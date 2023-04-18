Titel Beyond All Reason Platform Windows, Linux Ontwikkelaar Beyond All Reason Team Uitgever - Releasedatum Nog niet bekend (alfaversie is gratis te downloaden)

Er zijn van die gametitels die meer zijn dan de games waar ze voor staan; ze vertegenwoordigen een gevoel, een emotionele lading. Op die manier zijn ze misschien wel toonaangevend voor een bepaalde periode in je leven of een specifiek deel daarvan. Door de herinneringen aan de game herinner je je ook andere dingen van lang geleden. Misschien weet je nog exact hoe je kamertje eruitzag toen je The Legend of Zelda voor het eerst speelde. Misschien weet je nog wat er op de radio was tijdens dat ene specifieke potje Football Manager of naar welke muziek je luisterde tijdens Runescape. Voor mij bestaat er zo'n koppeling tussen een klassieke strategiegame en wiskundeles.

Basis tekenen tijdens wiskunde

Terwijl mijn klasgenoten zich voorbereidden op indrukwekkende carrières in de bètawereld, gebruikte ik het geruite papier voor iets heel anders. Het was bij uitstek geschikt om er schematisch een basis op uit te tekenen. Niet zomaar een basis, maar mijn allerbeste ideeën voor een basis in strategiegame Total Annihilation. Gekleurde stippen gaven de positie weer van allerhande turrets en natuurlijk de fameuze Doomsday Machines, de ruggengraat van elke degelijke defensie. Ik was gelukkig niet de enige die zo verslaafd was aan deze magistrale realtime strategiegame. Klasgenoot Rob tekende al even enthousiast mee en wisselde zijn creaties met me uit, waarna we op zoek gingen naar zwakheden in elkaars schema’s. De theorieën werden in de namiddag en avond getest in vele, zeer vermakelijke potjes Total Annihilation. Rob slaagde er trouwens wél in om zichzelf een begenadigd wiskundige te tonen, dus wellicht kan ik de game niet helemaal de schuld geven van mijn falen op dit vlak.

Total Annihilation (1997)

In de meer dan twintig jaar tussen die gebeurtenissen en nu verschenen er natuurlijk andere games van hetzelfde type, met voorop uiteraard de Supreme Commander-games van Chris Taylor zelf. Taylor was de creative director achter Total Annihilation en met de Supreme Commander-games hoopte hij de gloriedagen van zijn geliefde strategiespel in ere te kunnen herstellen. Spoiler alert: dat lukte niet. Supreme Commander was vermakelijk en had zeker overeenkomsten met Total Annihilation, maar de magie was er niet. Natuurlijk was de wereld in de tussenliggende jaren rijker aan strategiegames geworden. De kwaliteit van Total Annihilation bleek ook te vinden in games als StarCraft II en Taylors nieuwe producties overstegen dat niveau niet.

Inmiddels is het 2023 en is Total Annihilation het digitale equivalent van een Romeinse ruïne. Ja, de tijd gaat in de wereld van games een stuk sneller dan in de echte wereld, inderdaad. Wie zich de game probeert te herinneren, zal de ruwe contouren voor zich zien, maar niet meer alle details. Diegene romantiseert dan de herinnering, droomt over een onmogelijk goed spel en concludeert schoorvoetend dat ze 'zo echt niet meer worden gemaakt'. En die persoon krijgt dan, op een doodnormale donderdag, een privébericht van DoctorDicking op Tweakers met ongeveer de volgende strekking: "Check Beyond All Reason. Dat is een (nu nog) gratis rts van een groep enthousiaste gamers annex ontwikkelaars in de stijl van Total Annihilation."

