TeraCopy is een programma dat gespecialiseerd is in het kopiëren van bestanden. Zo maakt het buffers aan, waardoor er tijdwinst geboekt wordt bij het kopiëren van bestanden tussen twee verschillende harde schijven en is er een pauzemogelijkheid. Het programma kan zich zo in Windows integreren dat het de standaardkopieerfunctie vervangt. Het is beschikbaar in een gratis standaard- en een betaalde pro-uitvoering, waarbij die laatste onder andere de mogelijkheid biedt om de wachtrij aan te passen en over filters beschikt voor het selecteren van bestanden. Code Sector heeft versie van TeraCopy 3.6 uitgebracht en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in TeraCopy version 3.6: Exclude specific files or folders.

Warn about FAT32 4GB file size limit.

Handle reparse points correctly.

Handle long paths (over 255 chars) correctly.

Warn when Explorer passes the cropped path to TeraCopy.

Context menu for menu items with long paths.

Check free space in the background.

A few UI fixes.