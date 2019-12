SuperTuxKart krijgt verbeterde online multiplayer en komt naar iOS

De ontwikkelaars van SuperTuxKart hebben release candidate 1 voor versie 1.1 van het spel uitgebracht. Deze versie bevat met name verbeteringen voor de online multiplayerfunctionaliteit van het spel. Ook komt het spel naar iOS.

SuperTuxKart 1.1 rc1 bevat veel verbeteringen, maar de compatibiliteit met versie 1.0, die in april verscheen, is behouden. Daardoor verliezen spelers hun progressie en instellingen niet, beschrijven de ontwikkelaars. Wat de online multiplayer betreft is ipv6-ondersteuning voor servers en clients toegevoegd.

Daarnaast is de synchronisatie verbeterd en is de ai-ondersteuning uitgebreid. Verder zijn er instellingen toegevoegd om systemen als servers in te zetten, evenals nieuwe add-on-mogelijkheden en tal van kleinere fixes. Daarnaast is de interface onder handen genomen, waarbij de problemen met het schalen naar 1440p en 4k verholpen zouden moeten zijn.

Tenslotte komt het spel naar iOS. Gebruikers kunnen die versie testen. Rc1 van SuperTuxKart 1.1 is verder beschikbaar voor Linux, Windows, Android en macOS.