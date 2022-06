The Windows Club heeft versie 4.8 van Ultimate Windows Tweaker uitgebracht. Met UWT kan een groot aantal instellingen van Windows op een eenvoudige wijze worden aangepast. Op die manier kunnen onder meer het uiterlijk, het gedrag, de prestaties en de beveiliging van Windows naar eigen smaak worden aangepast. Versie 4 van UWT is bedoeld voor Windows 10, waar versie 3 voor Windows 8 en 8.1 is, en versie 2 voor Windows Vista en 7. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Change Log for version 4.8: Windows 10 v20H2 Support

Improved descriptions of some tweaks

Option to hide UWT closing popup

Performance tweaks crash fix

Show User Folder in Navigation Pane tweak in Customization -> File Explorer

New Microsoft Edge tab in Browsers section Change Microsoft Edge default download location Adjust Tab Preview Show Delay Adjust Tab Preview Hide Delay Disable Edge Tab Preview Enable Do you want to close all the tabs prompt.