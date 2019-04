Versie 1.0 van opensourcegame SuperTuxKart met online multiplayer is verschenen

Ontwikkelaars hebben na twaalf jaar ontwikkeling versienummer 1.0 op opensourcekartgame SuperTuxKart geplakt. De nieuwe release is volgens hen de belangrijkste tot nu toe, onder andere door de toevoeging van spelen via netwerken.

De toevoeging van multiplayerfunctionaliteit heeft achttien maanden en het schrijven van meer dan twintigduizend regels code gekost. "Over de hele linie zitten er meer dat 2500 commits en 300 verholpen problemen tussen de 1.0- en 0.9.3-release", melden de ontwikkelaars.

Spelers kunnen eenvoudig zelf een server aanmaken of gebruikmaken van verschillende communityservers, waarvan sommige ondersteuning bieden voor online ranking. Volgens het team achter het kartspel moeten een ping van 100ms en een uploadsnelheid van 1,2 megabit per seconde voldoende zijn voor soepel racen.

SuperTuxKart 1.0 bevat de gamemodi 'normal race', 'time trial', 'soccer mode', 'battle mode' en het nieuwe 'capture-the-flag'. Het ontwikkelteam spreekt van de belangrijkste stap in het twaalfjarige bestaan van het spel, maar geeft toe dat er nog verbetering mogelijk is en dat de gameplay nog te optimaliseren is. SuperTuxKart is een free-to-play racespel voor de pc dat gebaseerd is op TuxKart, waarvan de ontwikkeling in 2004 stopte. Vanaf 2006 heeft de game de nodige updates gehad, waaronder een overstap naar de Antarctica-engine in 2014.

Het spel is te downloaden voor Windows, macOS, Linux en Android.