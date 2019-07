The Windows Club heeft versie 4.6 van Ultimate Windows Tweaker uitgebracht. Met UWT kan een groot aantal instellingen van Windows op een eenvoudige wijze worden aangepast. Op die manier kunnen onder meer het uiterlijk, het gedrag, de prestaties en de beveiliging van Windows naar eigen smaak worden aangepast. Versie 4 van UWT is bedoeld voor Windows 10, waar versie 3 voor Windows 8 en 8.1 is, en versie 2 voor Windows Vista en 7. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 4.6: Windows 10 v1903 Support

Disable Login Screen Blur Effect in Customization -> Universal UI

Improvements in disabling Windows Updates in Newer Versions of Windows

Disable Edge Preloading in Performance section

Disable Edge Tab Preloading in Performance section

Option to pin Cortana, Search and Apps in Settings (Context Menu -> Desktop Context Menu 2)

Customize "New Menu" in Context Menu -> Other Context Menus

Now change Registered Owner and Organization information in Additional -> Edit OEM Information

Pin "Screen Snip" to Desktop Context Menu

Reset Live Tile Cache in Customization -> Universal UI

Waiting time to kill applications/services/non-responding applications needs to be a minimum of 1 second in Performance section

Tweak description line now doesn't cut off the UI when description is long. When description is long, use Extended Info Bar to read it.