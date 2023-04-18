Door Jurian Ubachs

Redacteur

Feedback • 18-04-2023 09:16 176

Beyond All Reason Preview

Gratis rts in de stijl van Total Annihilation

18-04-2023 • 09:16

176

Beyond All Reason

Titel Beyond All Reason Beyond All Reason
Platform Windows, Linux
Ontwikkelaar Beyond All Reason Team
Uitgever -
Releasedatum Nog niet bekend (alfaversie is gratis te downloaden)

Er zijn van die gametitels die meer zijn dan de games waar ze voor staan; ze vertegenwoordigen een gevoel, een emotionele lading. Op die manier zijn ze misschien wel toonaangevend voor een bepaalde periode in je leven of een specifiek deel daarvan. Door de herinneringen aan de game herinner je je ook andere dingen van lang geleden. Misschien weet je nog exact hoe je kamertje eruitzag toen je The Legend of Zelda voor het eerst speelde. Misschien weet je nog wat er op de radio was tijdens dat ene specifieke potje Football Manager of naar welke muziek je luisterde tijdens Runescape. Voor mij bestaat er zo'n koppeling tussen een klassieke strategiegame en wiskundeles.

Basis tekenen tijdens wiskunde

Terwijl mijn klasgenoten zich voorbereidden op indrukwekkende carrières in de bètawereld, gebruikte ik het geruite papier voor iets heel anders. Het was bij uitstek geschikt om er schematisch een basis op uit te tekenen. Niet zomaar een basis, maar mijn allerbeste ideeën voor een basis in strategiegame Total Annihilation. Gekleurde stippen gaven de positie weer van allerhande turrets en natuurlijk de fameuze Doomsday Machines, de ruggengraat van elke degelijke defensie. Ik was gelukkig niet de enige die zo verslaafd was aan deze magistrale realtime strategiegame. Klasgenoot Rob tekende al even enthousiast mee en wisselde zijn creaties met me uit, waarna we op zoek gingen naar zwakheden in elkaars schema’s. De theorieën werden in de namiddag en avond getest in vele, zeer vermakelijke potjes Total Annihilation. Rob slaagde er trouwens wél in om zichzelf een begenadigd wiskundige te tonen, dus wellicht kan ik de game niet helemaal de schuld geven van mijn falen op dit vlak.

Total Annihilation

Total Annihilation (1997)

In de meer dan twintig jaar tussen die gebeurtenissen en nu verschenen er natuurlijk andere games van hetzelfde type, met voorop uiteraard de Supreme Commander-games van Chris Taylor zelf. Taylor was de creative director achter Total Annihilation en met de Supreme Commander-games hoopte hij de gloriedagen van zijn geliefde strategiespel in ere te kunnen herstellen. Spoiler alert: dat lukte niet. Supreme Commander was vermakelijk en had zeker overeenkomsten met Total Annihilation, maar de magie was er niet. Natuurlijk was de wereld in de tussenliggende jaren rijker aan strategiegames geworden. De kwaliteit van Total Annihilation bleek ook te vinden in games als StarCraft II en Taylors nieuwe producties overstegen dat niveau niet.

Inmiddels is het 2023 en is Total Annihilation het digitale equivalent van een Romeinse ruïne. Ja, de tijd gaat in de wereld van games een stuk sneller dan in de echte wereld, inderdaad. Wie zich de game probeert te herinneren, zal de ruwe contouren voor zich zien, maar niet meer alle details. Diegene romantiseert dan de herinnering, droomt over een onmogelijk goed spel en concludeert schoorvoetend dat ze 'zo echt niet meer worden gemaakt'. En die persoon krijgt dan, op een doodnormale donderdag, een privébericht van DoctorDicking op Tweakers met ongeveer de volgende strekking: "Check Beyond All Reason. Dat is een (nu nog) gratis rts van een groep enthousiaste gamers annex ontwikkelaars in de stijl van Total Annihilation."

Rts met ontzettend veel opties

Beyond All Reason is een futuristische strategiegame waarin spelers beginnen met alleen een commander. Met die commander beginnen ze te bouwen aan een basis door ervoor te zorgen dat er metaal en energie binnenkomen. Daarna kunnen allerhande gebouwen geplaatst worden die nieuwe units kunnen bouwen en zo ontstaat een leger waarmee de vijand aangevallen kan worden. Het ultieme doel is het uitschakelen van de vijandelijke commander. Je eigen basis kun je beschermen met allerlei defensieve maatregelen, terwijl je units natuurlijk de vijandelijke basis kunnen aanvallen. Dat kan één basis zijn, als je een tegen een speelt, maar ook meer dan een, want je kunt met veel teams en facties tegelijk spelen. Dat alles kan in je eentje tegen computergestuurde tegenstanders, of online tegen andere spelers of zelfs een mix daarvan. Een potje met acht spelers die onderverdeeld zijn in vier teams? Kan. Met twee spelers tegen acht computergestuurde spelers proberen te spelen kan ook.

Beyond All Reason

Beyond All Reason kent enorm veel mogelijkheden voor hoe je het spel begint. De game bevat zeer veel maps en laat spelers vervolgens zelf kiezen welke punten van een map gelden als startzones waarbinnen ze hun startpositie mogen kiezen. Daarnaast kun je instellen wat de parameters zijn voor een overwinning, wat voor units je wel of niet toestaat en ga zo maar door. Je kunt bepaalde multipliers instellen of de experimentele extra’s proberen. Er zijn zelfs speciale instellingen beschikbaar waarbij een potje BAR verandert in een soort survivalmodus, In plaats van dat je een basis opbouwt en de tegenstander moet aanvallen, wordt jouw basis bestookt door aanvallende aliens en win je door een zo goed mogelijke verdediging op te bouwen.

Dat is allemaal voor later, want je begint natuurlijk met normale potjes. Als je de game voor het eerst probeert te spelen, merk je al snel dat het beslist een goed idee is om eerst tegen de AI te spelen. De makers hebben op hun website en in het spel zelf een groot aantal gidsen klaargezet, die je zo nodig wegwijs kunnen maken in Beyond All Reason. Dat kun je doen, maar spelenderwijs leer je het spel ook wel. Ideaal daarvoor is de zogenaamde SimpleAI, die ontworpen is voor nieuwe spelers. Deze variant van de kunstmatige intelligentie zal zeker geen al te tactische ideeën uitvoeren, maar stuurt af en aan wat units jouw kant op, zodat je leert hoe je jezelf kunt verdedigen, op welke manier je units aanvallen en welke units goed zijn tegen andere units.

Rushen of turtlen?

Vooral energie- en metaalmanagement in relatie tot het bouwen van geavanceerde units is fijn om mee te oefenen voordat je tegen betere tegenstanders speelt. Het gevaar is namelijk dat je te veel wilt. Elk gebouw, elke turret en elke unit kost metaal en energie om te maken. Bouw je te veel tegelijk, dan valt de productie wellicht stil omdat je te weinig aan het binnenhalen bent. Het is dus handig om flinke parken met zonnepanelen of windmolens neer te zetten en ervoor te zorgen dat je de metaalbronnen op de map te pakken krijgt. Tegelijk wil je dat niet te uitgebreid doen, want als je tegenstander sneller units klaar heeft, levert dat wellicht andere problemen op. Inderdaad: ook Beyond All Reason kent het aloude rushen versus turtlen.

De start is, zoals eerder gezegd, simpel. Je kiest een plek om je commander te laten landen. Ideaal gezien doe je dat in de buurt van de nodige bronnen voor metaal, waarbij het bij diverse maps zo werkt dat bronnen meer naar het midden van de map toe waardevoller zijn. Je bouwt met je commander je eerste gebouwen, die dus vaak gericht zijn op het winnen van metaal en energie, en daarna bouw je fabrieken voor units. Die fabrieken kunnen allerhande eenheden voor je produceren, met allerlei soorten wapens. De construction units die elk gebouw produceert, hebben meer bouwopties dan je commander, maar je commander bouwt sneller, dus hen laten samenwerken is een goede strategie. Die constructie-eenheden kunnen ook fabrieken van een volgende tech-tier bouwen. Dat levert je uiteraard sterkere units op, maar ze kosten ook veel meer om te bouwen. Het is dus zaak dat je energie- en metaalmanagement gelijk opgaat met je stap naar betere en duurdere units.

Beyond All Reason

Als je wat meer potjes hebt gespeeld, merk je dat er eigenlijk geen absoluut beste manier is om dat te doen. De keuze om je op Tech 2 te richten, kan net zo goed werken als de keuze om meer units van het eerste niveau te produceren. Als die extra units de linie van de tegenstander weten te breken, levert dat waarschijnlijk meer winst op dan wanneer je langer wacht op sterkere units. Weten je units de linies echter niet te doorbreken, dan had je dus beter wél door kunnen sparen. Aanvoelen wat de beste tactiek is, zal per potje dat je speelt, nodig zijn en andere conclusies opleveren.

