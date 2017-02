Door Julian Huijbregts, donderdag 16 februari 2017 08:23, 24 reacties • Feedback

Lenovo heeft in het afgelopen kwartaal meer pc's en laptops verkocht, maar een lagere omzet geboekt en minder winst gemaakt. Bij de smartphonetak daalde de omzet flink, maar volgens Lenovo doen de Moto-modellen het desondanks goed.

Lenovo zegt dat het 15,7 miljoen computers heeft geleverd in het laatste kwartaal, een stijging van twee procent in vergelijking met een jaar eerder. Met name in Noord-Amerika was er een flinke groei in leveringen van 14 procent. Volgens het bedrijf krimpt de markt voor pc's nog altijd en is die in dezelfde periode met 2 procent afgenomen.

Bij het bedrijfsonderdeel dat servers, opslagsystemen, software en diensten levert, daalde de omzet met 20 procent. Ook de smartphonetak van Lenovo deed het minder goed met een omzet die 23 procent lager was dan een jaar eerder. Volgens het bedrijf gaat het desondanks goed moet de Moto-modellen. Zo werden er 12 procent meer Moto G-toestellen geleverd. In totaal werden er 15 miljoen smartphones geleverd in het kwartaal, maar hoeveel daarvan Lenovo- of Moto-toestellen zijn, is niet bekend.

De kwartaalomzet bedroeg 12,2 miljard dollar, omgerekend zo'n 11,5 miljard euro. De omzet is daarmee 6 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De winst kwam uit op 98 miljoen dollar, terwijl dat een jaar eerder nog 300 miljoen dollar was.