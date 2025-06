Sommige Nederlandse bedrijven hebben verbod op vergaderen in de auto

Sommige grote Nederlandse bedrijven hebben een verbod op digitaal vergaderen in de auto, maar andere niet. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Digitaal vergaderen mag, mits de telefoon in een houder zit.

Veel bedrijven hebben geen specifiek beleid voor vergaderen in de auto, meldt de NOS. Bij bijvoorbeeld Heineken is digitaal vergaderen vanuit de auto specifiek verboden en bij onder meer Shell, Unilever en FrieslandCampina is al langer een verbod op handsfree bellen in de auto. Andere bedrijven rekenen erop dat collega's elkaar aanspreken op onveilig gedrag of verwachten dat de camera bijvoorbeeld uit staat.

Vorige maand bleek dat een op de vijf automobilisten weleens vergadert in het verkeer. Onder meer bellen, appen en de navigatie bedienen gebeuren vaker tijdens het rijden. De gedachte is dat digitaal vergaderen chauffeurs afleidt en daardoor mogelijk leidt tot ongelukken. Er is geen specifieke wetgeving tegen smartphonegebruik in het verkeer. Automobilisten mogen hun telefoon niet in de hand houden tijdens het rijden; het gebruik in een houder is wel toegestaan.