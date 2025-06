TeraCopy is een programma dat gespecialiseerd is in het kopiëren van bestanden. Zo maakt het buffers aan, waardoor er tijdwinst geboekt wordt bij het kopiëren van bestanden tussen twee verschillende harde schijven en is er een pauzemogelijkheid. Het programma kan zich zo in Windows integreren dat het de standaardkopieerfunctie vervangt. Het is beschikbaar in een gratis standaard- en een betaalde pro-uitvoering, waarbij die laatste onder andere de mogelijkheid biedt om de wachtrij aan te passen en over filters beschikt voor het selecteren van bestanden. Code Sector heeft versie van TeraCopy 3.17 uitgebracht en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in TeraCopy version 3.17: Clone & Rescan feature.

Added xxHash support for SSE2 processors.

Upgraded reporting and checksum export features.

Implemented network recovery wait function during testing and verification.

Expanded maximum buffer capacity to 256 MB.

Resolved minor bugs and improved user interface design.