Veel oefening nodig

Hoe meer je BAR speelt, hoe beter je erin wordt. Logisch, maar het verschil in hoe je de game beleeft en waardeert, is goed merkbaar. Zeker als je online probeert te spelen, is de kans aanwezig dat je overrompeld wordt door spelers die de ins en outs beter kennen dan jij. De vele gidsen zijn handig en een teken dat de makers en de community nieuwe spelers echt op weg willen helpen, maar dat maakt de game niet ineens makkelijk. Offline heb je nog de luxe dat je het spel kunt pauzeren, waardoor je je units rustig van orders kunt voorzien voordat je verdergaat. Zonder dat hulpmiddel is coördinatie lastig.

Beyond All Reason

Daar komt bij dat Beyond All Reason echt veel mogelijkheden biedt in hoe je je units aanstuurt. Er zijn verschillende manieren om de game te besturen en de lijst shortkeys die je kunt gebruiken, is imposant. Zo imposant zelfs, dat het waarschijnlijk een utopie is om te denken dat je dat allemaal gaat leren. Waarschijnlijk moet je de game weken, zo niet maanden spelen om er écht handig in te worden. Lukt je dat - en dit weet ik dankzij YouTube-video’s, want zo goed ben ik zelf nog niet - dan is de mate van controle die je in Beyond All Reason hebt, haast ongeëvenaard. Je kunt units op allerlei manieren groeperen, ze voorzien van allerlei instructies waardoor ze automatisch hun werk doen en ga zo maar door. We hebben zelfs voorbeelden gezien van hoe je een defensieve linie van units kunt maken waarin gaten in de linie automatisch worden opgevuld door nieuwe units, die als reserve net iets verder naar achteren stonden.

Nadruk op micromanagement

Zorgen dat sommige eenheden zich zonder jouw aandacht redden, is nodig, want BAR is een game die de nadruk verder legt op micromanagement. Je moet zelf veel handmatig doen en kunt daar ook winst uit halen. Neem bijvoorbeeld het simpele gegeven dat je Commander en je Constructors fabrieken kunnen assisteren, zodat units daar sneller gebouwd kunnen worden. In de vroege fase kost dat vermoedelijk te veel energie om rendabel te zijn, maar in de latere fase zijn de muisklikjes die je hiervoor moet doen, wellicht een aantal van de belangrijkste die je in het hele potje doet. Als je in de late game als eerste een Titan of Nuke weet te produceren, heeft dat immers duidelijke voordelen.

Visueel is Beyond All Reason wel én niet indrukwekkend. Wie de game voor het eerst in actie ziet, wordt niet weggeblazen door de grafische pracht. Kijk bijvoorbeeld eens naar de Commander: best een simpele robot als je hem vergelijkt met hoe gedetailleerd het design van zo’n unit anno nu kan zijn. Dat valt echter alleen op als je heel ver inzoomt en dan blijkt waarom het wel degelijk knap werk is: ook hier biedt de game veel opties. Je kunt zover uitzoomen dat je de hele map kunt overzien en zover inzoomen dat je grassprietjes kunt tellen. Daarnaast loopt het spel vrij soepel, zelfs als we alle grafische toeters en bellen aanzetten, heeft onze vaste game-pc weinig moeite met de game. En: waar we het design van de units niet bijster inspirerend vinden, zien diverse grafische effecten er heel goed uit, zoals explosies van nukes of van de Commanders.

Beyond All Reason

Hoewel sommige robots er dus best simpel uitzien, wordt het samenspel van alle units samen al snel een stuk indrukwekkender. De game staat grote gevechten toe, waarbij soms honderden units tegelijk betrokken zijn. Al die units worden in real time gesimuleerd door het physicssysteem dat de basis is voor hoe units en projectielen zich gedragen in de game. Dat betekent ook dat het terrein waarop je vecht, van belang is. Een raket die afgeschoten is van een hoger gelegen gebied kan immers verder komen en het lanceerstation kan minder makkelijk aangevallen worden. De explosies die veroorzaakt worden door de raketten, zorgen niet alleen voor mooie plaatjes, maar kunnen ook het terrein zelf veranderen doordat er bijvoorbeeld stukken van rotsen weggeslagen kunnen worden door de impact. Beyond All Reason laat op dit vlak dus een heel hoog detailniveau zien en dat is cool om te zien.

Spring-rts

Beyond All Reason is gemaakt met de opensource-engine Spring en daarin is de game zeker niet uniek. Sterker nog, nader onderzoek leert dat deze groep ontwikkelaars zeker niet de eerste is die heeft geprobeerd een strategiespel in de stijl van Total Annihilation te bouwen. Zero-K en Balanced Annihilation zijn twee voorbeelden van populaire games die op hun eigen manier hetzelfde doen. Volgens de makers van Beyond All Reason richten ze zich wat meer op micromanagement dan bijvoorbeeld Zero-K doet. Hoe de titels zich verder tot elkaar verhouden, durven we niet te zeggen, maar als ze net zo vermakelijk zijn als BAR, hoeven oude Total Annihilation-fans zich anno 2023 absoluut niet te vervelen.

Een leuk detail is nog dat de game in diverse opzichten maakbaar is en in te stellen is volgens je eigen voorkeuren. Daar hoort het brede optiepakket aan instellingen bij dat we eerder in de tekst al aanhaalden, maar ook de mogelijkheid om zelf muziek aan de game toe te voegen. In de community is zelfs de originele muziek van Total Annihilation in omloop. Mocht je dus op zoek zijn naar een game die TA zo nauwkeurig mogelijk nabootst, dan zou Beyond All Reason weleens de beste optie kunnen zijn.

Voorlopige conclusie

Als je maar één onderdeel van deze preview onthoudt, laat het dan dit zijn: Beyond All Reason is meer dan Total Annihilation ooit geweest is. De game is simpel in zijn opzet, maar ongelooflijk uitgebreid in zijn uitwerking. De features die deze game de speler biedt, maken indruk. Het is nauwelijks mogelijk om features te verzinnen die je handig zou vinden en die niet al in Beyond All Reason zitten. Dat maakt het wel een gecompliceerde game. Het duurt waarschijnlijk weken tot maanden voordat je alle opties die er zijn, goed in je voordeel weet te gebruiken. In hoeverre BAR beter of anders is dan de andere TA-alternatieven, is voor ons niet snel na te gaan, maar dat dit een zeer vermakelijke, ouderwetse rts is, moge duidelijk zijn. En o ja: de game is nog niet officieel uitgebracht, maar gewoon gratis te downloaden via de officiële website. Wel zijn er plannen om de game via Steam uit te geven en dan zal er mogelijk wél een prijs aan vastzitten, dus mocht je BAR willen proberen, dan is het misschien slim om niet te lang te wachten.

Mocht je de game niet meteen willen spelen, maar de ontwikkeling van het spel wel interessant vinden, dan is het bezoeken van de website trouwens nog steeds een tip. Het team houdt op de site en op zijn YouTube-kanaal bij waar het zoal mee bezig is en welke nieuwe features voorbereid en getest worden.

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Beyond All Reason

geen prijs bekend

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Reacties (176)

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DocktorDicking 18 april 2023 13:42
Wat leuk dat een spontane PM resulteert in een Artikel! Tevens tof om te lezen in de comments dat ik niet de enige ben die zo dol is op deze RTS genre. Om het TA gevoel helemaal tot leven te wekken heb ik enige tijd geleden alle TA soundtracks overgezet naar het juiste formaat en bijhorende mappen structuur en in de game BAR geladen.

Echt een aanrader met de TA Tunes! Heeft bij mij voor veel kippenvel momenten gezorgt 8-)

[Reactie gewijzigd door DocktorDicking op 22 juli 2024 17:01]

7th @DocktorDicking18 april 2023 13:56
Is de muziek in BAR dan ook dynamisch zoals bij TA?
In TA werd track x afgespeeld tijdens gevecht of rustig base building fase.
Floriss @7th18 april 2023 14:16
Ja ook in BAR is de muziek dynamisch
7th @Floriss18 april 2023 14:35
mmmmhh intressant. https://www.beyondallreason.info/faq/can-i-play-custom-music

Kan iemand mij melden voor de TA tracks in welke catagorie ze vallen:
Peace - Music that plays when there's no or very little combat going on
WarLow - Music that plays when there's low intensity combat going on
WarHigh - Music that plays when there's high intensity combat going on
DocktorDicking @7th18 april 2023 16:34
Ik heb ze ingedeeld wat het beste voor mij voelde. Kon nergens op internet vinden wat de originele indeling was en ik wou snel weer door spelen haha.

