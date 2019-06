AIVD waarschuwt voor gemak van offensieve ict-aanvallen door andere landen

Het wordt steeds aantrekkelijker voor landen om offensieve ict-aanvallen in te zetten. De kosten en risico's daarvan zijn erg laag, maar kunnen veel opleveren, stelt de AIVD in een rapport. Zulke aanvallen komen dan ook in toenemende mate voor.

De AIVD noemt ict-aanvallen een 'ideaal businessmodel' in een rapport dat donderdag is uitgebracht. Zulke programma's van staten zijn bedoeld om onder andere digitaal andere landen of bedrijven te bespioneren, te beïnvloeden, of te saboteren. De dienst waarschuwt dat steeds meer landen over die middelen beschikken en ze inzetten, met name op het gebied van digitale spionage.

De AIVD waarschuwt dat de drempel om offensieve aanvallen uit te voeren steeds verder daalt en die daarom toegankelijker worden voor landen. "Een klein budget, een paar computers met een internetverbinding en een handvol hackers volstaat in principe voor een succesvolle cyberoperatie", staat in het rapport. Het kost bovendien weinig tijd en mankracht om zulke aanvallen in te zetten, en kan veel werk van dergelijke diensten door malware geautomatiseerd worden. Ook wijst de AIVD op het gemak waarop aanvallen kunnen worden uitgevoerd via supply-chain-aanvallen, waarbij een toeleverancier wordt getroffen om zo bedrijfsklanten te infecteren.

Tegenover het toenemende gemak van aanvallen staat het feit dat de opbrengst voor staten veel groter wordt. Steeds meer communicatie gebeurt online, systemen in industrieën en huishoudens worden op internet aangesloten en data wordt vaker in datacenters opgeslagen.

De AIVD waarschuwt daarnaast dat het moeilijker wordt om aan attributie te doen. Het aanwijzen van een staat of groepering na een hack of aanval is lastig omdat digitale sporen makkelijker gewist kunnen worden en omdat encryptie steeds toegankelijker in te zetten is. Bovendien maken landen vaker gebruik van elkaars tools en werkwijzen waardoor minder snel naar één land kan worden gewezen. Daarbij noemt de AIVD ransomware als voorbeeld; dat wordt steeds vaker ingezet als sabotagemiddel. Tegelijkertijd kunnen landen steeds minder snel ter verantwoording worden geroepen. "Het internationale sanctieregime tegen dit soort aanvallen is nog in ontwikkeling. Op dit moment is slechts een beperkt aantal maatregelen mogelijk", schrijft de inlichtingendienst. Eerder dit jaar riep besloot de overheid al vaker landen aan te wijzen als daders van ict-aanvallen, maar dat is dus lastig.

Tot slot waarschuwt de AIVD voor mogelijke achterdeurtjes in soft- en hardware bij leveranciers. "Hiermee kan eenvoudig en anoniem de toegang tot gevoelige informatie of vitale processen in Nederland verkregen worden", staat in het rapport. De inlichtingendienst wil daarom dat Nederland niet afhankelijk wordt van 'ict-producten en -diensten uit staten met een offensief cyberprogramma dat gericht is tegen Nederland.'