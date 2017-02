Door Julian Huijbregts, woensdag 8 februari 2017 15:25, 1 reactie • Feedback

Playground Games, de studio die in opdracht van Microsoft de Forza Horizon-games maakt, opent een tweede studio. Die studio gaat met een eigen team werken aan een nieuwe openwereldgame, die geen racespel zal zijn.

Oprichter Ralph Fulton van Playground Games heeft de komst van de nieuwe studio en de openwereldgame bekendgemaakt in een interview met GamesIndustry.biz. Op dit moment heeft de studio 115 werknemers en het plan is om dat te laten groeien naar 200.

Playground Games heeft zich in de afgelopen jaren toegelegd op het maken van de Forza Horizon-games voor Microsoft. Het derde deel in die serie, dat eind september uitkwam, is volgens Fulton het grootste succes tot nu toe. De game kreeg goede beoordelingen en is ook een commercieel succes.

Fulton zegt dat Playground Games niet zal stoppen met het maken van racegames. Vermoedelijk werkt de studio ook aan Forza Horizon 4, al is dat officieel niet bekend. Details over de nieuwe game die de tweede studio gaat maken zijn niet bekend. Fulton wil alleen prijsgeven dat het gaat om een openwereldgame en dat het geen racespel is.