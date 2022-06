Jim Stolze & de tweakers podcast #4 – over server-driven UI

Aflevering 4 van Jim Stolze & de tweakers podcast staat online! In de eerste drie afleveringen stonden elektrische auto’s, virtual private servers en autonoom varende schepen centraal. De vierde aflevering draait om server-driven UI. Jim praat hierover met Jasper Steenweg (Integrations Director, DEPT®) en Laurens van den Oever (partner, Q42), twee leden van de branchevereniging Dutch Digital Agencies (DDA).

Zowel Laurens als Jasper zien voordelen aan het werken bij een agency. Bij een digitaal bureau werken developers (frontend, backend, fullstack) in multidisciplinaire teams samen met digital designers, strategen, data-analisten, tech-leads, testers of contentspecialisten. Deze teams werken aan een digitale oplossing voor hun klanten; van een e-commerceplatform, dating-app of datagedreven verzekering tot een digitale zorgverlener. Het werk is dan ook nooit saai. De ene maand maken ze een app voor een start-up, de volgende maand later schalen ze het cloudplatform van Philips Hue op. De ene maand maken ze een app voor een start-up, de volgende maand schalen ze het cloudplatform van Philips Hue op.

Laurens benoemt de verschillende organisaties, werken met veel verschillende technieken en het realiseren van mooie producten voor eindgebruikers als positieve punten. Jasper vindt het uitwerken van oplossingen voor business-vraagstukken en ze vervolgens overdragen naar de multidisciplinaire teams erg fijn. Beide bestempelen ze hun werk als divers en dynamisch en noemen ze het samenwerken met veel verschillende mensen - van frontend-developers tot integratiespecialisten, en alles daar tussenin - als aantrekkelijk. Talentvolle engineers, jong of oud, zijn dan ook altijd welkom bij DDA.

Tijdens de podcast bespreken Jasper en Laurens wat server-driven UI nu eigenlijk is en wat het zou moeten zijn. Dit doen Jims gasten naar aanleiding van twee interessante casestudies.

Laurens neemt ons mee naar het werken voor Primephonic, de klassieke muziekstreamingdienst die is overgenomen door Apple. De klant had hier als vraag: hoe kunnen we overleven in het streaminglandschap en leveren we een premium experience binnen een relatief krap budget?

Jasper vertelt over een uitdagende klus voor TUI waarbij een digitale brochure persoonlijk moest aanvoelen en tegelijkertijd visueel aantrekkelijk moest blijven. Hoe beiden deze uitdagingen hebben aangepakt en wat de rol van server-driven UI hierin is, hoor je in aflevering 4 van Jim Stolze & de tweakers.

Welke onderwerpen worden er besproken?

00:00 - 00:55 Opening

00:55 - 05:10 Introductie

05:10 - 06:50 Dilemma’s

06:50 - 07:55 Een gemiddelde werkdag van Jasper en Laurens

07:55 - 12:30 Werken in een multidisciplinair projectteam

12:30 - 17:40 Wat is server-driven UI?

17:40 - 33:30 Casestudies: Primephonic (nu Apple) en TUI

33:30 - 36:30 De rol van server-driven UI bij de casestudies

36:30 - 38:40 Waarom Duplo soms beter werkt dan Lego

38:40 - 46:30 Trends & ontwikkelingen voor de komende jaren

46:30 - 48:47 Afsluiting

Deze Tweakers Partners-podcast is te beluisteren via Spotify en te bekijken op YouTube.