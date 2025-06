Logitech MX Master 4-muis duikt op in documentatie en advertentie

Er is documentatie van de Logitech MX Master 4-computermuis opgedoken. Het accessoire zou vorige maand zijn goedgekeurd door Braziliaanse autoriteiten en het was ook tijdelijk te zien in een online advertentie. Het is niet duidelijk wanneer Logitech de muis wil introduceren.

De Braziliaanse website Tecnoblog claimt in een nieuwsbericht dat Logitech op 9 mei een certificaat voor de MX Master 4-muis heeft ontvangen van de Braziliaanse telecomwaakhond Anatel. Uit een afbeelding van dat certificaat blijkt dat het accessoire modelnummer MX0118 zou hebben meegekregen. Enkele dagen na de toekenning van het certificaat was er volgens een Reddit-gebruiker ook een tijdelijke Instagram-advertentie te zien waarop de computermuis staat afgebeeld. Uit dat promomateriaal blijkt dat de muis een grotendeels hetzelfde ontwerp krijgt als de Logitech MX Master 3S, maar met enkele subtiele wijzigingen. De linker- en rechtermuisknoppen zouden nu groter zijn en het scrollwiel op de zijkant van de behuizing zou in beperkte mate naar voren zijn geplaatst, in vergelijking met de MX Master 3S die in 2022 is uitgekomen.

Het is niet duidelijk of Logitech ook andere aspecten van de computermuis heeft gewijzigd. Het bedrijf heeft de nieuwe versie van de computermuis nog niet officieel aangekondigd. Ook is nog niet duidelijk wanneer de Logitech MX Master 4 op de markt zal verschijnen.