Mocht je interesse hebben heb ik alle OGG files (incl mappen) in een zipje:
https://docktordicking.stackstorage.com/s/GzGMn4U3md7ZKPey

Kwestie van de mappen op de juiste plek in je install folder plempen en ingame in de instellingen aangeven dat je alleen jouw custrom tracks wilt horen O-)

[Reactie gewijzigd door DocktorDicking op 22 juli 2024 17:01]

IceXuick @DocktorDicking18 april 2023 16:47
...En natuurlijk zorgen dat je TA officieel hebt gekocht.
7th @DocktorDicking18 april 2023 16:57
Ik heb het volgende gevonden:

Track names:
1. Brutal Battle
2. Fire and Ice
3. Attack!!!
4. Warpath
5. The March Unto Death
6. Ambush in the Passage
7. Forest Green
8. Death and Decay
9. Stealth
10. Licking Wounds
11. Futile Attempt
12. On Throughout the Night
13. Desolation
14. Charred Dreams
15. Where Am I?
16. Blood of the Machines

En bij een music review post:
"It knew that the most battle-heavy tracks were 1-4, and that the least were 12-16"
Dus dan vertaal ik dat naar
Track 1 tm 4 is WarHigh
Track 5 tm 11 is WarLow
Track 12 tm 16 is Peace

Ik heb de tracks nog even gechecked, het bovenstaande moet correct zijn kwa indeling (warhigh,warlow,peace)

[Reactie gewijzigd door 7th op 22 juli 2024 17:01]

Triblade_8472 @DocktorDicking18 april 2023 19:16
Ik zag er onlangs een youtube video over. Ik denk dat het hiervan kwam.

Bar speel ik op en af al sinds jaaaaren geleden.
IceXuick 18 april 2023 10:56
Gaaf dat we eindelijk in NL ook een 'officiële' preview hebben, en wel op Tweakers!

Super om te zien dat het hier in Nederland ook opgepakt begint te worden. We zijn al ruim 4 jaar bezig en in de laatste maand zien we de aantallen spelers echt exponentieel toenemen.

Hartelijk dank voor de coverage van BAR hier op Tweakers! :D :D :D

PS. BAR draait op een nieuwe/enorm verbeterde engine: Recoil Engine. Dit is de nieuwe versie/naam van de Spring Engine.

[Reactie gewijzigd door IceXuick op 22 juli 2024 17:01]

Osiummaster @IceXuick18 april 2023 13:32
WinterGaming, een populaire Starcraft streamer maakt er de laatste tijd veel videos en streams over, wat waarschijnlijk tot de enorme influx in spelers heeft geleid.
IceXuick @Osiummaster18 april 2023 16:18
Klopt + een viral video van theXPGamers. Maar ook Disnof streamt BAR nagenoeg dagelijks en dit helpt inderdaad enorm. Winter is helemaal enthousiast en onderhoud ook direct contact met ons.
Wolfos
18 april 2023 09:30
Er komen een hoop indie RTS games aan, waaronder Sanctuary: Shattered Sun welke meer op Supreme Commander lijkt.
batjes @Wolfos18 april 2023 13:52
Chris Taylor, ook wel bekend van TA en Supreme Commander, riep in 2017 nog dat hij aan een spirituele opvolger zou werken.

Helaas is het daar al een tijdje vrij stil.

Als RTS-main is naar mijn gevoel het genre een beetje dood sinds Supreme Commander:FA danwel Starcraft II. Momenteel is de meest populaire RTS... Age of Empires 2. Echt super tof dat die game nog steeds onderhouden wordt (v/d week nog best grote update). Maar het de enige gamegenre die ik ken waar een 20 jaar oud spel nog altijd domineert. Zelfs SC:FA en Red Alert staan nog in de top 5 meest actieve RTS en de rest wordt aangevuld door Blizzard met hun ondertussen stokoude *Craft.

Sanctuary klinkt veelbelovend, maar het is niet de eerste SupCom spirituele opvolger die hele toffe earth shattering en planet altering mechanics boven op een SupCom sausje smeert. Zo veelbelovend klonk Planetary Annihilation als spirituele opvolger in de TA/SC reeks destijds ook, en meh: playtime 78min.
Zo zijn er nog een handje vol RTS de laatste jaren, die F2P Evolution RTS ook. Maar ik kan me de namen vaak niet eens herinneren.

AoE4 was best een waardige opvolger voor de AoE reeks, maar zelfs die is minder populair dan deel 2.

Ben heel benieuwd of we een game krijgen die eindelijk FA:Forever van de troon stoot in deze RTS hoek. Het is nog altijd de meest populaire 'grand scale' RTS.
YoshiBignose @batjes19 april 2023 09:09
AOE2, WC3 en C&C Generals speel ik allemaal nog weleens. Die eerste echt als RTS, de tweede voor mods (farmer vs hunter of burbenog td is altijd leuk op LAN) en de derde als je ff snel wil gamen zonder uren bezig te zijn.

AOE4 is best leuk, maar zitten van die dingen in dat je denkt kom op zeg... willen jullie dat het spel online wat wordt of niet?
D3LTTA @YoshiBignose19 april 2023 10:05
Ik vond het altijd jammer dat C&C Generals niet wat grootschaliger was, Ergens tussen Supreme commander en de C&C games in was denk ik erg leuk geweest. Erg jammer dat WC en C&C nooit meer noemenswaardige vervolgen hebben gekregen. Ik vond juist de singleplayer Campaign ook erg leuk in de Warcraft en Starcraft series.

hoe doet Generals het tegenwoordig eigenlijk ? Ik kan mij herinneren dat ik erg vaak een foutmelding terug naar Windows (7) kreeg als ik skirmisch of online speelde.
YoshiBignose @D3LTTA19 april 2023 11:32
Ja beetje bugged. Zelfs op LAN als ik met een vriend speel tegen AI crashed het weleens. Jammer... maar gaat meestal goed.
batjes @YoshiBignose19 april 2023 13:00
Daar heeft elke CnC game last van. Daar zijn community patches voor. Genpatcher heeft zo te zien dit jaar nog een leuke upgrade gekregen
walvis33 @D3LTTA7 mei 2023 20:47
Probeer de gratis openRA een keer, beter dan het orgineel!

Verder vermaak ik mij af en toe met de ta mod escalation, die is vet.

Ik ga bar zeker een keer proberen.
D3LTTA @walvis338 mei 2023 11:36
Ik ga de openRA en de genoemde mod zeker eens proberen.

Bedankt.
Xfade @batjes18 april 2023 15:46
Ik speel nog steeds om de paar dagen red alert 2 en supreme commander (2 trouwens). Planetary Annihilation kon ik niet aan wennen omdat je op een globe speelt.

Die Sanctuaty Shattered Sun ziet er wel interessant uit.
Wolfos
@Xfade18 april 2023 16:01
Ben ik het mee eens. Het idee van de planeten was leuk maar daardoor was de beweging van de camera erg ongemakkelijk.
Vayra @Wolfos20 april 2023 19:59
Ik word er ook tureluurs van. En als je andere planeten een beetje lekker wil invaden wordt het helemaal erg.
Umbrah @batjes18 april 2023 14:07
Het probleem begon een beetje bij Warcraft 3. Minder units, en minder base, en bovendien: een mod die populairder werd dan de main game. Koppel dat aan het feit dat streamen/internet meer mainstream werd IPV LAN-parties/IP adressen uitwisselen, en de conclusie was vrij snel: voor streamen is een RTS niet zo spannend. Heel veel micromanagement gaat of te snel voor de kijker om te volgen, gecombineerd met een spel wat te lang duurt om leuk zijn om te kijken. DOTA in WC3 maakte het "simpeler" (terwijl er wel wát tactiek bij zat), en belangrijk: beter te kijken. SC2 nam dat mee in de introductie van snelle potjes met een 'meta', en het ontmoedigen van turtlen. Hoe leuk BAR me ook klinkt, ik denk dat het al vrij snel een niche is juist omdat het zowel niet de nostalgie-facto heeft van een AoE, en het niet de stream-sexyness heeft van MOBA's (die de plaats van RTS hebben ingenomen).
Wolfos
@batjes18 april 2023 14:10
Toch gebeurt er steeds meer in deze hoek. Ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat iemand met een écht interessante nieuwe opzet komt en daar weer een hoop inspiratie uit komt.

