In Win heeft zijn X-Frame 2.0-testbench aangekondigd. De open behuizing kan zowel horizontaal als verticaal georiŽnteerd worden en wordt geleverd met een 1065-wattvoeding. De behuizing biedt ruimte aan een eatx-moederbord.

Op de testbench is er ruimte voor een 5,25"-station, drie 3,5"-schijven en zeven 2,5"-schijven. Verder zijn er drie plaatsen waar een 3,5"- of 2,5"-schijf past. Er passen drie ventilators met een doorsnee van 120mm of een radiator tot 360mm op de behuizing. In het frontpaneel zijn drie usb 3.0-poorten, een usb-c-poort die usb 3.1 gen 2 ondersteunt en twee 3,5mm-audioaansluitingen verwerkt.

De testbench staat op een voet, waar hij zowel plat als staand op vastgezet kan worden. De voet staat de behuizing toe om volledig om zijn as te draaien en vijftien graden te kantelen. Verder levert In Win een modulaire Signature SI-voeding mee, met een vermogen van 1065 watt en een 80 Plus Platinum-certificering. De voeding heeft een extra usb-poort waarmee randapparatuur vlot geladen kan worden.

In Win biedt de testbench aan voor 1499 euro. Hij is verkrijgbaar in drie kleurenpatronen: Zwart met rood, zwart met groen of wit met blauw. Het bedrijf had de X-Frame 2.0 al getoond tijdens de Computex-beurs in juni. Daar was eveneens de H-Frame 2.0 te zien, die ook voor zo'n 1500 euro in de Pricewatch staat.