werkgever de gewenste doelen. Het is precies deze koppeling waar de passie van Erin Bartholomew, senior specialist lead bij Deloitte, ligt. “We helpen bedrijven vanuit de ‘work the way you live’-gedachte. Zelf ben ik erg geïnteresseerd in hoe je de vertaalslag kunt maken van grote ideeën en dromen naar praktische oplossingen. Daarbij gebruiken we bijvoorbeeld Salesforce en SAP als platform voor applicaties, of bouwen we volledige maatwerkomgevingen. Voor mij ligt de uitdaging binnen zo’n traject in het bouwen van de juiste features, tools en architectuur, en de optimale samenwerking tussen de verschillende teams. Bij het ontwikkelen van mobiele applicaties maken we gebruik van een agile way of working, met een sterke focus op automation.”

Voordat Rinse enkele jaren geleden bij Deloitte aan de slag ging, werkte hij voor een bedrijf dat vooral op technologie is gefocust. De combinatie van technologie en consulting bij Deloitte biedt voor hem veel meerwaarde. “Bij Deloitte adviseren we organisaties op een strategisch niveau en brengen we die strategie echt tot leven. Het mobile team richt zich daarbij met name op het efficiënter maken van werknemers en het leuker maken van hun werk. Om dit te bereiken, heb je meer nodig dan een goede app. Wat nodig is, is een ecosysteem. We betrekken gebruikers bij de projecten en ruimen veel tijd in voor het testen en evalueren van wat wij maken.” Een mooi voorbeeld van technologie die werknemers in hun kracht zet, is iot in combinatie met mobile, vervolgt Rinse: “Hierin ontwikkelen we onder meer smartoffice-oplossingen, zoals een app waarin gebruikers precies kunnen zien hoe druk het op een bepaald moment op kantoor is en of het mogelijk is om een beschikbare ruimte te vinden, in plaats van dat ze eerst rond moeten lopen in het kantoor. De uitdaging binnen elke oplossing betreft de integratie van de verschillende onderdelen van de puzzel. Zo werken we altijd met data uit verschillende bronnen, zoals sensoren met verschillende communicatiepatronen en -protocollen. Die moeten we slim zien te verbinden om zo een eenduidige experience te creëren.”

Interne internationale communities

De laatste jaren is Deloitte, traditioneel een van de ‘Big Four’ consultancybedrijven in de wereld, steeds meer technologie gaan toepassen. “Technologie is een enabler en we hebben experts op verschillende gebieden nodig om in staat te zijn bedrijven te helpen met hun strategische doelen”, vertelt Erin. “Dat betekent ook dat er binnen onze organisatie inmiddels verschillende carrièrepaden voor technische specialisten zijn. We ondersteunen en moedigen kennisontwikkeling op allerlei manieren aan.” Rinse noemt het bestaan van actieve en internationale communities rondom technologieën die zijn gericht op kennisdeling. “Zo hebben we bijvoorbeeld gemeenschappen voor React/ReactNative en iOS, waarbinnen van alles wordt georganiseerd. Deze communities helpen ons om up-to-date te blijven met tooling, frameworks en de platformen waarmee we werken, maar ook om onze wereldwijde samenwerkingen te vergroten. Het stelt ons in staat om kennis te combineren en best practices gemakkelijker overal toe te passen.”

"Het leuke van werken als engineer bij Deloitte is dat je altijd van het begin tot het einde van het project betrokken blijft" Een extra element is dat de teamleden ook kijken naar de waarde van projecten die al zijn afgerond. Rinse: “Veel bedrijven hebben wel een digitaal ecosysteem, maar de elementen daarin zijn niet altijd samengebracht op een manier waarmee gebruikers echt zijn geholpen. Door slim naar deze bestaande elementen te kijken en elementen te combineren, kun je uit je bestaande digitale ecosysteem nog meer potentieel voor de gebruikers halen.” Daarnaast is mobile bij uitstek een manier om nieuwe waarde buiten bestaande structuren om te creëren. “Als engineer blijf je bij ons altijd van het begin tot het einde van het project betrokken. Van de start, waarbij we door middel van een of meerdere discover & design-workshops met klanten aan een businesscase werken, en het verkennen van alle mogelijkheden, tot het samenwerken met eindgebruikers en het bouwen van de oplossing zelf.”

Altijd bezig met lastige vraagstukken

Een vast onderdeel van de gesprekken die met de klant worden gevoerd, is het stellen van de vraag of een mobiele app wel de juiste oplossing is voor zijn probleem, vertelt Erin. ”En zo ja, bouwen we deze app dan native voor iOS, voor Android of cross-platform? Wat die gesprekken extra interessant maakt, is dat klanten niet altijd een vastomlijnd idee hebben van wat ze willen of hoe ze een probleem willen oplossen. Het is niet altijd zwart of wit, en juist dat maakt werken voor Deloitte zo leuk. Je bent voortdurend bezig met complexe vraagstukken en hebt vaak te maken met onzekerheid, maar uiteindelijk lukt het altijd om eindgebruikers te helpen zichzelf te verbeteren. De ene keer doe je dat voor een supermarkt, de andere keer voor een financieel dienstverlener of voor een organisatie in de gezondheidszorg. En niet alleen in Nederland, want we werken nauw samen met onze collega’s in onder meer Scandinavië, Groot-Brittannië, Ierland, Roemenië en Zwitserland.”

Het internationale aspect is voelbaar en motiverend, vindt Rinse. “We kiezen de juiste mensen uit voor de juiste projecten en omdat we tegenwoordig veel online werken, maakt het in principe niet uit in welk land ze zich bevinden. Soms werken we zelfs voor onze eigen collega’s. Onlangs hebben we een app gemaakt waarmee je defecte assets zoals een koffieautomaat of printer kunt melden en de status daarvan kunt volgen. We verbeteren dus niet alleen de experience voor onze klanten, maar ook voor onszelf!”

