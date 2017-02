Samengevat

Een compacte Android-smartphone zien we niet vaak meer en eentje met mooi oledscherm al helemaal niet. De Galaxy A3 2017 is dat wel en dat is verfrissend om te zien. Het is een prima telefoon met mooi scherm, een verzorgd ontwerp met luxe materialen en leuke extra functies. De camera's zijn snel, maar schieten in kwaliteit tekort. Hij komt uitstekend uit de accutesten, maar in de praktijk kun je moeite hebben om er meerdere dagen mee te doen. Hoewel de plaatsing van de luidspreker uitstekend is, zijn er veel concurrenten die een beter geluid produceren. De A3 2017 is vooral een prima telefoon voor wie vrijwel alle andere smartphones te groot vindt.