De technologie maakt het ook steeds makkelijker om duizenden units op het scherm te tonen. Met name de Unity engine heeft hier een grote stap in gemaakt met DOTS. Op basis daarvan zien we nu een hoop indie RTS games verschijnen die soms wel honderdduizenden units hebben.
Fenna @batjes20 april 2023 18:59
Chris is nogsteeds actief aan het werk van een RTS: https://main.kanoogi.com/about.html. Een heel erg ambitieus project waarbij hij veel zelf uitzoekt en uitprobeert, gaaf om te volgen. Ook al duren de updates lang :p

Idee was ooit om in de browser de game te kunnen runnen en de main game werd dan in de cloud gerund. Verder zou het gaan om interplanetary. Hier is hij volgens mij op terug gekomen en wordt het vooral combat on ground.
bones @Wolfos18 april 2023 10:26
Ergens een lijst te vinden van nieuwe RTS games? Ik ben groot RTS fan maar de laatste jaren lijkt het genre te zijn gestorven. Speel nog steeds FAF maar die is al behoorlijk oud.
Wolfos
@bones18 april 2023 12:28
Naast Sanctuary Shattered Sun:
Diplomacy is not an option
Northgard
Age of Empires IV
Dune: Spice Wars
Iron Harvest
Age of Darkness: Final Stand

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 17:01]

ZpAz @Wolfos18 april 2023 16:05
HomeWorld 3 komt ook dit jaar uit.
Frenziefrenz @ZpAz18 april 2023 23:29
Deserts of Kharak (2016) is ondertussen alweer wat ouder, maar ik kwam er pas een paar jaar terug achter dat het bestond en die is ook best tof. :)
Melones @Wolfos18 april 2023 15:23
Northgard is zeker een aanrader. Dune: Spice wars is leuk voor de mensen die Dune1 echt te vaak gedaan hebben.
Lazerus @Melones18 april 2023 16:46
Je bedoelt Dune 2.

Dune 1 is een originele en nog steeds leuke hybrid tussen strategy en adventure van Cryo games uit 1992.
Melones @Lazerus19 april 2023 10:02
hi, nee ik bedoel echt dune1 maar dan idd zonder de adventure kant. Maar het landjes claimen en uitwerken etc voelt veel meer als 1.
hrigteri @Melones19 april 2023 17:24
Helemaal eens. In mijn hoofd heb ik het verhaal van Dune 1 bij het spelen van dit spel.
Hoog gehalte herspeelbaar vind ik de nieuwe Dune Spice Wars niet echt hebben helaas. Vond het al snel wat saai worden.
DerSteyn @Melones18 april 2023 15:33
Northgard is inderdaad echt kei leuk, krijg er echt Settlers vibes van.. want die nieuwe is ook 3x niks...
TommyknockerNL @Wolfos18 april 2023 13:40
Tempest Rising ziet er ook wel interessant uit, wel wat meer C&C gericht.
bones @Wolfos18 april 2023 12:52
Thanks! Ik ga ze allemaal even checken.
yo0k @bones18 april 2023 13:38
Disclaimer over mijn klein setje aanraders hieronder: ik speel voornamelijk single player games, niet al mijn aanbevelingen zijn (goede) multiplayer games of hebben daar uberhaupt support voor (omdat het in basis single player games zijn, bijv. door meer Tower defense focus).

Wat oudere games die ik goed vind:
Ashes of the singularity: trager dan Supreme Commander, minstens evenveel focus op de grote schaal en strategie als bij Supreme Commander met zeer vergelijkbare zoom in en uit mogelijkheden, minder focus op micro management (ook gewoon slecht te doen, schril contrast met Starcraft 2). Door de matige unit control misschien niet perfect, maar alsnog een fantastische game. Doordat het minder gefocust is op micro management en behendigheid en de units wat trager zijn, is het een iets tragere versie van Supreme Commander, waarbij je nog langer van je strategische keuzes kan genieten of balen tijdens de enorme gevechten. De schaal is erg goed vergelijkbaar, maar de nadruk is dus net wat meer op strategie i.p.v. micro management.
Starcraft 2: naar mijn mening zo'n enorm goede RTS voor velen dat hij genoemd mag blijven worden. Micro management en behendigheid is uiteraard erg belangrijk in de Starcraft games en veel belangrijker dan in Supreme Commander en al helemaal Ashes of the Singularity. Komt qua graphics nog prima mee lijkt mij. Natuurlijk wel minder grote schaal dan Supreme Commander / Total Annihilation. Maar tegenwoordig ook nog (deels) gratis, begrijp ik.

Net wat anders:
The Riftbreaker: wat een spektakel, wat een game. Single player game met een focus op de main 'hero' unit, vechtend tegen inkomende stromen aliens (Tower Defense principe) met een sterke base building element erachter om de basis en de main unit te kunnen blijven upgraden met een grote tech tree en veel en diverse unit/building mod/upgrade opties. Heb deze recent veel gespeeld. Is uniek door de mix van speltypes op een manier dat ik dit nog niet eerder heb gezien:
- RTS: op best grote schaal, je kan enorme basissen bouwen. Vergelijkbare zoom in en uit mogelijkheden als bij Supreme Commander, maar de schaal is misschien net wat kleiner want aparte basissen opzetten is lastiger (wordt eerder afgestraft omdat een sterke enemy wave een basis overrompelt en de waves komen van alle kanten).
- RPG: de commander unit blijft van begin t/m eind super belangrijk, je bestuurt deze als speler tenslotte. Bij Supreme Commander selecteer je de commander unit als je dat wil en doe je de eerste paar minuten alles met deze unit, en daarna wordt hij steeds minder betekenisvol. Bij The Riftbreaker blijft de commander vrijwel essentieel omdat je hem 100% van de tijd bestuurt (kan niet anders), geupgradet moet worden en de doorslag geeft bij zware gevechten (tip: bouw op ieder defensiepunt portals, want je zal vaak moeten teleporten om aanvallen op meerdere punten tegelijkertijd te combatten). Het wordt hierdoor veel meer ook een actiegame waarbij je zelf het verschil maakt.
- Tower defense: ik noemde het al. In basis wordt je simpelweg aangevallen door waves aan vijanden.
- Base/ factory building met 'Factorio' of 'Satisfactory' elementen: het is niet te vergelijken met die games want het gaat veel minder ver hierin.
-- Maar als voorbeeld waarom het wel veel verder gaat dan een Supreme Commander, Starcraft of Red alert: bij die games bouw je een power of mining plant en that's it. In The Riftbreaker heb je bijv. diverse manieren om stroom op te wekken (ik schat grofweg 10, afhankelijk van hoe je rekent), waaronder zonne-energie, wind-energie, gas-energie, nucleaire energie, kernfusie energie, magma (lava levels :-)), diverse bio-energie. En dit is alleen maar het energie deel, het mining / metalen deel is complexer en biedt nog meer variatie en (on)mogelijkheden. Het bouwen van wind energie en zonne energie power plants is simpel. Maar soms waait het hard, en soms is er veel zon (en snachts niet natuurlijk), etc. etc. dus moet je of energie gaan opslaan, of toch gas-, bio-, kern-, kernfusie reactoren, etc. Je hebt hierin best veel keuzevrijheid en er zijn (zeer) veel wegen naar Rome. Je kan helemaal los hierin gaan, maar ook simpelweg veel wind- en zonne-energie plants bouwen en focussen op andere aspecten van de game i.p.v. het meer complexere base building (zeer goed voor de diversiteit en replayability).
-- En als voorbeeld van kernfusie energie: je kan een kernfusie reactor bouwen, dat is 1 gebouw, maar met een mooie set up waarbij je het bijproduct van de kernfusie energie plant gebruikt, namelijk plasma, heb je echt een serie aan verschillende gebouwen en leidingen nodig. Met de bouw van deze plasma converter gebouwen, kun je super charged plasma produceren, waarmee je de input hebt voor de heavy artillery towers (enigszins vergelijkbaar met de tech 3 heavy artillery towers van Supreme Commander), Daarmee maak je de bouw van dit gebouw pas echt de investering waard. Een typische set up is:
- 1 kernfusie reactor, 2 plasma converters, 2 waterzuiveringsinstallaties, 2 waterpompen, evt. water bassins en (supercharged) plasma bassins (allemaal zelfde gebouw, maar afhnakelijk van aansluiting), wat waterleidingen en plasmaleiding (zelfde gebouw, maar wat er doorheen gaat is afhankelijk van waar je het op aansluit, en tenslotte een paar heavy artilleries (die hebben veel upkeep nodig). Dit is mede afhankelijk van het meer (een meer van het type normale modder valt het snelst te zuiveren en dus de hoogste schone waterproductie). Als je geen meren hebt kun je ook supercoolant produceren, maar dan zijn de aanvoergebouwen een stuk anders dan pompen, eventuele waterbassins en waterzuiveringsinstallaties. Dus daarin heb je ook weer opties en valt er weer een hoop lekker te ontdekken en klooien (uiteindelijk allemaal om veel energie op te wekken en die big guns te kunnen bouwen). In het begin vond ik dit veel te veel gedoe, maar na de basis van het spel onder de knie te hebben is het cool om dit te kunnen bouwen (ik snap waar het spel 'Satisfactory' zijn naam vandaan heeft gehaald).
Het opzetten van een kernfusie reactor is dus veel meer werk en gepuzzel dan het plaatsen van zonne-energie en wind-energie parken (daar plaats je er 20 achter elkaar binnen 2 seconden, zie de filmpjes maar). En uitvogelen hoe je zo'n kernfusie reactor (of veel van de andere complexere sets aan gebouwen) werkend krijgt is soms behoorlijk onduidelijk (heb meerdere malen zaken opgezocht online) en soms zelfs een beetje buggy (al zijn de voornaamste bugs ondertussen echt wel uit dit actief doorontwikkelde spel gehaald). Maar goed, je hebt dus de keuze hoe je speelt: met eenvoudige gebouwen (zonne-energie, wind-energie en energie-opslag (veel oppervlakte nodig voor je basis hierdoor)), of met complexe set ups waardoor je basis uiteindelijk wel cooler en beter is.
- Je brengt een groot deel van de tijd door op dezelfde map (die is wel iedere campaign anders want hij wordt random gegenereerd). Maar de game is hierdoor behoorlijk goed herspelbaar, net zoals Supreme Commander dat is.
- Deze mix maakt The Riftbreaker behoorlijk uniek en eigenlijk een nieuw soort (geslaagd) genre. Aan een paar dingen kun je merken dat het geen AAA titel is (bijv. dus de onduidelijkheid over hoe je sommige zaken moet bouwen). Maar een hoop dingen werken net zo goed ook nog veel beter dan in games dan Supreme Commander (de bediening om snel veel te bouwen is minstens net zo goed als Supreme Commander). En qua graphics en performance voor een relatief kleine ontwikkelaar als dit vind ik het echt een prestatie (met zelgemaakte game engine!). Ik had er wel de volle mep voor over gehad (de circa 50 euro, i.p.v. de standaard 30 euro of 20 euro waarvoor je hem vrijwel altijd wel ergens voor kan kopen in een sale (check isthereanydeal of vergelijkbare site)). Eveneens verkrijgbaar op gog (DRM free games) waar ik hem heb aangeschaft.