Rts met ontzettend veel opties

Beyond All Reason is een futuristische strategiegame waarin spelers beginnen met alleen een commander. Met die commander beginnen ze te bouwen aan een basis door ervoor te zorgen dat er metaal en energie binnenkomen. Daarna kunnen allerhande gebouwen geplaatst worden die nieuwe units kunnen bouwen en zo ontstaat een leger waarmee de vijand aangevallen kan worden. Het ultieme doel is het uitschakelen van de vijandelijke commander. Je eigen basis kun je beschermen met allerlei defensieve maatregelen, terwijl je units natuurlijk de vijandelijke basis kunnen aanvallen. Dat kan één basis zijn, als je een tegen een speelt, maar ook meer dan een, want je kunt met veel teams en facties tegelijk spelen. Dat alles kan in je eentje tegen computergestuurde tegenstanders, of online tegen andere spelers of zelfs een mix daarvan. Een potje met acht spelers die onderverdeeld zijn in vier teams? Kan. Met twee spelers tegen acht computergestuurde spelers proberen te spelen kan ook.

Beyond All Reason kent enorm veel mogelijkheden voor hoe je het spel begint. De game bevat zeer veel maps en laat spelers vervolgens zelf kiezen welke punten van een map gelden als startzones waarbinnen ze hun startpositie mogen kiezen. Daarnaast kun je instellen wat de parameters zijn voor een overwinning, wat voor units je wel of niet toestaat en ga zo maar door. Je kunt bepaalde multipliers instellen of de experimentele extra’s proberen. Er zijn zelfs speciale instellingen beschikbaar waarbij een potje BAR verandert in een soort survivalmodus, In plaats van dat je een basis opbouwt en de tegenstander moet aanvallen, wordt jouw basis bestookt door aanvallende aliens en win je door een zo goed mogelijke verdediging op te bouwen.

Dat is allemaal voor later, want je begint natuurlijk met normale potjes. Als je de game voor het eerst probeert te spelen, merk je al snel dat het beslist een goed idee is om eerst tegen de AI te spelen. De makers hebben op hun website en in het spel zelf een groot aantal gidsen klaargezet, die je zo nodig wegwijs kunnen maken in Beyond All Reason. Dat kun je doen, maar spelenderwijs leer je het spel ook wel. Ideaal daarvoor is de zogenaamde SimpleAI, die ontworpen is voor nieuwe spelers. Deze variant van de kunstmatige intelligentie zal zeker geen al te tactische ideeën uitvoeren, maar stuurt af en aan wat units jouw kant op, zodat je leert hoe je jezelf kunt verdedigen, op welke manier je units aanvallen en welke units goed zijn tegen andere units.

Rushen of turtlen?

Vooral energie- en metaalmanagement in relatie tot het bouwen van geavanceerde units is fijn om mee te oefenen voordat je tegen betere tegenstanders speelt. Het gevaar is namelijk dat je te veel wilt. Elk gebouw, elke turret en elke unit kost metaal en energie om te maken. Bouw je te veel tegelijk, dan valt de productie wellicht stil omdat je te weinig aan het binnenhalen bent. Het is dus handig om flinke parken met zonnepanelen of windmolens neer te zetten en ervoor te zorgen dat je de metaalbronnen op de map te pakken krijgt. Tegelijk wil je dat niet te uitgebreid doen, want als je tegenstander sneller units klaar heeft, levert dat wellicht andere problemen op. Inderdaad: ook Beyond All Reason kent het aloude rushen versus turtlen.

De start is, zoals eerder gezegd, simpel. Je kiest een plek om je commander te laten landen. Ideaal gezien doe je dat in de buurt van de nodige bronnen voor metaal, waarbij het bij diverse maps zo werkt dat bronnen meer naar het midden van de map toe waardevoller zijn. Je bouwt met je commander je eerste gebouwen, die dus vaak gericht zijn op het winnen van metaal en energie, en daarna bouw je fabrieken voor units. Die fabrieken kunnen allerhande eenheden voor je produceren, met allerlei soorten wapens. De construction units die elk gebouw produceert, hebben meer bouwopties dan je commander, maar je commander bouwt sneller, dus hen laten samenwerken is een goede strategie. Die constructie-eenheden kunnen ook fabrieken van een volgende tech-tier bouwen. Dat levert je uiteraard sterkere units op, maar ze kosten ook veel meer om te bouwen. Het is dus zaak dat je energie- en metaalmanagement gelijk opgaat met je stap naar betere en duurdere units.

