Gamers gezocht: Test en maak kans op de SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless

SteelSeries is onder gamers een bekende naam. De Deense fabrikant van gaminghardware bestaat alweer 21 jaar; een periode waarin de SteelSeries Arctis 5 en 7 hun weg naar menig gamingset-up vonden. Voor de Arctis Nova Pro Wireless gooien de makers de boel flink om, zowel qua looks als qua functionaliteiten. Tweakers Partners en SteelSeries organiseren voor deze nieuwe draadloze headset, die nog maar net op de markt is, een testpanel. We zijn op zoek naar vijf testers die de koptelefoon willen uitproberen. Meld je snel aan via de poll onderaan dit artikel en maak kans om een van de vijf exemplaren van de Arctis Nova Pro Wireless te testen én te houden!

De Arctis Nova Pro heeft een metalen/kunststof chassis met kunstlederen oorschelpen en een verstelbare hoofdband. Het betreft een zogenaamd 4-punts ComfortMAX-systeem van SteelSeries, wat betekent dat de headset in hoogte verstelbare en roterende oorschelpen, een flexibele spanningsband en draaibare hangers heeft. Zo zou in principe iedereen een fijne pasvorm moeten kunnen vinden. De linkeroorschelp heeft een aan/uit-knop, mute-knop voor de microfoon, volumeknop, intrekbare microfoon, 3,5mm-audiojack en USB-C-oplaadpoort. De rechteroorschelp heeft een bluetooth-knop en een sleuf voor het batterijpakket. De accu gaat ongeveer 22 uur mee. Voor het geval dat niet lang genoeg is, heeft de headset een tweede batterijpack dat je snel kunt verwisselen. Mocht een van de accu’s om wat voor reden ooit eens kapotgaan, dan kun je hem dus eenvoudig vervangen en hoef je niet meteen de hele headset af te schrijven.

Ruimtelijk geluid tijdens het gamen, active noisecancellation

De headset is voorzien van een Nova Pro Acoustic System met premium high fidelity-drivers. Hij ondersteunt 360° Spatial Audio, aangevuld met SteelSeries eigen Sonar-software. Met Sonar kun je specifieke geluidsfrequenties tunen. Wil je precies weten waar het geluid van de voetstappen van tegenstanders vandaan komt, of een teamgenoot wegdrukken omdat hij de hele tijd loopt te schreeuwen? Met Sonar kan dat, mits je op een pc speelt. Je kunt behoorlijk diep in de software duiken, ook al is hij momenteel nog in bèta.

De headset is verder compatible met Tempest 3D-audio (PlayStation 5) en Microsoft Spatial Sound (pc only) om tijdens het gamen een ruimtelijk gevoel te realiseren. Daarnaast moet active noise cancellation (anc) ervoor zorgen je nog meer wordt ondergedompeld in je virtuele avonturen, zonder te worden gestoord door geluiden van buitenaf. Het geavanceerde 4-mic hybride systeem zorgt ervoor dat geluid van buitenaf niet hoorbaar is, terwijl microfoons in de oorschelpen het geluid waar je naar luistert moeten balanceren om een optimaal helder resultaat te realiseren. Wil je toch even snel oppikken wat er in je omgeving gebeurt? Met een druk op de knop schakel je de transparantie-modus in en bepaal je zelf hoeveel omgevingsgeluid je toelaat.

Je kunt het dac op

Naast de headset, die een stevige, gelaagde sound belooft, komt de Arctis Nova Pro Wireless met een aanvullende, kleine zwarte gadget: de high-fidelity digitaal-naar-analoog-converter (dac). Het betreft een 4,5 inch groot apparaatje met een afgeronde zijkant, een draaiknop, twee gewone knoppen en een batterijoplader. Aan de achterkant bevinden zich twee USB-C-poorten, een line-in 3,5mm-audiojack en een line-out 3,5mm-audiojack.

De dac heeft een zwart-wit-oledscherm dat het batterijniveau van je headset en het volume weergeeft. Je sluit je pc of spelcomputer op de dac aan via een USB-C-kabel, waarna de dac het audiosignaal doorstuurt naar de headset. Je kunt van audio-ingang wisselen, een USB- of bluetooth-koppeling starten, microfoonopties aanpassen en de audio omleiden naar luidsprekers. Equalizer-instellingen pas je direct op de dac aan, waarbij je kunt kiezen uit een handvol voorinstellingen of eventueel een van je zelfgemaakte presets selecteert.

De SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless werkt met een pc, PlayStation, Switch en andere apparaten. Er is ook een productvariant beschikbaar die compatibel is met een Xbox. Je kunt desgewenst met een druk op de knop tussen twee apparaten wisselen. Bovendien heb je de mogelijkheid om twee audioverbindingen tegelijk te mixen. Zo kun je bijvoorbeeld met vrienden via je smartphone communiceren terwijl je op pc of console aan het gamen bent.