They are Billions: heb deze nog niet gespeeld maar staat op mijn lijst. Is niet goed vergelijkbaar met Supreme Commander als RTS denk ik, betreft een veel eenvoudigere basis building en uitbreidingsgame (want je hebt volgens mij maar een paar gebouwen). Is meer een Tower defense game, maar dan met constante uitbreiding over grotere maps, en met lastigere / 'hardcore' gameplay. Maar het principe van constant overleven onder druk en constant de balans vinden / blijven optimaliseren terwijl je wordt aangevallen (wat een game als Supreme Commander of The Riftbreaker zo leuk maakt) zit volgens mij ook hierin. Heb er recent veel over gelezen. Heeft een aardige learning curve en je wordt hard gestraft (je kan bijv. niet saven op de momenten dat je wil). Heb veel reviews gelezen en you'll likely hate it or love it (als je geduld hebt en doorzet en de charme ontdekt van het spel).

AI War: Fleet Command: een stuk ouder, heb hem recenter pas ontdekt en aangeschaft maar nog steeds niet gespeeld. Volgens mij ook een pareltje. Zeer challenging game (deels omdat je zo anders moet spelen, net zoals bij They are Billions). Eveneens grote schaal maar dan in de ruimte. Nog meer focus op overleven vanwege de AI die veel sterker is 95% de tijd. Blijkbaar moet je niet teveel aandacht trekken en op voorzichtig spelen om daarmee niet teveel aandacht te trekken, totdat je uiteindelijk na veel speeluren wel sterk genoeg bent. Wel een stuk anders dan Supreme Commander. Correct me if I'm wrong.

Hier zitten wat oudere games tussen. En ze zullen niet iedereen evenveel aanspreken. Er zijn minder RTS als deze dan FPS, maar het voordeel is toch wel dat als een game je aanspreekt, je er makkelijk tientallen a honderden speelplezier aan kan hebben. Dat heb ik bij FPS games toch minder.

[Reactie gewijzigd door yo0k op 22 juli 2024 17:01]

Melones @yo0k18 april 2023 15:37
Ik ben ook helemaal into the Riftbreaker, inderdaad wat een game! Kan niet wachten op de multiplayer.... Maar SC2 blijft solide.
JvZ @Melones19 april 2023 12:23
They are Billions heeft m'n neef hele goeie ervaring mee. Love it inderdaad. Ik heb 'm inmiddels ook gekocht maar nog geen tijd gemaakt om te spelen.

Daarnaast spelen we nog best regelmatig een potje originele TA :)

BAR ook maar eens proberen, deze kende ik nog niet.
Vayra @yo0k20 april 2023 20:02
Ik vond Riftbreaker ook wel tof, maar als je de tech tree eenmaal gezien hebt ook wel heel snel heel repetitief. De campaign is bij tijd en wijlen vooral irritant. Voor mijn gevoel zit hier nog heel veel untapped potential in. De mechanics zijn in de basis wel heel sterk en het speelt zo lekker.

They Are Billions... oh. Heerlijk. Alles werkt en is doordacht. Maar ook hier: repetitive stuff. De hoge moeilijkheidsgraad maakt hier heel veel goed. Ja het is steeds hetzelfde liedje, maar de geringste fout of moment van onoplettendheid en je kunt overnieuw beginnen en save scummen is er niet bij. Je hebt echter wél een behoorlijke hoeveelheid gebouwen en keuzes ook in het opzetten van je defense. Je hebt ook actieve units en meestal is het zinvol om een leger op te bouwen waarmee je gaandeweg tussen de waves met zombies door, de map kan clearen; gebouwen en andere elementen op de map geven vaak resources. De micro in dit spel is waar je op drijft - als je niet micromanaged ga je falen. Dat gaat van eenvoudige Soldiers en Archers gebruiken om groepjes zombies 'te kiten' tot de timing perfectioneren tussen het bouwen van zaken en de momenten dat je nieuw inkomsten krijgt - en dat alles terwijl je al je perimeters in de gaten houdt zodat er niet stiekem een zombie doorheen glipt, want dan escaleert het snel. Heel snel.. Er is om die reden ook een actieve pauze button waarin je nog steeds orders kan geven. Er zijn verschillende map types en die hebben elk hun eigen voor- en nadelen of opbouw, sommigen meer beschut en andere heel open, waardoor je ook een compleet andere aanpak en build order nodig hebt. Al met al, zeker spelen deze game. Erg origineel. En custom maps + een editor zijn er ook om je ultieme base defense dromen te verwezenlijken :)

Ashes vond ik persoonlijk dan weer een grote tegenvaller, qua mechanics vooral ook. Skirmish... ik vond het niet leuk. Terwijl ik daar in de meeste RTSen toch wel een uur of 100 weet te verstoken voordat ik weer s wat anders pak. De units en facties spreken me ook niet aan, nul karakter. Wel veel spektakel.

Misschien moet Total War Warhammer ook in dit rijtje. Niet helemaal RTS, meer 'instanced RTS battles' waarbij je een 4X eroverheen hebt liggen waarmee je in feite bepaalt met welke legers je de RTS speelt. Ik ben in de drie delen nu gecombineerd al dik 800 uur kwijt, en Warhammer 3 is nog grotendeels onontgonnen terrein... De grote kracht van de hele Total War reeks is dat die individuele battles zoveel betekenis krijgen omdat je ze binnen een grote campagne speelt - je schrijft echt je eigen verhaal. En die duren zonder problemen meer dan 100 beurten, daar ben je zo een week elke avond mee zoet. Immortal Empires nu met 270 (!) facties op de map en een paar dozijn volledig asymmetrische factions om uit te kiezen - elk heeft een compleet eigen dynamiek. It's effin huge.