Als je wat meer potjes hebt gespeeld, merk je dat er eigenlijk geen absoluut beste manier is om dat te doen. De keuze om je op Tech 2 te richten, kan net zo goed werken als de keuze om meer units van het eerste niveau te produceren. Als die extra units de linie van de tegenstander weten te breken, levert dat waarschijnlijk meer winst op dan wanneer je langer wacht op sterkere units. Weten je units de linies echter niet te doorbreken, dan had je dus beter wél door kunnen sparen. Aanvoelen wat de beste tactiek is, zal per potje dat je speelt, nodig zijn en andere conclusies opleveren.

Veel oefening nodig

Hoe meer je BAR speelt, hoe beter je erin wordt. Logisch, maar het verschil in hoe je de game beleeft en waardeert, is goed merkbaar. Zeker als je online probeert te spelen, is de kans aanwezig dat je overrompeld wordt door spelers die de ins en outs beter kennen dan jij. De vele gidsen zijn handig en een teken dat de makers en de community nieuwe spelers echt op weg willen helpen, maar dat maakt de game niet ineens makkelijk. Offline heb je nog de luxe dat je het spel kunt pauzeren, waardoor je je units rustig van orders kunt voorzien voordat je verdergaat. Zonder dat hulpmiddel is coördinatie lastig.

Daar komt bij dat Beyond All Reason echt veel mogelijkheden biedt in hoe je je units aanstuurt. Er zijn verschillende manieren om de game te besturen en de lijst shortkeys die je kunt gebruiken, is imposant. Zo imposant zelfs, dat het waarschijnlijk een utopie is om te denken dat je dat allemaal gaat leren. Waarschijnlijk moet je de game weken, zo niet maanden spelen om er écht handig in te worden. Lukt je dat - en dit weet ik dankzij YouTube-video’s, want zo goed ben ik zelf nog niet - dan is de mate van controle die je in Beyond All Reason hebt, haast ongeëvenaard. Je kunt units op allerlei manieren groeperen, ze voorzien van allerlei instructies waardoor ze automatisch hun werk doen en ga zo maar door. We hebben zelfs voorbeelden gezien van hoe je een defensieve linie van units kunt maken waarin gaten in de linie automatisch worden opgevuld door nieuwe units, die als reserve net iets verder naar achteren stonden.

Nadruk op micromanagement

Zorgen dat sommige eenheden zich zonder jouw aandacht redden, is nodig, want BAR is een game die de nadruk verder legt op micromanagement. Je moet zelf veel handmatig doen en kunt daar ook winst uit halen. Neem bijvoorbeeld het simpele gegeven dat je Commander en je Constructors fabrieken kunnen assisteren, zodat units daar sneller gebouwd kunnen worden. In de vroege fase kost dat vermoedelijk te veel energie om rendabel te zijn, maar in de latere fase zijn de muisklikjes die je hiervoor moet doen, wellicht een aantal van de belangrijkste die je in het hele potje doet. Als je in de late game als eerste een Titan of Nuke weet te produceren, heeft dat immers duidelijke voordelen.

Visueel is Beyond All Reason wel én niet indrukwekkend. Wie de game voor het eerst in actie ziet, wordt niet weggeblazen door de grafische pracht. Kijk bijvoorbeeld eens naar de Commander: best een simpele robot als je hem vergelijkt met hoe gedetailleerd het design van zo’n unit anno nu kan zijn. Dat valt echter alleen op als je heel ver inzoomt en dan blijkt waarom het wel degelijk knap werk is: ook hier biedt de game veel opties. Je kunt zover uitzoomen dat je de hele map kunt overzien en zover inzoomen dat je grassprietjes kunt tellen. Daarnaast loopt het spel vrij soepel, zelfs als we alle grafische toeters en bellen aanzetten, heeft onze vaste game-pc weinig moeite met de game. En: waar we het design van de units niet bijster inspirerend vinden, zien diverse grafische effecten er heel goed uit, zoals explosies van nukes of van de Commanders.

