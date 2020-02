The Windows Club heeft versie 4.7.1 van Ultimate Windows Tweaker uitgebracht. Met UWT kan een groot aantal instellingen van Windows op een eenvoudige wijze worden aangepast. Op die manier kunnen onder meer het uiterlijk, het gedrag, de prestaties en de beveiliging van Windows naar eigen smaak worden aangepast. Versie 4 van UWT is bedoeld voor Windows 10, waar versie 3 voor Windows 8 en 8.1 is, en versie 2 voor Windows Vista en 7. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Ultimate Windows Tweaker 4.7.1 changelog: Windows 10 v1909 Support

Disable Bing web search results.

Tweak descriptions have been updated throughout the software to make things more clear.

Bug Fix: “Hide Windows Defender Icon From Notifications Area”

Restore Defaults option is no longer available. The reason behind this is every major update of Windows 10 brings a lot of changes to default settings. Configuring them for separate version may create bugs which are difficult to be found and fixed.

UWT 4.7.1 includes a minor bugfix.