[Reactie gewijzigd door Vayra op 22 juli 2024 17:01]

FlyEragon @bones18 april 2023 11:48
AOE4? Sinds een jaar speel ik eigenlijk niks anders meer. Online is erg gaaf!
ochhanz @bones18 april 2023 15:00
Op aansluiting van de andere reacties, Five Nations ( https://store.steampowered.com/app/1565670/Five_Nations/ ) is ook wel interessant, heeft veel weg van Starcraft in de ruimte (ironisch genoeg het idee van vroege versies van Starcraft).
Caedus @bones19 april 2023 10:08
Alweer uit 2015, maar ik vond de single-player van Grey Goo (van de makers van de oorspronkelijke C&C en Red Alert), best vermakelijk.
Manyuken @Wolfos19 april 2023 16:03
Tof!
NmidnetS @Wolfos21 april 2023 19:31
Wat super gaaf, ben echt fan van de rts genre!
Valkyre 18 april 2023 09:20
Top dat er toch nog een review is gekomen! Dankzij dat je deze game in de podcast noemde, ben ik BAR aan het spelen en vermaak mij er goed mee. Als oud gediende van TA (supreme commander kon mij minder bekoren)
Floriss @Valkyre18 april 2023 11:58
Huh? Waar in de tweakers? podcast heeft Jurian BAR genoemd?
Valkyre @Floriss18 april 2023 13:41
@Tweakjur tsja weet het nog? :)
Ik namelijk niet meer ik loop een beetje achter met de podcasts. In 1 van de laatste 4 podcasts als ik het goed herinneren.
Floriss @Valkyre18 april 2023 15:45
Ik zie nu dat het Tweakers Podcast #262 (30 maart) aan het einde van de podcast in de sneakpeak sectie :)
AuteurTweakjur Redacteur @Floriss18 april 2023 16:50
Volgens mij zit het in diezelfde show ook al als highlight.

Wait, jij bent de Floris uit het dev team, of niet? Wat grappig :). Hoop dat je je kunt vinden in mijn beschrijving van BAR. :)

[Reactie gewijzigd door Tweakjur op 22 juli 2024 17:01]

Floriss @Tweakjur18 april 2023 16:58
Yup, dat ben ik inderdaad. Ik kan mij zeker vinden in jouw beschrijving. <3 Als trouwe podcast luisteraar net even gemist tussen alle vloed van BAR content die ik ook nog moest volgen haha
Groax @Valkyre18 april 2023 09:26
Supreme Commander 2 heeft mij toen veel nachten ontnomen! Ik ga dit spel zeker proberen!
Sinester @Groax18 april 2023 09:49
Supreme commander vond ik echt geniaal, vooral de schaal van alles.

Supreme Commander 2 was naar mijn mening zwaar dumbed down ten opzichte van deel 1 en heeft me ook nooit zo lang weten vasthouden als deel 1

Wel eens dat ik dit spel ook ga proberen
Barsonax @Sinester18 april 2023 10:14
Ik vond ook het echt jammer met Supreme Commander 2 want qua engine verbeteringen was het helemaal niet verkeerd. Vooral de pathing was veel beter dan bij 1.

Echter de gameplay voelde echt als een dumbed down versie aan van 1.

Van alle TA copies voelt BAR trouwens wel het meeste aan als een moderne TA dus ik kan BAR zeker aanbevelen.

[Reactie gewijzigd door Barsonax op 22 juli 2024 17:01]

superwashandje @Sinester18 april 2023 19:14
Probeer anders ook forged alliance forever :) Ik zie het helaas te weinig genoemd worden hier ;)
AuteurTweakjur Redacteur @Valkyre18 april 2023 10:03
Preview. ;) De game wordt doorlopend doorontwikkeld en ik heb ook niet de weken tijd die denk ik nodig zijn om deze game echt goed te kunnen doorgronden. Er is echt ZO veel. Dus een volwaardige review vond ik dit niet, daarom preview genoemd.
X-DraGoN @Tweakjur18 april 2023 11:43
Wat een herinneringen haalde je daar op bij jouw, maar ook bij mij bij de intro van deze preview. Bedankt voor de nostalische trip!
sjoerddz 18 april 2023 09:33
Ziet er voor mij heel erg uit als planetary annihilation : link
AuteurTweakjur Redacteur @sjoerddz18 april 2023 10:02
Ja, zoals in de tekst ook gezegd: er zijn meer Total Annihilation-achtige RTS-games van makers die hebben geprobeerd hun versie van dat spel te maken. Geen idee of er betere bij zitten dan BAR. Deze heb ik gespeeld en het beviel me prima, maar alleen al met SpringRTS zijn er dus al diverse alternatieven te vinden. Er zijn dus vast meer goede TA-alternatieven dan alleen BAR.
Martinspire
@Tweakjur18 april 2023 10:17
Mja ok, maar dit was wel een game met een redelijk budget en redelijk grote community. Daarnaast had ik ook Ashes of Singularity verwacht. Ook een game die al een tijdje draait en nog steeds actief is. Misschien niet de grootte van SupCom games, maar zeker wel een dingetje. Het zijn de enige 2 rts games van de laatste jaren die een beetje in de buurt komen en wat meer units toestaan dan Age of Empires.

[Reactie gewijzigd door Martinspire op 22 juli 2024 17:01]

AuteurTweakjur Redacteur @Martinspire18 april 2023 10:29
Hoe bedoel je 'had je verwacht'? Dit is geen achtergrondverhaal over wat voor games allemaal TA hebben nagedaan he? Dit is een game die bij toeval op mn pad kwam, ik ben gaan spelen, en toen dacht 'oh, dit is misschien wel leuk voor een artikeltje'. Ashes of Singularity zegt me persoonlijk helemaal niets, ik heb TA-like games niet specifiek gevolgd ofzo. Ik heb in de tekst aangegeven dat er veel andere, vergelijkbare games zijn. Je kunt toch niet verwachten dat ik die allemaal ken of heb gespeeld? En als je dat dan verwacht, realiseer je dat ik over élk denkbaar genre schrijf, zo ongeveer. Waarvan ik dan ook elke denkbare game van de laatste 20 jaar moet kennen, ofzo?

Misschien begrijp ik je verkeerd ofzo, maar ik ben het echt een beetje beu dat het nooit een keer 'genoeg' is. Altijd had game X genoemd of vergeleken moeten worden, of aspect Y beter besproken moeten worden of hadden we beter onderdeel Z anders moeten doen. We proberen zo leuk mogelijke content te maken, met heel beperkte mogelijkheden (begin eens met dat we tegenwoordig maar 1 gameredacteur hebben, in plaats van 2). Ik heb deze preview letterlijk tussen diverse grotere (P)reviews in tussen de bedrijven door gedaan, omdat ik dacht dat het leuk is voor tweakers om erover te lezen. Dit is een project van een clubje enthousiaste ontwikkelaars die er niet eens geld aan willen verdienen, dat behoorlijk op TA lijkt én erg tof in elkaar zit. En dan richt jij je op 'ja maar je had het moeten vergelijken met deze 2 games'. Dude...
Bas Spijkers @Tweakjur18 april 2023 10:48
Was een leuk artikeltje hoor! Lekker blijven doen 8-) Fijn dat er een, voor mij, nieuwe RTS wordt besproken. De vergelijking die is gemaakt is voor mij, en ik gok veel andere, meer dan voldoende op een goed beeld te krijgen van het spel ;)
Q @Tweakjur18 april 2023 17:30
Heeft Paul Hulsebosch een andere rol of is hij weg?
AuteurTweakjur Redacteur @Q18 april 2023 18:15
Paul is sinds vorig jaar maart aan het werk bij de gemeente Rotterdam. :)
Q @Tweakjur18 april 2023 22:12
Jammer, bedankt voor je reactie!
Barista @Tweakjur20 april 2023 09:02
Lol, zag ik hem tóch echt tijdens de lunch laatst.
Martinspire
@Tweakjur18 april 2023 10:44
Niks moet, het is jouw artikel. Misschien had ik het iets taktischer kunnen schrijven, maar ik wilde gewoon wat meer titels aandragen die leuk zijn om te spelen.

Wat ik bedoel is dat die 2 games gewoon wel het melden waard zijn als suggesties voor de community. Het zijn geen kleine titels, die zweven al jaren op de homepage van steam als je op RTS games zoekt. Dat je ze helemaal niet kent is jammer, maar laten we niet doen alsof dit kleine indie titels zijn. Vooral als mensen nog wat games zoeken die ze kunnen spelen totdat deze game een beetje beter ontwikkelstadium bereikt, zijn dit de 2 titels die ik ze wel aan zou raden.

Games die je mogelijk ook niet kent, maar ook nog wel wat RTS fans zal aanspreken zijn Forged Battalion, Grey Goo en War Selection. Van Planatary Annihilation is trouwens de Planatary Annihilation: Titans de laatste versie van het spel.
Vayra @Tweakjur20 april 2023 20:31
Nou... ik loop meestal te klepzeiken op Tweakers omdat er teveel mainstream troep teveel tijd en aandacht wordt geschonken in gaming, maar ik moet zeggen dat ik dit soort artikeltjes heel graag lees. Hulde!

Dit is ook unieke content voor de site. Dus misschien is het inderdaad nooit genoeg... meer van dit, graag :)
Jan1337 @sjoerddz18 april 2023 09:46
Niet vreemd aangezien Planetary Annihilation zijn inspiratie ook weer sterk uit Total Annihilation heeft gehaald.
Keuning Pils @sjoerddz18 april 2023 09:57
Ook mijn eerste gedachte: dit is een Planetary Annihilation copy. Het uiterlijk van de robots, de particle effects, de resources zijn zelfs exact hetzelfde! Metaal en stroom, ook de hoeveelheden ervan komen overeen.

