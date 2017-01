Door Julian Huijbregts, dinsdag 3 januari 2017 09:01, 17 reacties • Feedback

Lenovo kondigt een nieuw submerk voor gameproducten aan: Legion. Tegelijkertijd introduceert de fabrikant twee 15,6"-laptops voor gamers: de Legion Y720 en Y520. Eerstgenoemde krijgt een GTX 1060-gpu en het goedkopere model maximaal een GTX 1050 Ti.

Het topmodel, de Legion Y720, komt op de markt in varianten met een uhd-paneel en een full-hd-paneel. Alle configuraties bevatten de Nvidia GeForce GTX 1060-gpu. Wat de processor betreft is er keuze uit de Intel Core i7-7700HQ of i5-7300HQ, beiden zijn quadcores van de Kaby Lake-generatie. Lenovo levert de Y720 met maximaal 16GB aan ddr4-geheugen. Opslag is er in de vorm van een pci-e-ssd van 128GB tot 512GB en een sata-hdd van 500GB tot 2TB.

Optioneel is de Legion Y720 te voorzien van een toetsenbord met rgb-leds en een ingebouwde ontvanger voor een Xbox One-controller. Er is een usb type-c-poort met thunderbolt-ondersteuning ingebouwd en ook zijn er drie reguliere usb 3.0-aansluitingen te vinden op de behuizing. De laptop is 2,9cm dik en weegt ongeveer 3,2kg.

Lenovo Legion Y720

In de Legion Y520 zit maximaal een Intel-processor van de Kaby Lake-generatie, maar Lenovo noemt niet welke opties er zijn. De gpu is maximaal een GTX 1050 Ti, de goedkoopste variant heeft waarschijnlijk een andere gpu, maar onduidelijk is welke alternatieven Lenovo aan zal bieden. Het ddr4-geheugen is maximaal 16GB groot en de pci-e-ssd- en -hdd-opslagopties zijn gelijk aan die van het duurdere model.

De Y520 heeft een scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels, de behuizing is ongeveer 2,6cm dik en weegt zo'n 2,4kg. Er is een usb-c-poort aanwezig, maar die ondersteunt geen thunderbolt. Daarnaast zijn er twee usb 3.0-poorten en is er een usb 2.0-variant.

Lenovo Legion Y520

Volgens Lenovo is de Legion Y520 vanaf begin februari beschikbaar voor een prijs vanaf 900 dollar. In april volgt de Legion Y720 voor een prijs vanaf 1400 dollar. Het is niet duidelijk welke configuraties Lenovo levert voor die adviesprijzen. Ook heeft de fabrikant nog geen euroadviesprijzen bekendgemaakt. Omgerekend en inclusief btw komen de prijzen neer op ongeveer 1036 en 1612 euro voor respectievelijk de Y520 en Y720.

Wat uiterlijk betreft lijken de nieuwe Lenovo Legion Y720 en Y520 veel op de Y700 en Y500, die het merk al langer aanbiedt in de IdeaPad-serie. Ook die laptops waren bedoeld voor gamers.