Hoewel sommige robots er dus best simpel uitzien, wordt het samenspel van alle units samen al snel een stuk indrukwekkender. De game staat grote gevechten toe, waarbij soms honderden units tegelijk betrokken zijn. Al die units worden in real time gesimuleerd door het physicssysteem dat de basis is voor hoe units en projectielen zich gedragen in de game. Dat betekent ook dat het terrein waarop je vecht, van belang is. Een raket die afgeschoten is van een hoger gelegen gebied kan immers verder komen en het lanceerstation kan minder makkelijk aangevallen worden. De explosies die veroorzaakt worden door de raketten, zorgen niet alleen voor mooie plaatjes, maar kunnen ook het terrein zelf veranderen doordat er bijvoorbeeld stukken van rotsen weggeslagen kunnen worden door de impact. Beyond All Reason laat op dit vlak dus een heel hoog detailniveau zien en dat is cool om te zien.

Spring-rts

Beyond All Reason is gemaakt met de opensource-engine Spring en daarin is de game zeker niet uniek. Sterker nog, nader onderzoek leert dat deze groep ontwikkelaars zeker niet de eerste is die heeft geprobeerd een strategiespel in de stijl van Total Annihilation te bouwen. Zero-K en Balanced Annihilation zijn twee voorbeelden van populaire games die op hun eigen manier hetzelfde doen. Volgens de makers van Beyond All Reason richten ze zich wat meer op micromanagement dan bijvoorbeeld Zero-K doet. Hoe de titels zich verder tot elkaar verhouden, durven we niet te zeggen, maar als ze net zo vermakelijk zijn als BAR, hoeven oude Total Annihilation-fans zich anno 2023 absoluut niet te vervelen.

Een leuk detail is nog dat de game in diverse opzichten maakbaar is en in te stellen is volgens je eigen voorkeuren. Daar hoort het brede optiepakket aan instellingen bij dat we eerder in de tekst al aanhaalden, maar ook de mogelijkheid om zelf muziek aan de game toe te voegen. In de community is zelfs de originele muziek van Total Annihilation in omloop. Mocht je dus op zoek zijn naar een game die TA zo nauwkeurig mogelijk nabootst, dan zou Beyond All Reason weleens de beste optie kunnen zijn.

Voorlopige conclusie

Als je maar één onderdeel van deze preview onthoudt, laat het dan dit zijn: Beyond All Reason is meer dan Total Annihilation ooit geweest is. De game is simpel in zijn opzet, maar ongelooflijk uitgebreid in zijn uitwerking. De features die deze game de speler biedt, maken indruk. Het is nauwelijks mogelijk om features te verzinnen die je handig zou vinden en die niet al in Beyond All Reason zitten. Dat maakt het wel een gecompliceerde game. Het duurt waarschijnlijk weken tot maanden voordat je alle opties die er zijn, goed in je voordeel weet te gebruiken. In hoeverre BAR beter of anders is dan de andere TA-alternatieven, is voor ons niet snel na te gaan, maar dat dit een zeer vermakelijke, ouderwetse rts is, moge duidelijk zijn. En o ja: de game is nog niet officieel uitgebracht, maar gewoon gratis te downloaden via de officiële website. Wel zijn er plannen om de game via Steam uit te geven en dan zal er mogelijk wél een prijs aan vastzitten, dus mocht je BAR willen proberen, dan is het misschien slim om niet te lang te wachten.

Mocht je de game niet meteen willen spelen, maar de ontwikkeling van het spel wel interessant vinden, dan is het bezoeken van de website trouwens nog steeds een tip. Het team houdt op de site en op zijn YouTube-kanaal bij waar het zoal mee bezig is en welke nieuwe features voorbereid en getest worden.