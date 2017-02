Door Julian Huijbregts, maandag 6 februari 2017 10:39, 11 reacties • Feedback

Nvidia kondigt de Quadro GP100 aan. De videokaart beschikt over de volledige GP100-gpu en 16GB hbm2-geheugen, net als de Tesla P100-accelerator. In tegenstelling tot de pcie-variant voor servers, kan de nieuwe Quadro-kaart ook voor grafische toepassingen worden gebruikt.

De nieuwe Quadro GP100 is uitgevoerd als een reguliere videokaart, met een eigen ventilator en vier displayport 1.4-uitgangen om monitoren op aan te sluiten. Ook is er een dvi-d-poort aanwezig. Deze aansluitingen maken de kaart geschikt voor gebruik in workstations en grafische weergave. De kaart is uitgevoerd als een dual slot-model en verbruikt volgens Nvidia maximaal 235 watt. Samen met de Quadro GP100-kaart introduceert Nvidia een NVLink-connector, waarmee twee van de pcie-kaarten gelinkt kunnen worden.

Op de videokaart zit de volledige GP100-gpu, die Nvidia vorig jaar in april aankondigde. Aanvankelijk was de gpu alleen beschikbaar in de vorm van de Tesla P100-accelerator, die gebruikt wordt in Nvidia's eigen DGX-1-supercomputer en later beschikbaar kwam als pcie-kaart voor servers. Het was de eerste chip op basis van de nieuwe Pascal-architectuur en daarna zouden kleinere varianten volgen voor onder andere de GeForce GTX 10-videokaarten. Op welke kloksnelheid de GP100-gpu draait in de Quadro-kaart maakt Nvidia niet bekend.

Vorig jaar bracht Nvidia al de Quadro P6000-kaart uit die gebaseerd is op de Pascal-architectuur. Die maakte echter gebruik van de GP102-gpu, net als de Titan X-videokaart. Ook gebuikt de P6000 gddr5x-geheugen, in plaats van hbm2.

Als het gaat om fp32-berekeningen is de P6000 met 12tflops de betere kaart, de GP100-gpu haalt 10,3tflops. De P6000 is echter niet geoptimaliseerd voor double-precision fp64-berekeningen en kan die maar op 1/32e van de snelheid uitvoeren. Bij de GP100-gpu is dat 1/2e, voor een totaal van 5,2tflops.

Samen met de Quadro GP100 kondigt Nvidia een line-up van nieuwe modellen aan op basis van Pascal-gpu's, die onder de bestaande P6000 worden gepositioneerd. Het gaat om de P4000, P2000 en P1000, die respectievelijk zijn gebaseerd op de GP104- GP106- en GP107-gpu en zijn uitgerust met gddr5-geheugen. Tot slot zijn er de Quadro P600 en P400, die net als de P1000 een GP107-gpu hebben, maar met minder geheugen zijn uitgerust. Prijzen van de nieuwe Quadro-kaarten heeft Nvidia niet bekendgemaakt.