Maar goed, dat zat dus inderdaad ook in Total Annihilation, dat wist ik dan weer niet. Learn something new everyday

[Reactie gewijzigd door Keuning Pils op 22 juli 2024 17:01]

MonkeySandwich 18 april 2023 09:36
Een jaar of 10 geleden speelde ik Balanced Annihilation, gebouwd op de zelfde engine (spring RTS) zelfde units etc. BAR is een mooie doorontwikkeling. Houd er met online spelen wel rekening mee dat je veel ervaren tegenstanders met 10+ jaar ervaring tegenover je hebt.
Martinspire
@MonkeySandwich18 april 2023 10:45
Houdt de matchmaking ook nog rekening met verschil in ervaring/skill of is het gewoon random? Want elke pot verliezen omdat degene tegenover veel te goed is, lijkt me ook niet echt leuk (of een goede manier om een community te bouwen)
Floriss @Martinspire18 april 2023 11:13
Er is nog geen sprake van matchmaking (al is dit wel gepland). BAR maakt gebruik van OpenSkill en dan vooral om teams te balanceren.
Verwijderd @Martinspire18 april 2023 12:46
Wou ik ook al zeggen, bij de reales is geen probleem gezien niemand nog ervaring heb met de game. Maar voor wanneer mensen na een half jaar voor eerst in deze game willen instappen is geen lol aan wanneer ze continue tegen andere moeten die het spel wel spelen van af de release.
Floriss @MonkeySandwich18 april 2023 10:59
Sterker nog, BAR stond eerder voor Balanced Annihilation Reloaded/Remodelled
Er is in de basis weinig verranderd aan de basis van het spel zoals het in BA was.
vanderstam 18 april 2023 12:26
Ik heb BAR ook een tijdje terug geprobeerd. Als groot fan van Supreme Commander FA ben ik een poos zoekende naar iets wat deze jeuk kan krabben. Heel veel opties en systemen wat BAR toevoegt zou ik dolgraag terug willen zien in Supreme Commander. BAR is naar mijn smaak teveel micromanagement. In Supreme Commander was het vooral veel bouwen en veel automatiseren. Zo jammer dat Supreme Commander geforceerd trager gaat lopen omdat het gebouwd is voor Dual Core processoren.

Wat ik wel heel vet vond om te doen in BAR was spelen tegen de AI in base defense modus. Erg leuk om die hordes van ruimte kippen te verslaan.
IceXuick @vanderstam18 april 2023 12:38
Ruimte kippen FTW!!

Mooi om te horen dat je in elk geval vette battles hebt gehad tegen de alien Raptors.
Micromanagement is iets waar niet persé de focus op hoeft te liggen. Er zijn veel manier om patrol routes, repair-zones, en vele interface tools om het bouwen van je basis zo makkelijk mogelijk te maken.

Daarnaast hebben we een aantal manuele micromanagement zaken geautomatiseerd zoals bijv. de energy converters (metal makers, deze moest je in TA handmatig aan/uit zetten), auto fabricatie van stockpiled weapons (tactical nukes, anti-nukes, AA-rockets, juno rockets).

Verder kun je constructie eenheden specifieke zaken (herhalend) laten uitvoeren voor een non-stop managementloos onderhoud aan bijv. je front-linie. Vliegtuigen die automatisch naar een landingpad gaan om te repareren bij 30-50-70% HP. Eenheden die cloaken veranderen hun ''firing-state" automatisch naar "hold-fire" om verborgen te blijven. etc. etc.

Er zijn custom widgets die bijv. ook automatisch mijnen velden aanleggen en ook deze aanvullen als ze ontploft zijn. Hierin zijn nog tal van mogelijkheden, waarbij we veel willen mogelijk maken, zolang het de balans tussen tactisch en strategisch maar niet substantieel verstoort.
vanderstam @IceXuick19 april 2023 09:39
Ik ben echt onder de indruk van dit project. Ik wist heel eerlijk niet wat ik kon verwachten zodra ik het installeerde. De opties zijn inderdaad veelzijdig. Maar tot nu toe nog even te ingewikkeld voor mij. Ik merk dat ik nog aardig wat moet spelen voor ik het onder de knie heb.
superwashandje @vanderstam18 april 2023 19:13
Heb je forged alliance forever ook geprobeerd? Supreme commander: forged alliance is nog heel levend onder de FAF banner.
Word nog gewoon door de community gepatcht en gebalanceerd!
Voor fans van total annihilation en supreme commander heel goed te doen op moderne systemen :)
vanderstam @superwashandje19 april 2023 09:10
Jazeker! Daarnaast heb ik ook Supreme Commander LOUD geprobeerd wat ik nu gebruik zodra we een LAN sessie starten met de heren. Dan gaan we 3 vs 1 cheating AI. Uit ervaring wordt de endgame slow down een stuk minder heftig met LOUD dan met FAF. Maar in mijn optiek is FAF beter inzetbaar als je Player versus Player speelt, en LOUD beter als je Player versus AI speelt.
Lampiz 18 april 2023 09:36
Supreme Commander Forged Alliance Forever (community client https://www.faforever.com/) is nog springlevend hoor :). Het pakt de beperkingen op van het origineel (balans, opties en extra units), je hoeft op steam alleen Forged Alliance te kopen. Ik hoop dat deze wel beter bevalt dan Supreme Commander 2 en Planetary Annihilation, veel geprobeerd, maar ik blijf terugvallen op FAF. Het draait ook op iedere aardappel wat het erg leuk maakt voor LAN-parties.

Voor een sfeerimpressie d.m.v. een gamecast: https://www.youtube.com/watch?v=FcpicJgWs4A

We gaan BAR ook uiteraard weer proberen met vrienden en familie, maar big shoes to fill 😄.

[Reactie gewijzigd door Lampiz op 22 juli 2024 17:01]

3dxbox @Lampiz18 april 2023 09:47
Ik speel al een tijdje geen FAF meer, maar ik volg Gyle ook nog steeds op Youtube. Erg leuk om af en toe een video van hem op te zetten.
.oisyn Moderator Devschuur® @3dxbox18 april 2023 12:02
Hah ja, ik had gisteren nog het idee om een keer een webpagina met een dynamische bingokaart voor Gylecast te maken. Met termen als "floaty floaty, naughty naughty", "brohd sohds", "strat bomb to the face", "giant penis of doom", "HELLO!", "full share is on, so somewhere some ferries have died of...", "into the red", "couple of bernies", "answers in the comment section below", ... :P

Voor wie geen idee heeft waar dit over gaat, Gyle is een Brit die regelmatig Supreme commander matches van commentaar voorziet met zijn gylecast. Doet ie altijd erg goed.

[Reactie gewijzigd door .oisyn op 22 juli 2024 17:01]

TepelStreeltje @.oisyn18 april 2023 12:33
Heerlijk om op de bank cast van gyle kijken! Vent doet het zo goed :)
Ook waar zijn hond nou weer mee bezig is, als die blaft tijdens de cast. Heerlijke humor die vent.
steveman @.oisyn19 april 2023 07:44
Was laatst echt even een vreemde gewaarwording toen na Gyle Willow dezelfde game ging casten. Het kwam me al zoo bekend voor :)

"Oh no, it's a disaster!"

En Willow's Duality doet ook wel eens BAR games.


Zelf een tijdje terug begonnen met FaF online, heeel anders dan tegen AI zeg. Wel leuk, maar de connectieproblemen, altijd in mijn team.... leek het, namen de lol wel wat weg. Een gamestream op de achtergrond vind ik nog wel leuk. Toch handig als je een beetje de nuances van alles snapt.
Sp3ci3s8472 @Lampiz18 april 2023 12:55
Was ik niet van op de hoogte. Ik speeld zelf met de LOUD client/gamelauncher, waarmee je mods kan installeren en ook nog online kan spelen.
Plasma_Wolf @Lampiz19 april 2023 13:17
Ik speel nog regelmatig of FAF, de map-generator is leuk, maar de speelvelden die het maakt zijn soms totaal idioot. Hoe dan ook, meer variatie in de teamgames is wel fijn.

