Originele The House of the Dead-games krijgen een remake

De first person shooter-horrorgames The House of the Dead 1 en 2, die in respectievelijk 1996 en 1998 uitkwamen, krijgen een remake. Dat heeft uitgever Forever Entertainment op Twitter laten weten.

Forever Entertainment zegt dat de overeenkomst voor het maken van de remakes is getekend, maar dat er nog geen nadere informatie kan worden bekendgemaakt. Zo is nog onduidelijk op welke platforms de remakes uitkomen en wanneer dat het geval zal zijn.

Eerdere berichtte een Poolse website al over de komst van de remakes van de The House of the Dead-games. Volgens die website worden de originele spellen grafisch aangepast aan hedendaagse normen en wordt de gameplay enigszins aangepast, maar blijft het originele scenario behouden. Dat kan betekenen dat de opvallende voice-acting behouden blijft, iets waar sommigen ook al specifiek om hebben gevraagd.

De uitgever is overigens ook verantwoordelijk voor de remakes van de Japanse schietspellen Panzer Dragon 1 en 2. Zowel deze spellen als de originele The House of the Dead zijn zogeheten rail shooters, waarbij de speler binnen de contouren van de op het scherm getoonde spelwereld kan bepalen waar hij heen beweegt of waar hij op schiet, maar op het af te leggen pad heeft de speler geen invloed.

Het originele The House of the Dead is een typsiche rail shooter die door Sega werd uitgebracht voor arcadekasten, maar ook voor de Sega Saturn en Windows. House of the Dead 2 kwam uit voor arcadekasten, de Sega Dreamcast en Windows. Het zijn horroractiegames waarin spelers zich onder meer een weg moeten banen door zombies, die soms snel rennen. Na deel een en twee kwamen er ook enkele opvolgers en de nodige spin-offs, zoals in 2009 The House of the Dead: Overkill.