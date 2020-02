The Windows Club heeft versie 4.7 van Ultimate Windows Tweaker uitgebracht. Met UWT kan een groot aantal instellingen van Windows op een eenvoudige wijze worden aangepast. Op die manier kunnen onder meer het uiterlijk, het gedrag, de prestaties en de beveiliging van Windows naar eigen smaak worden aangepast. Versie 4 van UWT is bedoeld voor Windows 10, waar versie 3 voor Windows 8 en 8.1 is, en versie 2 voor Windows Vista en 7. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What is new Ultimate Windows Tweaker 4 adds several new tweaks. Here are the highlights: Seeing the concerns being raised about privacy issues, several tweaks have been added under a new Privacy section.

Many new tweaks in Context Menu for Store Apps to support Windows 10.

The empty.ico file is not required now for “Remove Shortcut Arrows From Icons” to function properly

It calculates Windows Experience Index from the main page. Click on Run assessment to recalculate the WEI.

You can Run DISM command to fix corrupted system image

You can now pin Drives to Desktop Context Menu

Many new tweaks to customize Windows 10

Newly designed interface with command link buttons

Hover over a tweak, and get the description at the bottom of the tweaker

Many other tweaks.