Streamer BRNKoInsanity is bijna 2 jaar geleden gestopt met streamen en daarmee is mijn activiteit op FAF wel behoorlijk gedaald. We hebben BAR een paar keer geprobeerd, en ik vond de UI zo verschrikkelijk dat ik er niet verder mee ben gegaan (Met Planetary Annihilation had ik dezelfde klacht). De UI van SupCom werkt zoveel makkelijker. Misschien een persoonlijke ervaring, maar met weinig vrije tijd blijf ik ook bij FAF.
LongTimeAgo 18 april 2023 09:28
Ben echt reuze benieuwd! Hou, met al m'n Supcom vrienden, deze al een tijdje in de gaten. Bedankt voor de review/preview Tweakers!
Ik speel nog 'geregeld' (eens in de maand/zoveel maanden) Supreme Commander Forged Alliance via de FAF (Forged Alliance Forever) mod. Echt een pracht spel is het dan opeens want die Mod fixed een BEHOORLIJKE hoeveelheid problemen die het originele spel met zich mee brengt. Maakt ook bepaalde bouw structuren logischer, fixt de AI, fixt het CPU gebruikt fixt... Alles, vrijwel en nog kan je extra mods er voor downloaden die nog meer doen.

Dus ben zeer benieuwd of dit spel onze FAF sessies van de troon kan doen stoten.

[Reactie gewijzigd door LongTimeAgo op 22 juli 2024 17:01]

bones @LongTimeAgo18 april 2023 09:31
Ik speel het ook regelmatig tegen de AI, erg goede game.
LongTimeAgo @bones18 april 2023 09:53
Ja wij ook, vaak met 4, 5 of zelfs 6 man tegen 2 cheating AI. Heerlijk.
florjohn @LongTimeAgo18 april 2023 10:06
Ook FAF fan hier. BAR al paar keer geprobeerd doorheen ontwikkeling, maar de smaak nog niet te pakken gekregen. Ontwikkeling loopt wel al even. De discord community is very active. Will try it again after this review
betaplayer 18 april 2023 09:35
Taylor was de creative director achter Total Annihilation en met de Supreme Commander-games hoopte hij de gloriedagen van zijn geliefde strategiespel in ere te kunnen herstellen. Spoiler alert: dat lukte niet. Supreme Commander was vermakelijk en had zeker overeenkomsten met Total Annihilation, maar de magie was er niet.
Ik vind dat toch iets te kort door de bocht.
Supreme commander was misschien niet de grote hit waarop sommigen hoopten, maar ik durf het wel een succes noemen.
Supreme Commander is een 12 jaar oud spel dat tot op vandaag actief ondersteund wordt door een grote community (FAF) en aardig wat aanhang geniet. We hebben het over een 12 jaar oud spel waarbij ik nu de client (FAF) kan opstarten en binnen enkele minuten multiplayer match heb.
LongTimeAgo @betaplayer18 april 2023 09:57
Waarbij gezegd moet worden dat de FAF mod zo'n beetje alles fixt waar Supcom zelf een behoorlijke hoeveelheid gaten liet vallen, zowel op technisch vlak (van Single/Dual core game, naar gebruik van alle cores bijv) als gameplay vlak (verschuiven van bepaalde buildings tussen Tier I, II en III en de kosten/gebruik er van). Tevens is het inderdaad zeer populair, met hele competities, ranked matchmaking en gewoon custom matches nog actief aanwezig zijn.

Ik raad FAF serieus voor iedereen aan die Supcom + Forged Alliance dlc heeft in Steam/GOG en het weer een keer zou willen proberen.
bones @LongTimeAgo18 april 2023 10:27
Ik heb het een keer online geprobeerd te spelen maar ik mag geen enkele game joinen omdat mijn rating te laag is o.i.d. Terwijl ik de game al 10+ jaar speel en lang niet zo slecht ben.
LongTimeAgo @bones18 april 2023 11:11
Dan probeer je ranked matches te spelen waarschijnlijk. Er zijn 3 tabjes en je moet dan gewoon de Custom matches tab gebruiken.
Sabertooth96 @LongTimeAgo18 april 2023 10:32
Vanavond een potje spelen boys? Ik ben Cokey. Je kan me toevoegen :)
Wat is jullie rank? Ik ben zelf nu een 1200.
LongTimeAgo @Sabertooth9618 april 2023 11:12
Ik speel nooit ranked. Paar vrienden van me wel.
Ik speel puur met vrienden tegen cheating A.I. en proberen deze zo te verslaan. :P
Mocht je mij willen toevoegen, mijn naam is gelijk aan hier.
batjes @LongTimeAgo18 april 2023 14:06
zowel op technisch vlak
Het was de eerste game die uberhaupt een beetje multi-cores ondersteunde. Voor Supreme Commander was _alles_ singlethreaded/singlecore. StarCraft II wordt nog steeds enorm generfed door single core performance (en dat spel wordt theoretisch veel beter ondersteund vanuit de makers). Zelfs AoE2 heeft nog enorme moeite op high end systemen met 200+ pop limits.

Het was 1 van de eerste games die multi-displays op goede wijze ondersteunde (en niet gewoon 1+1 displays aan elkaar plakt en er dan als het ware overheen stretched.)

Het was voor die tijd een technisch ontzettend indrukwekkende game. Dankzij de opzet en openheid (makkelijk modbaar), is het nog steeds de meest technisch indrukwekkende (populaire) RTS.

[Reactie gewijzigd door batjes op 22 juli 2024 17:01]

LongTimeAgo @batjes18 april 2023 14:34
Ja, 2 cores ondersteund het originele spel van SupCom (als het goed is).
Het spel schaalde wel ontzettend goed mee met het aantal Ghz. Eigenlijk beetje zoals de eerste Crysis.
Probleem alleen was dat in de multiplayer, de rest werd omlaaggetrokken door de persoon met de langzaamste processor. Zo kwam er van die time dilation al redelijk vroeg in het spel. Later kwamen daar mods voor die dat IETS verbeterde. Maar het is helemaal gefixed met FAF.

Maar inderdaad, voor de tijd dat het uit kwam was het al ontzettend technisch indrukwekkend. Mede hier door is het inderdaad zo dat mods het spel nóg beter konden maken en dus de community via FAF nog redelijk groot is gebleven.
Martinspire
@betaplayer18 april 2023 10:24
Eens. Deel 1 heeft nog steeds wel een community en deel 2 werd toch wel veel gespeeld. Ik denk dat het de game is die ik nog het laatst met een grote groep gespeeld heb. Het probleem was daarbij dat het niet zoveel units aankon als deel 1, maar bleef wel een stuk langer speelbaar naarmate mensen meer units bouwde. Dat was namelijk voor grote RTS games altijd het probleem: de hardware kon het simpelweg niet aan.

Als je daarna kijkt naar Cities Skylines, met hoeveel auto's daar rond kunnen rijden, dan heb ik altijd wel gedacht dat de tijd rijp was voor een nieuwe RTS game met veel units. Ander probleem was het goed beheren van veel units zodat je niet teveel hoeft te micromanagen (iets wat deze game ook nodig lijkt te hebben). Misschien dat de nieuwe AI technieken nog kunnen helpen. Of in ieder geval voor beginners.
AuteurTweakjur Redacteur @betaplayer18 april 2023 10:35
Supreme Commander was prima. Ik zie dat ie gemiddeld 86% kreeg.Er staat ook niet dat het geen succes was he? Er staat dat de magie van TA ontbrak en voor mij persoonlijk was dat ook gewoon zo.

Wat de FAF-mod er nog aan heeft toegevoegd weet ik niet, die heb ik nooit gespeeld. Maar voor mij staat er weinig aan RTS-games op hetzelfde niveau als TA, wat natuurlijk volledig persoonlijk is. Ik zou C&C of Red Alert er niet eens boven zetten, bijvoorbeeld. Dus dat bedoel ik meer: veel toffe games, waar SC er zeker een van is, maar niets dat voor mij hetzelfde deed als TA.
IceXuick @Tweakjur18 april 2023 16:53
Ruwweg hebben we geprobeerd de precieze nuance verschillen tussen BAR en FAF op te sommen op deze pagina.

En inderdaad FAF wordt nog steeds relatief veel gespeeld, hoewel enkele onderzoeken naar statistieken/streamers/player counts erop lijken te wijzen dat BAR een aantal keren FAF al heeft weten te overtreffen.
BTU_Natas @Tweakjur18 april 2023 19:32
Tweakjur, als je ooit de tijd hebt. De Topspelers van TA hebben een eigen mod genaamd; ProTA.
We spelen op Taforever.com

Er zijn zeer minimale balance changes doorgevoerd voor tier1, en tier2 heeft de nodige overhaul gehad om het competitief te maken.

Leuk om een review te zien van een indie RTS.
TAG_ScorpioN @BTU_Natas20 april 2023 22:26
BTU_Natas…. ik krijg ineens TA flashbacks, ik herinner me ook nog een BTU_Canuck. Nooit geweten dat gij een hollander was.

[Reactie gewijzigd door TAG_ScorpioN op 22 juli 2024 17:01]

BTU_Natas @TAG_ScorpioN20 april 2023 23:49
Los daarvan, vlieg ik al jaren onder de TAG banner ;)

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